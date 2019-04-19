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Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir?

1 ay
6,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda kırılan iPhone X'e kaplama yapıyoruz. Nasıl uygulanır, püf noktaları neler, ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor, tüm detaylara değindik.

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qoqoCAN 1 ay en beğenilen
Bir bardak soğuk su içilir.
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tego 2 hf. green_polar_bears
Ali expresten aldim denemeye cesaret edemedim ama dediginiz gibi uygulama yapan birinden fikir almak lazim
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tego 2 hf. green_polar_bears
Hocam lefon lg sadece cami degistirmiyor komple degiaiyormus ekran koruyucu ile kullaniyorum simdilik ekranda ve dokunmatikte bi sikinti yok nano likit catlaklari kapatip goruntu kirliliginden kurtarirmi derdim o
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green_polar_bears 2 hf. yeni yorumcu tego
tek ince çatlakta kapatıyor çoklu çatlakta bir fikrim yok... satan personel uygulamada yapıyorsa bilme ihtimali var...
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tego 2 hf. green_polar_bears
Mrhb hocam panelde problem yok ekran caminda catlaklar ama fazla miktarda
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green_polar_bears 2 hf. yeni yorumcu tego
o zaman dokunmatiği değiştir... çatlak olan camı değiştir... parçalı kırık ile çatlak arasında çok ince fark oluyor...
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tego 2 hf.
Ekran kirigina nano film ugulayan var mi
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green_polar_bears 2 hf. yeni yorumcu tego
kırıkta değilde çatlakta işe yarar...
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Avatar.Aang 1 ay
Bence gayet başarılı. Telefonda kırık, darbe vs. olmasa bile arada bir kaplama, renk değişikliği amacıyla alınıp uygulanabilir.
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defected 1 ay
paranızı çöpe atmak için harika taktik
bir de alışırsınız buna, o üzerindeki şeyin kenarları toz tuttukça, yerinden kalkmaya başladıkça yenisini alırsınız
oh mis gibi saf müşteri parası
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Reliq 1 ay
Eğer oyun oynayan biri iseniz tavsiye etmiyorum, cihazların metal çerçeveside kaplandığı için ısı cihazın içerisinde hapsoluyor. Note 8'e kaplama yaptıktan bir süre sonra sökmek zorunda kaldım, ağır ve uzun süreli oyunlarda pubg gibi, ısınma ve soğuyamama sorunu ortaya çıkıyor.
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Bukalemun 1 ay
Araba aksesuarı satan yerlerden karbon kaplama parcalarını ücretsiz alabilirsiniz. Hatta tabela ve reklam yapan yerlerde yardımcı olacaktır.
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Vega 1 ay
Bulunduğunuz yer kendi eviniz mi yoksa DH ofisi mi?
@burakesan
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burakesan 1 ay Vega
Merhabalar,
kendi ofisim.
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dr20mouse 1 ay
Önce izopropil (IPA) alkolle yıkanır, sonra silikonla tıkanır, defnedilir ve arkasından fatiha okunur.
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