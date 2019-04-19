Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir?

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Kırılan telefon ucuza nasıl güzelleştirilir?
1 ay
6,1b
1
Cep Telefonları
1953
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Bu videoda kırılan iPhone X'e kaplama yapıyoruz. Nasıl uygulanır, püf noktaları neler, ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor, tüm detaylara değindik.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
qoqoCAN
1 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Bir bardak soğuk su içilir.
Yanıtla
+12
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
tego
2 hf.
editörün seçimi
green_polar_bears
Ali expresten aldim denemeye cesaret edemedim ama dediginiz gibi uygulama yapan birinden fikir almak lazim
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
tego
2 hf.
editörün seçimi
green_polar_bears
Hocam lefon lg sadece cami degistirmiyor komple degiaiyormus ekran koruyucu ile kullaniyorum simdilik ekranda ve dokunmatikte bi sikinti yok nano likit catlaklari kapatip goruntu kirliliginden kurtarirmi derdim o
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
green_polar_bears
2 hf.
yeni yorumcu
editörün seçimi
tego
tek ince çatlakta kapatıyor çoklu çatlakta bir fikrim yok... satan personel uygulamada yapıyorsa bilme ihtimali var...
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
tego
2 hf.
editörün seçimi
green_polar_bears
Mrhb hocam panelde problem yok ekran caminda catlaklar ama fazla miktarda
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
green_polar_bears
2 hf.
yeni yorumcu
editörün seçimi
tego
o zaman dokunmatiği değiştir... çatlak olan camı değiştir... parçalı kırık ile çatlak arasında çok ince fark oluyor...
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
tego
2 hf.
editörün seçimi
Ekran kirigina nano film ugulayan var mi
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
green_polar_bears
2 hf.
yeni yorumcu
editörün seçimi
tego
kırıkta değilde çatlakta işe yarar...
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Avatar.Aang
1 ay
editörün seçimi
Bence gayet başarılı. Telefonda kırık, darbe vs. olmasa bile arada bir kaplama, renk değişikliği amacıyla alınıp uygulanabilir.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
defected
1 ay
editörün seçimi
paranızı çöpe atmak için harika taktik
bir de alışırsınız buna, o üzerindeki şeyin kenarları toz tuttukça, yerinden kalkmaya başladıkça yenisini alırsınız
oh mis gibi saf müşteri parası
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Reliq
1 ay
editörün seçimi
Eğer oyun oynayan biri iseniz tavsiye etmiyorum, cihazların metal çerçeveside kaplandığı için ısı cihazın içerisinde hapsoluyor. Note 8'e kaplama yaptıktan bir süre sonra sökmek zorunda kaldım, ağır ve uzun süreli oyunlarda pubg gibi, ısınma ve soğuyamama sorunu ortaya çıkıyor.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Bukalemun
1 ay
editörün seçimi
Araba aksesuarı satan yerlerden karbon kaplama parcalarını ücretsiz alabilirsiniz. Hatta tabela ve reklam yapan yerlerde yardımcı olacaktır.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Vega
1 ay
editörün seçimi
Bulunduğunuz yer kendi eviniz mi yoksa DH ofisi mi?
@burakesan
1 Yanıt
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
burakesan
1 ay
editörün seçimi
Vega
Merhabalar,
kendi ofisim.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
dr20mouse
1 ay
editörün seçimi
Önce izopropil (IPA) alkolle yıkanır, sonra silikonla tıkanır, defnedilir ve arkasından fatiha okunur.
Yanıtla
+2
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:06
Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı"
17,2b izlenme · 1 yıl
20:37
Nokia 8 incelemesi "Snapdragon 835 ve Zeiss kameralı amiral gemisi"
27b izlenme · 1 yıl
22:59
LG V30+ incelemesi "Zarif bir kamera ve ses uzmanı"
12,3b izlenme · 1 yıl
10:54
Samsung Galaxy S9'un kutusunu açtık "Renk S9'a yakışıyor!"
9,9b izlenme · 1 yıl
04:41
TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!""
11,1b izlenme · 1 yıl
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,3b izlenme · 2 gün
11:07
General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi"
54,7b izlenme · 1 yıl
10:50
Samsung Galaxy S9+'ın kutusunu açtık, tam bir sanat eseri!
13,8b izlenme · 1 yıl
08:33
LG K8 2017 incelemesi "Türk Telekom'a özel telefon"
36,7b izlenme · 1 yıl
10:19
Xiaomi Mi Mix 2 kutu açılışı "Xiaomi Mi Mix 2, bir Mix hayranının eline geçerse"
15,3b izlenme · 1 yıl
20:46
Samsung Galaxy S9+ incelemesi "Kusursuz Galaxy"
14b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,7b izlenme · 1 hf.
10:21
Eski LG kullanıcıları V30 alır mı? Kronik sıkıntılar ve deneyimlerim
21,9b izlenme · 1 yıl
09:08
Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı
3,4b izlenme · 2 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,1b izlenme · 1 hf.
09:05
General Mobile GM8'in kutusunu açtık "18:9 ekran, Snapdragon 435"
22,2b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,7b izlenme · 1 gün
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
bir de alışırsınız buna, o üzerindeki şeyin kenarları toz tuttukça, yerinden kalkmaya başladıkça yenisini alırsınız
oh mis gibi saf müşteri parası
@burakesan
kendi ofisim.