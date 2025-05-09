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    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un vizyon tarihi açıklandı

    Yaklaşık bir yıl ertelenen yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un yeni vizyon tarihi açıklandı. Film, orijinal üçlemenin ana ekibini yeniden bir araya getirecek.

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin ne zaman çıkacağı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminin geçtiğimiz yıl duyuran Warner Bros., The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum adını taşıyan bu filmin 2026'nın aralık ayında gösterime gireceğini açıklamıştı. Ancak daha sonra bu vizyon tarihi değiştirildi. Bu yılın başında The Hunt for Gollum'u vizyon takviminden çıkaran Warner Bros., o dönem yeni bir vizyon tarihi açıklamadı. Ancak beklenen o açıklama dün geldi. Stüdyo, merakla beklenen yeni Yüzüklerin Efendisi filmini 17 Aralık 2027'ye aldı.

    The Hunt for Gollum'u en başta duyurulduğu gibi Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak. Nitekim Walsh ve Boyens filmin senaryosunu da yazıyor.

    The Hunt for Gollum, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getirecek

    The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.

    Andy Serkis'in Gollum rolüyle geri döneceği filmde Viggo Mortensen (Aragorn), Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) gibi isimlerin de orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönmeleri bekleniyor.

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