Yeni Yüzüklerin Efendisi filmi The Hunt for Gollum'un vizyon tarihi açıklandı

The Hunt for Gollum'u en başta duyurulduğu gibi Andy Serkis yönetecek. Ancak orijinal üçlemenin beyin takımını oluşturan Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens da yapımcı olarak projede yer alacak. Nitekim Walsh ve Boyens filmin senaryosunu da yazıyor.
The Hunt for Gollum, Orijinal Ekibi Yeniden Bir Araya Getirecek
The Hunt for Gollum, Frodo'nun Shire'dan ayrılıp Hobbit yoldaşlarıyla birlikte Rivendell'e yolculuk ettiği dönemde geçiyor. Yıllardır kayıp olan Tek Yüzük'ün Frodo'da olabileceğini fark eden Gandalf, bu sırrı Sauron'la paylaşacağından korktuğu Gollum'u bulması için Aragorn'u görevlendiriyor. Film Aragorn'un Gollum'u Sauron'dan önce bulma çabasını anlatacak.
Andy Serkis'in Gollum rolüyle geri döneceği filmde Viggo Mortensen (Aragorn), Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) gibi isimlerin de orijinal üçlemedeki rolleriyle geri dönmeleri bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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