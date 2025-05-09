CERN’de modern simya: Kurşun altına dönüştü

Kurşundan altına dönüşüm
ALICE deney grubunun yürüttüğü araştırmada, kurşun iyonlarının neredeyse ışık hızında çarpıştırılmasıyla ortaya çıkan olağanüstü elektromanyetik alanlar, nadir bir nükleer dönüşüme yol açtı. Bu süreçte ortaya çıkan sanal fotonlar, kurşun çekirdeklerinden protonların kopmasına neden oldu. Kurşun (82 proton) çekirdeği üç proton kaybettiğinde, altın (79 proton) haline geliyor. İşte bu ekstrem ortamda doğrudan altın oluşumu gözlemlendi.
ALICE ekibinden Uliana Dmitrieva, “ALICE ZDC'lerinin benzersiz yetenekleri sayesinde, bu analiz LHC'de altın üretiminin imzasını deneysel olarak sistematik bir şekilde tespit ve analiz eden ilk çalışmadır” dedi.
Ticari bir değeri yok
ALICE analizi, 2015–2018 yılları arasındaki LHC Run 2 döneminde toplamda yaklaşık 86 milyar altın çekirdeği üretildiğini ortaya koyuyor. Fakat bu devasa sayı bile yalnızca 29 pikogramlık (yani 2.9 × 10⁻¹¹ gram) bir kütleye denk geliyor. Yani altın üretimi şimdilik yalnızca bilimsel bir gösteri niteliğinde; ekonomik ya da ticari bir değeri yok.
Elde edilen sonuçlar sadece tarihî bir başarı değil, aynı zamanda parçacık hızlandırıcılarının gelecekteki performansı için de önemli ipuçları sunuyor. ALICE ekibinden John Jowett, “Sonuçlar aynı zamanda elektromanyetik ayrışmanın teorik modellerini de test edip geliştiriyor; bu modeller, fiziğe özgü ilgilerinin ötesinde, LHC'nin ve gelecekteki çarpıştırıcıların performansı üzerinde önemli bir sınır olan ışın kayıplarını anlamak ve tahmin etmek için kullanılıyor.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: