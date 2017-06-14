Klima Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Genel Yayın Yönetmeni
|Klima carpar gencler vantilator kulkanin
|slm DAIYKIN KİLİMA 18000 BİNLİK ATXN50NB7 İNVERTER ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM KULLANAN YADA BİLGİ SAHİBİ OLN LÜTFEN YARDIMCI OLSUN .
|Klima alırkenbence önce marka ve fiyat önemli. Elbette marka ve fiyat yaygın servis ağı ve müşteri memnuniyeti demek. inverter klima olması da önemli. Bir de BTU olayı var yani odanın büyüklüğüne göre soğutma işlemi. Enerji tasarrufu ve kolay soğutma için odanıza göre bTU su bir büyük olanı seçerdim. Klima alırken bence bunlara dikkat edilir. teknozum.com/...
| toshibaklimastore.com/...
Arkadaşlar belirttiğim Toshiba multi klimayı almak istiyorum bu ürün hakkında bilgisi olan varmıdır.
|İzmitte oturuyorum. 28 m2 salonum için klima btu da kararsız kaldım. Salon güney cephe. Binada ısı yalıtımı var. Camlar çiftli fratpen. Salonun üstünde 1 kat ve 1 çatı var. 12000 BTU yeterli olurmu yoksa 18000 BTU mu almalıyım? Cevap veren olursa çok memnun olurum.
|Merhabalar Maras Elbistanda ikamet ediyorum hem yazin sogutma hem de kisin isitma icin kullanmak uzere 35-40 m2 lik bir salonda kullanmak icin bir klima almayi istiyorum. arastirmalarimda genel oneri mitsubichi sf 16000 lik idi uygun mudur , farkli bir onerisi olan olur mu tesekkurler
| Merheba,
Salonunuz 35m²'yse tabiri caizse cuk oturur.
|32 m2 mutfak yaklaşık 12mtre kare pencere ve saat öğlen 4e kadar 45 derece hava sıcaklığı Diyarbakır'da oturuyorum.
|SF50 üstesinden kalkar ancak siz yine de mümkünü varsa firmadan keşif hizmeti talep edin.
| adanayi aradım en uygun fiyatı onlar verdi Mitsubishi electric sf18000 olanına 4900
Hj60 icin4600tl
Ve gf60 için 6000tl dendi.ne dersiniz hangisini almalıyım
Kafam karıştı hanım 1defa al kurtulalım diyor
|Kaç metrekare alanda kullanılacak?
|Teşekkürler... klima alma konusunda aydınlattığınız içıin.
|Bence videodaki klima yetkilisi gelsin burayı okusun,biraz bilgi sahibi olsun...
Sağolsun hiçbirşey öğrenemedik kendisinden,spot mağaza elemanı kadar yetersiz kendisi...
İnverter klima nedir? Ne değildir için bana göre anlaşılabilir güzel bir yazı.
forum.donanimhaber.com/...
Arkadaşlar buradaki en önemli unsur, çalışma teknolojisinin içeriğidir.
On/Off dediğimiz eski sistem ürünlerde, klima iç ünitesinde bulunan bir adet elektronik kart bütün işleri yapmaya çalışırdı. Dış ünitede ise elektronik devre elemanı anlamında hiç bir unsur bulunmaz, soğutucu akışkanın bulunduğu kondanser, kompresör, 4 yollu valf, selenoid bobin ve kılcal gurubu vs olurdu. Elbette on off sistemlerde de hem iç hem de dış ünitede sensör bulunurdu ancak sayısal ve yeterlilik anlamında bu derece gelişmiş değildi. Tüm işi yapan ve kodlanan kart ise buydu.
Kodlama teknikleri içerisinde en önemli olanı ''Setlenen ısıya gelince dur, Isı düşünce çalış'' şeklindeydi. Yani halk dilindeki DUR/KALK durumuydu.
İnverter Teknolojisinde ise durum bambaşka bir hal aldı. İnverter dediğimizde Halk bakış açısı ile hep az yakan ekonomi yapan olarak değerlendirilse de, Biz buna Daha akıllı bir sistem gözü ile bakıyoruz. Zaten mevcut olan bu AKIL sayesinde bir çok işi aynı anda yaptırabiliyoruz.
İnverter teknolojisinde aslolan unsur SENKRONİZE ÇALIŞMA şeklidir zira hem iç ünite de hem de dış ünitede gerek BASIC gerekse PIC destekli tam elektronik donanım mevcuttur.
Aşağıda görmüş olduğunuz iki ayrı kart aslında bir klimaya aittir. Birinci resimdeki İç ünitede, İkinci resimdeki ise Dış ünitede bulunur.
İkinci resimde 2 ayrı kart görüyorsunuz, bu kartlardan bir tanesi IPM kartı diğeri ise PFC ünitesidir. IPM kartı frekans dengesini dizayn eder, PFC ünitesi ise GÜÇ unsurunu sağlar ve stabilize eder. Teknik detaylarına çok girmiyorum konu sıkıcı olmasın.
Bu resimdekiler dahi ESKİ sistem inverter kartlardır, depoya gitmeden elimin altında bunları bulup resimlerini çektim. Bunların dahi daha gelişmiş daha etkin hale getirilmiş olanları mevcut şu an. Hatta o çift kartlı olan sistem tekilleştirildi vs.
Çok dağılmadan ana konumuza geri dönmek istiyorum.
Yüksek BTU konusunu SORUN olmaktan çıkartan en önemli unsur işte bu teknoloji ve kodlama tekniklerinin daha gelişmiş işlenebilmesi ile birlikte sensör sayılarının yüksekliğidir.
Bakınız aşağıdaki resimde SADECE DIŞ ÜNİTEDE bulunan sensörleri göreceksiniz.
Bu sensörler sırasıyla
Dış Ünite Ortam Sensörü
Dış Ünite Kompresör Sıcaklık Sensörü
Dış Ünite Boru Sıcaklığı Sensörü
Şeklindedir
Bunların dışında
Dış Ünite IGBT Basınç Sensörü gibi elektronik kart üzerinde bulunan sensörler de mevcuttur
Ayrıca iç ünite üzerinde de
İç Ünite Ortam Sensörü
İç Ünite Boru Sensörü
Gibi sensörler bulunur.
Sistemin Kodlama tekniğine göre sensör algı şekli aşağıdaki gibidir
Sensör Tanımlamaları
T1: İç oda sıcaklığı.
T2: Evaporatör (iç ünite eşanjör) sıcaklığı.
T3: Kondenser (dış ünite eşanjör) sıcaklığı
T4: Dış ortam sıcaklığı
Td: Kompresör basma sıcaklığı
Ts: Ayarlanan Sıcaklık
Tüm bu bilgiler doğrultusunda neden yüksek BTU sorun değil ona bir göz atalım.
18m2 alana 9.000btu klima olması gerekirken 12.000btu takılınca neler oluyor önce ona bir bakalım.
9.000 BTU klimanın ORTALAMA 0.6kw enerji harcadığını varsayalım. Hemen açıklayayaım ki itiraz gelmesin, inverter sistemlerde SABİT tüketim verisi yoktur. 9.000BTU bir klimanın başlangıç tüketimi 1kW dolaylarındadır, ancak ilerleyen saatlerde marka model ve kalitesine göre 0.3KW değerlere kadar düştüğü de bilinen ve ölçümleri yapılan bir gerçektir. Normal şartlarda ben forumda 0.8KW olarak belirtirim ancak burada 24 saatlik veri üzerinden hareket edeceğim için ortalamayı 0.6KW olarak aldım.
Elektrik KW değerini KW başına 41 kuruş olarak kabul edelim ve bu değerler üzerinden
0.6KW x 24 = 14.4KW Günlük tüketim VERİSİ
14.4 x 0.41 = 5904 / 100 = 5.9TL günlük tüketim BEDELİ
30 x 5.9 = 177TL aylık tüketim BEDELİ
Olarak kabul ediyorum. yani 24 saat boyunca hiç kapatmadan 30 gün boyunca çalışan klimamızı 9000BTU da 177TL tüketim yaptı olarak kabul ediyorum.
Şimdi aynı şekilde 12.000BTU klimayı değerlendirelim
12.000BTU klimanın başlangıç verisi yaklaşık 1.5KW dolayındadır bunu da 1.5 olarak kabul ettim. lakin yine 24 saat üzerinden hesap yapacağımız için bu klimanın ortalama tüketim verisini de 0.7kw olarak değerlendiriyorum.
Bu veriler ışığında
0.7 x 24 = 16.8KW Gümlük tüketim VERİSİ
16.8 x 0.41 = 6888 / 100 = 6.8TL Günlük Tüketim BEDELİ
6.8 x 30 = 204TL Aylık Tüketim BEDELİ
Bakınız STANDART kullanımda ve 24 saat üzerinden AYNI GÜÇ tükettiklerini varsayarak 9000BTU da 177TL olan bedel, 12.000BTU da 204TL ye çıktı.
Şimdi gelelim asıl gözardı ettiğimiz yere.
Biz bu hesaplamada her iki klimayı da AYNI SÜRE çalışacak olarak kabul ettik ancak aslında aynı süre çalışmayacaklar zira;
Burada bir parantez açarak sizlere önce İNVERTER teknolojisindeki en önemli unsur olan FREKANS ESASINI anlatmam gerekir (Ana Konuya Tekrar Döneceğim Merak Etmeyin)
Arkadaşlar inverter teknolojisi de, aynı on/off klimalar gibi 220Volt elektrik ile çalışır ve BTU nun büyüklüğüne oranlar kompresörüleri büyür, Kompresör büyüklüğüne oranla da fazla GÜÇ tüketirler. yani 220 Volt 1.000watt bir kompresör de olur, 220Volt 2.000Watt bir kompresör de olur.
İnverter klimalarda da elbette aynı şekilde GÜÇ tüketen kompresörler bulunmakla birlikte bu kompresörler 3 FAZ teknolojisi feyz alınarak üretilmiş DC besleme sistemli AC motorlardır (DC MOTOR lar da var, Bu örneğimiz AC motor) Bizler her ne kadar klimalarımıza AC220VOLT enerji versek de, Bu kompresörler size yukarıda resmini yayınladığım PFC ünitesinde DC450 ye kadar yükseltilmiş enerji ile endükte edilmektedir. Burası olayın GÜÇ kısmıdır. Bir de bu olayın FREKANS boyut var ki en önemli unsur zaten bu dur.
Sizlere olayın frekans kısmını ve Güç verilerini elbette teknik olarak da anlatabilirim lakin burada amacımız konunn ne olduğunu anlamak olduğu için müsade ederseniz arabalarımızdan örnek vermek isterim.
Arabalarımızda da MOTOR var hepimizin bildiği üzere, bu motorların da GÜÇ anlamında HP leri var. Benim arabam 75HP dir sizin arabanız 100HP dir, diğer arkadaşın 140HP dir.
Bunların hepsi GÜÇ göstergesidir. Ancak burada HIZ unsuru için bize lazım olan ise VİTES dir. Biz şimdi 100HP bir arabada 1 inci viteste 3000 devir ile giderken harcadığımız benzin ve kazandığımız hız ile, 5 inci viteste 3000 devir ile giderken harcadığımız benzini ve kazandığımız hızı aynı değerde kabul edebilirmiyiz? Tabi ki kabul edemeyiz.
Bu anlamda İnverter teknolojisinin esası gücün kontrol edilmesi ve işin gerektirdiği kadar gücün sağlanmasıdır şeklinde yorumlanabilir.
Gücün etkili kullanımı ve kontrolü, bir arabanın yolda hareket ederken harcadığı güç örneklenerek açıklanabilir. Bir arabada güç vites ile motorun dönme hızı değiştirilerek ve yakıt miktarı azaltılıp arttırılarak ayarlanır.
O zaman;
Araba yokuş çıkarken motorun tam gücü gerekir.
Vites küçültülür, hız düşürülür.
Güç, gaz pedalı vasıtasıyla yakıt miktarını arttırıp ya da azaltarak ayarlanır. Motor zorlandıkça vites küçültüp gaza daha fazla basılarak güç arttırılır.
Düz bir yolda motor gücünün bir kısmı gerekir.
Bunun için vites yükseltilir, motorun hızı arttırılır.
Gaz pedalına istenilen hızı sabit tutacak kadar basılır.
Yokuş aşağı inerken motor gücünün çok az bir kısmı gerekir.
Bunun için vites değiştirilmez, motorun hızı sabittir.
Gaz pedalına iniş hızını koruyacak kadar çok az basılır / basılmaz.
Tabi Şöyle bir durum var, Ne yazık ki yollar her zaman iniş, havalar da hep ılık değildir. Örneğimizdeki 2. ve 3. durumlar arasında esas olarak bir fark yoktur. Dolayısıyla örneğimizi daha basitleştirmek için olaylarımızı;
1- Harekete Geçme, 2. Normal ve Ekonomik Çalışma durumları ile sınırlandıralım.
Buna göre;
Çalışma evrelerinin sonucunu bizim için sürdürülebilir ve konfor koşullarında süreklilik olarak belirlememiz gerekir. Bu durumda her zaman için arabamızın iniş eğilimini değil düz yoldaki stabilitesini korumak öncelikli hedefimiz olmalı. (İyi izolasyon, sürekli kullanım olan ev ise klimayı kapatmamak vs)
Arkadaşlar;
GELENEKSEL KLİMALARDA konfor ayar sıcaklığına ulaşıldıktan sonra ortam koşullarının korunması, klimanın motoru olarak kabul edebileceğimiz kompresörün, belirli bir sıcaklık aralığında durma/çalışma (ON/OFF) döngüsü ile sağlanır.
Ortam sıcaklığı soğutmada üst sıcaklık sınırına yükselince klima çalışır, alt sınırda durur; ısıtmada alt sıcaklık sınırında klima çalışır, üst sınırda durur. Bu sürekli tekrarlanır.
Klima kompresörleri de araba motorları gibi çalışsa daha iyi olmaz mı?
YAKIN ZAMANA KADAR BU MÜMKÜN DEĞİLDİ,
ÇÜNKÜ GELENEKSEL KLİMALARIN KOMPRESÖRLERİ SABİT HIZLIYDI.
Bakınız on/off klima
Inverter teknolojisinin esası kompresörün hızının istenilen güce göre değiştirilmesidir.
Inteverterli sistemlerde kompresör araba motoru gibi sürekli çalışır.
Klima çalışmaya başladıktan sonra konfor ayar sıcaklığı sağlanıncaya kadar kompresör sürekli sabit hızda ve yüksek basınçta çalışır.
Klimanın yakıtı olarak kabul edebileceğimiz soğutucu akışkanı soğutucu devresinde maksimum debide dolaştırır ve yüksek verimli bir ısı transferi işlemi gerçekleştirir.
Ortam koşullarına geleneksel klimalara göre çok daha hızla ulaşılır.
Bakınız inverter klima
İnverter Teknolojisinin çalışma prensibini anladığımıza göre, Söz verdiğim gibi Konumuza Geri dönüyorum.
Bu teknolojiye sahip bir 12.000BTU klima şunu yapacaktır.
9000BTU klima setlenen ısı değerine 15 dakikada ulaşacaktır
9000BTU klima sürdürülebilirlik adına belirlediği frekans 66 hertz olacaktır (3 üncü vites)
12000BTU klima setlenen ısı değerine 10 dakikada ulaşacaktır
12000BTU klima sürdürülebilirlik adına belirlediği frekans 72hertz olacaktır zira 9000 e nazaran çıkış ısısı daha yüksek, ortam ısısını daha erken konfor koşuluna getirdi.
Toplamda 9000BTU klima 24 saatte 14.4KW tüketmişken, 12000BTU klima ise setlenen ısı değerine daha çabuk ulaşıp daha hızlı bir şekilde alt frekansa geçtiği için aslında 9000 BTU kadar fazla enerji tüketmemiştir. GÜÇ adı altındaki tüketim verisi yüksek olan 12000BTU klima, Buna keza ısı üretimi de daha yüksek olması nedeniyle setlenen değere daha çabuk ulaşıp aslında yüksek gibi görünen GÜÇ tüketimini alt seviyelere çekmiştir.
9000BTU klima sürdürülebilirlik oranında 3 üncü vites 3000 devir giderken, 12000BTU klima aynı koşullarda 4 üncü vites 3000 devir ile ilerlemiştir. Genel ortalama ve sonuca bakarsanız 12 lik klima 9 luk ile neredeyse AYNI ve hatta bazı koşullarda DAHA AZ enerji tüketmiştir. Bunlar farazi bilgiler değil gerçek testlerde alınan sonuçlardır lakin elbette bölge koşul şebeke ev ortam kişi gibi bir çok etkene göre değişiklik gösterir.
Burada bahsettiğim tüketim verileri ve vitesler elbette mecazi bilgilerdir. Veriler mecazi olsa da senaryo tam anlamı ile gerçektir arkadaşlar.
Bu tüketim verilerinin haricinde bahsettiğim sensörel üstünlük nedeniyle de sahte ısı algılama olasılığı %3 seviyelerindedir.
İşte tüm bu nedenlerden dolayı ABARTI olmadığı sürece yüksek BTU durumları sorun olmaktan çıkmıştır, lakin elbette ki düşük btu halen büyük sorun teşkil etmektedir.
Bu yazdıklarımdan hareketle lütfen 9000BTU luk alana da 24000 lik klimayı takmayınız
Umuyorum Detaylı ve yeterince halk Dilinde teknik olmuştur
Saygılarımla
Bu anlamda zaten inverterden baska tercih sansimiz yok.
Nedir inverter klima?
Eski sistemde direkt olarak 220V 50hz verilerek calisan ve yuksek enerji tuketen, surekli dur kalk yaparak demeraj akimina asilan ve daha da cok tuketen kompresor sistemi yerine, 3 fazli dc sistem ve frekans esasina gore calisan, durmak yerine alt frekansa gecen, az tuketen, cok ureten, daha sessiz, daha verimli ve konfor kosullarini daha stabilize tutan sistemdir
Yuzeysel sekli bu, daha derin de anlatabilirim ama sıkıcı olur bence