Klima tavsiyesi için en iyi klima markaları ve fiyatları (2023)

Yazın vantilatörden çok daha etkili serinleten, kışın doğalgazlı olmayan evlerde elektrikli sobalara göre çok daha iyi ısıtma sağlayan klimalar, ısıyı ayarlamanın yanında evdeki nemi azaltarak hava kalitesini artırma işlevine de sahip. Ancak, en iyi soğutma ve ısıtma ortamını sağlamak için klima markası ve modeli kadar odaya en uygun klimayı seçmek de önemli. Örneğin; 12000 BTU ya da 12’lik klima, bulunduğunuz oda için gereksiz büyük olabilir. En büyük klimayı almak enerji tüketiminizi artırmakla birlikte bununla bağlantılı olarak kompresör, kondenser fan motoru gibi parçaların da ömrün kısaltacaktır. Peki, 2023’te hangi klima alınmalı? Klima tavsiyesi isteyenler için dünyanın en iyi klima markaları sıralaması burada.

Klima yorumları dikkate alınarak, en iyi klima markaları sıralamasında Arçelik, Vestel, Daikin ve Mitsubishigeliyor. 2023’te alınabilecek en iyi klimalar olarak Arçelik 12325 Ekolojik, Baymak Elegant Plus 12, Mitsubishi Heavy SRK45ZSP ve Vestel Flora Doğa Inverter 122 modelleri odayı kısa sürede buz gibi yapmaları, çok sessiz çalışmaları ve enerji tasarruflu olmalarıyla öne çıkıyor.

1️⃣ Mitsubishi 15000 BTU Inverter Klima (Heavy SRK45ZSP-W(S) Silver Serisi)

Tam Boyutta Gör

Klima türü: Split (Duvar tipi)

BTU (Isıtma kapasitesi): 17060 Btu/h

BTU (Soğutma kapasitesi): 15200 Btu/h

Enerji sınıfı (Isıtma/Soğutma): A

Enerji tüketimi (Soğutma): 1.49 kW

Enerji tüketimi (Isıtma): 1.38 kW

Dış ortam çalışma sıcaklık aralığı (Isıtma): -15 / 24 ˚ C

Dış ortam çalışma sıcaklık aralığı (Soğutma): -15 / 46 ° C

Boyutlar: 769 x 262 x 210 mm

Mitsubishi Heavy SRK45ZSP-W(S) Silver Serisi Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Klima çok kaliteli ve güzel; hiç tereddüt etmeden satın alabilirsiniz. Klima denildiğinde ilk akla gelen marka Mitsubishi.

✍🏻Elektrik tasarrufu harika, çok verimli ve çok sessiz.

2️⃣ Arçelik 12000 Duvar Tipi Inverter Klima (Ekolojik 12325 A 12000 BTU A++)

Tam Boyutta Gör

Klima türü: Split (Duvar tipi)

BTU (Isıtma kapasitesi): 13648 Btu/h

BTU (Soğutma kapasitesi): 12000 Btu/h

Enerji sınıfı (Soğutma): A++

Enerji sınıfı (Isıtma): A+

Yıllık enerji tüketimi (Soğutma): 186 W

Yıllık enerji tüketimi (Isıtma): 875 W

İç ünite soğutma çalışma aralığı: 18 - 32 ˚ C

İç ünite ısıtma çalışma aralığı: 16 - 30 ˚ C

Dış ünite soğutma çalışma aralığı: -10 / 48 ˚ C

Dış ünite ısıtma çalışma aralığı: -15 / 24 ˚ C

Boyutlar: 837 x 308 x 189 mm

Arçelik Ekolojik 12325 A Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Klima çok sessiz çalışıyor. 5 dakikada ortamı soğutuyor. Fiyatı da uygun, kesinlikle tavsiye ederim. Arçelik servisi 1 gün sonra gelip hemen güzelce kurulumu yaptı, detaylı bilgi verdi.

✍🏻 Bir klima ancak bu kadar sessiz olabilirdi. Hatta bu kadar sessiz çalışan dış ünite olamaz. Titreşim de hiç yok. Isıtması çok iyi. Power modda çok hızlı ısıtıyor. Anlık eneri tüketimini göstermesi artısı. Rüzgar ayarları odadakileri rahatsız etmeyecek şekilde. Tavsiye üzerine aldım, herkese tavsiye ederim.

3️⃣ Daikin 12000 BTU Duvar Tipi Inverter Split Klima (Sensira FTXF35E)

Tam Boyutta Gör

Klima tipi: Duvar

BTU (Soğutma kapasitesi): 12966 Btu

BTU (Isıtma kapasitesi): 11942 Btu

Enerji sınıfı (Soğutma): A++

Enerji sınıfı (Isıtma): A+

Yıllık enerji tüketimi (Soğutma): 188 kWh

Yıllık enerji tüketimi (Isıtma): 885 kWh

İç sıcaklık çalışma aralığı (Soğutma): 18 - 32 ˚ C

İç sıcaklık çalışma aralığı (Isıtma): 10 - 30 ˚ C

Dış sıcaklık çalışma aralığı (Soğutma): -10 / 48 ˚ C

Dış sıcaklık çalışma aralığı (Isıtma): -15 / 24 ˚ C

Boyutlar: 770 x 286 x 225 mm

4️⃣ Vestel 12000 BTU Duvar Tipi Klima (Flora Doğa Inverter 122 A++ WiFi)

Tam Boyutta Gör

Klima tipi: Ev tipi Inverter

BTU (Soğutma kapasitesi): 11600 Btu

BTU (Isıtma kapasitesi): 13000 Btu

Enerji sınıfı (Isıtma): A+

Enerji sınıfı (Soğutma): A++

Yıllık ısıtma güç tüketimi: 805 kWh

Yıllık soğutma güç tüketimi: 180 kWh

Boyutlar: 822 x 281 x 190 mm

Vestel Flora Doğa Inverter 122 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Görüntüsü şık, boyutları küçük, çok yer kaplamıyor. Şimdilik sadece ısıtma performansını deneme şansım oldu. 18 m²’lik odayı 15 dakikada 30 derece sıcaklığa ulaştırdı. Turbo modunda çalışırken sesi belirgin. Diğer modlarda çalıştığını farketmiyorsunuz. Henüz elektrik tüketimiyle ilgili fikir verecek düzeyde kullanmadım ama akıllı fatura özelliği var. WiFi bağlantısı var, telefondan kontrol edilebiliyor. Vestel'in telefon uygulamasını biraz daha geliştirebileceğini düşünüyorum. Kumandası sade anlaşılır bir kumanda ve ekranının arka ışığı var. Klimadaki derece göstergesi de belirgin ve şık bir gösterge. Dış ünitenin sesi dışarıda olduğunuzda bile yüksek bir ses değil; rahatsız etmiyor, içeriden de hiç duyulmuyor.

✍🏻 Ürün gayet güzel, memnunum. 3 yıl iç ünite, 10 yıl kompresör garantisi var. Wi-Fi özelliği ile evden kilometrelerce uzakta olsam dahi klimayı açıp evi serinletip ısıtabiliyorum. Fiyat ve performans açısından çok güzel tavsiye ederim.

5️⃣ Beko 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima (Ekolojik 31225 A++)

Tam Boyutta Gör

BTU (Soğutma kapasitesi): 12000 Btu/h

BTU (Isıtma kapasitesi): 12500 Btu/h

Enerji sınıfı (Soğutma): A++

Enerji sınıfı (Isıtma): A+

Yıllık güç tüketimi (Soğutma): 195 W

Yıllık güç tüketimi (Isıtma): 840 W

Dış ünite soğutma çalışma aralığı: -10 / 48 ˚ C

Dış ünite ısıtma çalışma aralığı: -10 / 48 ˚ C

Boyutlar: 840 x 310 x 190 mm

Beko Ekolojik 31225 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Beko gerçekten çok güzel, çok sessiz. Özellikle hem iç hem de dış ünite çok sessiz çalışıyor. Soğutması mükemmel, çok beğendim.

✍🏻 24 m² salon için aldım, soğutma için gayet yeterli. Klimayı ısıtmada kullanmayacağım. Memnun kaldım. Gelen servis te çok ilgiliydi.

6️⃣ Samsung 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima (Premium AR18TSHZHWK A++)

BTU (Soğutma kapasitesi): 17061 Btu/saat

BTU (Isıtma kapasitesi): 20473 Btu/saat

Enerji verimliliği sınıfı (Soğutma): A++

Güç tüketimi (Soğutma): 1450 W

Güç tüketimi (Isıtma): 1750 W

Çalışma sıcaklık aralığı (Soğutma): -10 / 46 ˚ C

Çalışma sıcaklık aralığı (Isıtma): -15 / 24 ˚ C

Boyutlar: 1055 x 299 x 215 mm

Samsung Premium AR18TSHZHWK Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Klimamı teslim aldım. Ürün güzel paketlenmişti. Samsung müşteri hizmetlerini aradım, ekipler geldi, kurulumunu yaptı. Klima sessiz çalışıyor. Görüntü olarak güzel. Soğutma kalitesi güzel. Inverter olması nedeniyle elektrik tüketimi az. Tavsiye ederim. Fiyatına göre güzel bir klima aldım. Soğutması güzel, sadece sağa ve sola kumandadan dönüşü yok ona üzüldüm.

✍🏻 Süper bir klima. Performansı da süper. Tavsiye ederim. Elektrik tasarrufu da çok iyi.

7️⃣ Airfel Duvar Tipi Inverter Klima (LTXM35N A++ 12000 BTU R32)

Tam Boyutta Gör

BTU (Soğutma kapasitesi): 12000

BTU (Isıtma kapasitesi): 13000

Yıllık güç tüketimi (Soğutma): 221 kWh

Yıllık güç tüketimi (Isıtma): 945 kWh

Çalışma sıcaklık aralığı (Soğutma): -15 / 50 ˚ C

Çalışma sıcaklık aralığı (Isıtma): -15 / 30 ˚ C

Enerji verimliliği sınıfı (Soğutma): A++

Enerji verimliliği sınıfı (Isıtma): A+

Boyutlar: 805 x 285 x 194 mm

Airfel LTXM35N Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Ürün elime iki günde sorunsuz bir şekilde ulaştı. Daikin servisi kurulumu yaptı. Klima beklediğimden iyi; sesi neredeyse duyulmuyor. Başka markalara daha fazla ödemeye gerek yok, tavsiye ederim.

✍🏻 Soğutması olsun ısıtması olsun 10 numara. Sesliliği ise hissetmek mümkün değil; iki tane oturma odasında var, ikisinden de memnunum.

8️⃣ Bosch 12000 Btu Duvar Tipi Inverter Split Klima (Climate 3000i A++)

Tam Boyutta Gör

Enerji verimliliği sınıfı (Soğutma): A++

Enerji verimliliği sınıfı (Isıtma): A+

Dış ünite soğutma çalışma sıcaklık aralığı: -15 / 50 ˚ C

Dış ünite Isıtma çalışma sıcaklık aralığı: -15 / 24 ˚ C

İç ünite çalışma sıcaklığı (soğutma): 17 / 32 ˚ C

İç ünite çalışma sıcaklığı (ısıtma): 0 - 30 ˚ C

Boyutlar: 790 x 292 x 200 mm

Bosh Climate 3000i Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Klimayı çalışma odası ve salonumuza aldım. 25 m²’lik salonu Adana sıcağında bile gayet güzel soğutuyor, çalışırken gayet sessiz çalışıyor. %100 fanda bile rahatsız edici bir ses çıkarmıyor. Dış ünitesi de gayet sessiz. Tasarım olarak zaten şık buluyorum.

✍🏻 Ürün gayet iyi, iç ve dış üniteler çok sessiz. Kurulum ile alakalı bilgi vermek daha yararlı olacak. Biraz araştırma yaptıysanız kurulumda yapılan vakum işleminin ne kadar önemli olduğunu görmüşsünüzdür. Bosch yetkilendirdiği firmaları bu işlemi yapmaya zorunlu kılmış. Arkadaşlar geldiğinde ilk sorduğum soru bu olmuştu ve kurulumu sorunsuz şekilde yaparak gittiler. Vakum yapmayan kurulumları kabul etmemeniz mantıklı bir karar olacaktır. Alacak arkadaşlara hayırlı olsun.

9️⃣ Arçelik 18000 BTU Duvar Tipi Inverter Klima (Ekolojik 18325)

Tam Boyutta Gör

BTU (soğutma kapasitesi): 18000 Btu/h

BTU (ısıtma kapasitesi): 19790 Btu/h

Yıllık tüketim (soğutma): 250 W

Yıllık tüketim (ısıtma): 1270 kW

Enerji sınıfı (soğutma): A++

Enerji sınıfı (ısıtma): A+

İç ünite soğutma çalışma aralığı: 18 / 32 ˚ C

Dış ünite soğutma çalışma aralığı: -15 / 48 ˚ C

İç ünite ısıtma çalışma aralığı: 16 / 30 ˚ C

Dış ünite ısıtma çalışma aralığı: -15 / 24 ˚ C

Boyutlar: 998 x 345 x 210 mm

Arçelik Ekolojik 18325 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Evim tam yalıtımlı ve toplamda 50 m² alanı yeterli derecede soğutuyor. Gün boyunca ve akşamları kısmen açık olmasına rağmen aylık 50 kW elektrik harcadı. Bence çok iyi.

✍🏻 Isıtma ve soğutma performansı çok iyi. Dış ünite sessiz. Kumandası çok çok iyi. Kumanda üzerindeki bir tuşa basıldığında anlık harcanan elektrik tüketimini kW cinsinden iç ünitenin göstergesinde göstermesi çok iyi bir detay olmuş. Çok memnun kaldık. İyi ki almışım.

🔟 Vestel 9000 BTU Duvar Tipi Klima (Flora Doğa Inverter 092 A++ WIFI)

Tam Boyutta Gör

Klima türü: Ev Tipi Inverter

BTU (soğutma kapasitesi): 8530

BTU (ısıtma kapasitesi): 10000

Soğutma enerji sınıfı: A++

Isıtma enerji sınıfı: A+

Yıllık ısıtma güç tüketimi: 700 kWh

Yıllık soğutma güç tüketimi: 133 kWh

Boyutlar: 822 x 281 x 190 mm

Vestel Flora Doğa Inverter 092 Kullanıcı Yorumları 💬

✍🏻 Klima şahane; geldi, 2 gün sonra bağlandı. Sorunsuz olarak çalışıyor. Ürün WiFi bağlantısı ile çok kaliteli bir teknoloji sunuyor. Ben bizzat bağladım, okuldan eve dönerken açıyorum, içerisi 15 dk kala buz gibi oluyor. Kumandayı kullanmıyorum bile, telefondan hallediyorum. Klima çok sessiz ve enerji olarak çok az yiyor. Uygulama üzerinden takip edebiliyorsunuz. Kaç para elektrik yaktığını bile görüntüleyebiliyorsunuz.

✍🏻 İç ünite çok sessiz, dış ünitesi de son derece sessiz. 30 m² alanda gayet etkili, memnun kaldım. Fiyatı ve kalitesiyle gayet rekabetçi bir ürün, gönül rahatlığı ile tavsiye ederim.

2023 en iyi klima markaları ve modelleri listesinde kullanıcı deneyimleri dikkate alınarak en iyi klimalara yer verilmiştir. Mobil & Portatif klimalar yeterli derecede soğutmadığından ve kurulumu zor olduğundan listede yer almamaktadır. Aynı şekilde Ayaklı ve Salon Tipi klimalar, ev için uygun olmadığından ve çok pahalı fiyatlarla satıldığından listede yer almamaktadır. Listemizde yer verdiğimiz ev tipi klimaları kara cuma indirimleri kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz.

En iyi kombi tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

En İyi Klimalar İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1803

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.