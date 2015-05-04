LG G Flex 2 kutudan çıkıyor: Kavisli ekran ve Snapdragon 810 işlemcili telefon

LG'nin kavisli ekrana sahip G Flex 2 modeli ofisimize uğradı. Kavisli ekranı, Snapdragon 810 işlemcisi, 3000mAh kapasiteli pili gibi detaylarıyla dikkat çeken telefon, kendini onaran kasaya ve microSD kart desteğine de sahip. Bu videomuzda kutu içeriğine göz atıyor, tasarım seviyesinde LG G4 ve iPhone 6 Plus ile yan yana getirerek minik bir kıyaslama da yapıyoruz. İyi seyirler...

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