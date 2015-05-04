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LG G Flex 2 kutudan çıkıyor: Kavisli ekran ve Snapdragon 810 işlemcili telefon

4 yıl
66,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin kavisli ekrana sahip G Flex 2 modeli ofisimize uğradı. Kavisli ekranı, Snapdragon 810 işlemcisi, 3000mAh kapasiteli pili gibi detaylarıyla dikkat çeken telefon, kendini onaran kasaya ve microSD kart desteğine de sahip. Bu videomuzda kutu içeriğine göz atıyor, tasarım seviyesinde LG G4 ve iPhone 6 Plus ile yan yana getirerek minik bir kıyaslama da yapıyoruz. İyi seyirler...
 

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mu5tafa 4 yıl en beğenilen
Lg nin esas amiral gemisi bu telefon bence..
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Oscar Heykeli 4 yıl
Bu kutu açılış videosu fikri ilk kimden çıktı acaba çok merak ediyorum. Her sitede var. Amaç ne yani kutuyu açıp göstermekteki ? Zaten incelemesi yapılacak.
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swat882 4 yıl
Şu batarya bir çıkarılsa, birde g4 teki kamera lensi olsa 1.8f lik, tam alınmalık telefon ama bu haliyle çok çekici gelmiyor,

Ayrıca işlemciye filan ne takılıyor sunuz artık, elimde snap s600 var galaxy s6 nin yapıp bunun yapamadığı birşey yok, vazgeçin artık şu işlemci hızı pazarlama kandırmacasindan
Şu batarya bir çıkarılsa, birde g4 teki kamera lensi olsa 1.8f lik, tam alınmalık telefon ama bu haliyle çok çekici gelmiyor,Ayrıca işlemciye fila...
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DH Misafiri 3 yıl
erdi kardeşim vidolarını hd izleyemiyorum anlayamadım 1 haftadır var bu sıkıntı
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CorelDraw04 4 yıl
Sony utansın
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fox-03-34 4 yıl
Üstüne oturunca düzleşiyomu.
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acura07 4 yıl fox-03-34
nasıl oturduguna baglı duzlesedebılır
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Beybifeys 4 yıl
Telefon sizde kalsın kutuyu bana gönderin.
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astralll 4 yıl
Hmm kavisli mi.. Kesin alıcam!
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unknownlove 4 yıl
biraz ironi olacak ama
bu sene s6 disinda telefon inceleme gereksiz olacak gibi.
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silversmith 4 yıl
Pili değiştirilemiyor madem, fiyat dili değişsin insanlarda alsınlar! Çok mu zor! :)
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R53 4 yıl
güzel ön inceleme olmuş.. arka planda çalan soundtrack'ın ismini bilen varsa yazabilirmisiniz arkadaşlar çok iyi olur..
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swat882 4 yıl
Şu batarya bir çıkarılsa, birde g4 teki kamera lensi olsa 1.8f lik, tam alınmalık telefon ama bu haliyle çok çekici gelmiyor,

Ayrıca işlemciye filan ne takılıyor sunuz artık, elimde snap s600 var galaxy s6 nin yapıp bunun yapamadığı birşey yok, vazgeçin artık şu işlemci hızı pazarlama kandırmacasindan
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aspirin_00 4 yıl
youtube.com/...
GalaxyS6 vs S6 Edge vs HTC One M9 vs G Flex 2 Antutu Test!
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Eufloria 4 yıl
G FLEX İÇİN LOLİPOP GÜNCELLEMESİ NEREDE EYYY LG LOBİSİ????

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edirneli86 4 yıl aspirin_00
Testi en geç bitiren Samsung cihazlar en yüksek notu alanlar da onlar garip. İşlemi geç yapıyor işlemci yüksek not alıyor.
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