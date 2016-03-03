LG G2 efsanesi G5'e karşı: Tasarımlarını kıyasladık!

Çıktığı dönemde gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle çok konuşulan ve bu sayede akıllı telefon dünyasının mihenk taşı modellerinden biri olan LG G2'yi, 3 nesil sonraki halefi G5'le kıyasladık.

LG'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle özel bir yere sahip olan G2 ve serinin sonraki modelleri olan G3, G4 ve V10 ile yanyana getirdik, tasarım seviyesinde karşılaştırdık.