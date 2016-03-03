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LG G2 efsanesi G5'e karşı: Tasarımlarını kıyasladık!

3 yıl
45,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çıktığı dönemde gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle çok konuşulan ve bu sayede akıllı telefon dünyasının mihenk taşı modellerinden biri olan LG G2'yi, 3 nesil sonraki halefi G5'le kıyasladık.
LG'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modelini, gerek tasarımı gerekse de özellikleriyle özel bir yere sahip olan G2 ve serinin sonraki modelleri olan G3, G4 ve V10 ile yanyana getirdik, tasarım seviyesinde karşılaştırdık.

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MHEC 3 yıl en beğenilen
g2 alır
Yanıtla +61
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khanjui 3 yıl
Bozulmadığı sürece hali hazırda G2'ye sahip olanların G5'e yükseltmeleri için hiçbir sebebi yok.
1 Yanıt Yanıtla +37
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Circassian81
bu mesaj g2 yle yazılmıştır saygiyla eğilin lütfen

Eskiden ne güzel yorumları eksiliyorduk...
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1 Avatar
ramone01 3 yıl
Visam Lord
Birisi pil değişirken keske telefon kapanmasa demisti


O cümleden sonra forumdakileri dikkate alarak okumayı bıraktım ben



Aynı şeyi bende söyledim ve bende bunu dile getirmiştim. Benim istediğim ise pil değiştirirken geçen 15-20 saniye boyunca telefonun kapanmamasına yetecek seviyede içerisinde mini batarya taşımasıydı. Yapılsa on numara olurdu. Telefon kapanmadan telin pilini değiştirmek bence çok büyük bir yenilik olurdu. Piyasada satacakları yedek pataryaların adetini doğrudan ikiye katlayabilirdi. Şahsen ben z5 aldım eğer lg de bu olsaydı g5 alırdım ve yanında 2-3 tanede yedek pil alırdım benim paramı da lg kazanırdı. Bu tarz birşey daha önce sony ericsson tarafından yapılmıştı galiba 20 saniye içinde bataryayı değiştirdiğinde telefon kapanmıyordu hiçbir şekilde. Marka model tam aklımda değil ama vardı böyle bir olay.
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jubeii 3 yıl
VİDEO için teşekkürler. markalar niye hala sony gibi kompakt telefon çıkarmamakta direniyorlar anlamıyorum.
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hamza5806 3 yıl
Bende de g2 var iki sıkıntısı var baska da yok bunlarin disinda tasarimi vs g5ten guzel g3 ve 4 zaten berbatti ve cok kabaydi g5 yine biraz kibar olmus keske g2 boyutunda olsaydi ve ses acip kapama arkada olsaydi g2 bile bence gayet buyuk biraz daha kucuk olsa 5inc falan tam olurdu
O iki ozellik sunlar
1 micro sd kart girmemesi bu muhtesem telefonda beni baya kisitliyor
2 ön kameranin kötü olmasi ama o donemde zaten selfi olayi yeni yeni cikiyordu iyi on kameralar bir sonraki nesle geldi bu yuzden lgye kizmiyorum ama 1. Sorun cok buyuk sıkıntı
Haa bu arada suanda sanirim g4 romu kullaniyorum g5in romuda cikar yakinda g2ye onuda yukleriz yazilim olarak g3 ve 4ten sonra g5ide tadariz
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DH Misafiri 3 yıl
1.5 yildir g2 kullaniyorum. Belki 10 defa el seviyesinde sert zemine ddusurdum.. Catlama kirilma cizilme hicbirsey yok. Telefonu en son nezaman kapatip actigimi bile hatirlamam. Donma takilma restart kelimelerinin yanina yaklasmiyosun bile. Oyun oynamazsam 3 gune yakin sarzi gidiyor... Bir telefon daha ne yapsinki... Bence bu telefonu kotu sozlerle lekelemeyin. LG nin on numara 5 yildiz telefonudur..
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EnemyDestroyeD 3 yıl
ıphone 6 alır
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DH Misafiri 3 yıl
inceleme videosunda(2:17) G3 ün kasa çatlama sorunu bariz şekilde görüldüğü halde bu sorundan hiç bahsedilmiyor.Erdi beyin gözünden kaçtı heralde oysa bu sorundan çoğu G3 kullanıcısı mağdur.
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spawn_hayalet 3 yıl
G2 yatırır diker kaldirir s..ker
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jeodempp 3 yıl
G2 yi iki yildir kullaniyorum, 3-4 kere normal mesafelerden yere dustu ama sorunu yok.Ilk gunku gibi istedigim performansi aliyorum yapamadigim bir sey yok.Lg 6 7 8 ciksin farketmez calisamayacak duruma gelene kadar elimde kalacak efsane.Dayanikliligi olmasi gereken duzeyde ne dagilmasi napiyorsunuz telefona anlamadim
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...king... 3 yıl
Herkes g2 demiş ama g3 bile g2den daha iyi ufak bir dusmede dokunmatigi bozulan her oyunda acayip isinan bir plastik parcasi g2 baska birsey. Degil
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talib kweli 3 yıl
G2 denen plastikle karşılaştırılamaz. Abartmaya bayılıyorsunuz. Düştüğü an parçalarını toplayacağınız bir telefon G2. Bildiğiniz plastik işte. Discoveryimsi bir şey.

Xperia Z ile G2 arasında kaldım. Tam G2 alacaktım siyah olanı kalmayınca Z aldım. Defalarca düşürdükten sonra fark ettim ki G2 alsam belkide bu kadar uzun süre kullanamayacaktım. Performans olarak bir tık düşük olsa da çok kaliteliydi. Elde o hissi veriyordu ama G2 de bunu hissedemiyorsunuz.

Tasarım desen abartıldığı kadar iyi değil. Kötü demiyorum bakın. Çünkü gerçekten çok abartılıyor. Ön taraf iyi. Arka taraf güzel. Özgün olmuş. Tuşların arka bölümde yer alması çok güzel. Ama htc ve sony ile karışılaştıralamaz bence. Onlar çok daha iyi. Bir m7 ye bakın birde G2 ye.

Pil olarak ise mükemmel ona diyecek bir şey yok. Gayet de performanslı.
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