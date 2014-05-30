LG G3 detaylı video ön inceleme: Tasarım, donanım, testler, oyun ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni nesil süper telefonu modeli G3'ü detaylı bir şekilde inceledik. Henüz piyasaya çıkmayan ancak özel çabalar sonucu elde etmeyi başardığımız bir örneği üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptığımız LG G3'ün tasarımı, donanımı, yazılımı, performans testleri ve oyunlardaki durumu ile kamera gibi merak edilen pek çok detayını özel ön incelememizde bulabilirsiniz, şimdiden iyi seyirler dileriz.
Paylaş Tweetle
Galaxy S4 lansmanı sırasında exynos mu daha hızlı snapdragon lu versiyon mu daha hızlı, işte snapdragon 600 full hd de yetersiz kalıyor falan filan. Bu telefonu rakipleri ile değerlendirirken ki en büyük etken işlemci oldu çünkü o zamanın en hızlı işlemcisiydi ve S4 telefonumu aldım ancak inan ki bir gün açıp yüksek çözünürlüklü real racing, dead trigger gibi oyunları bir kere bile oynamadım. Zaten telefonda böyle oyunlar tercih edilmiyor aksine daha basit oyunları oynuyoruz ki bunu neredeyse tüm android cihazlar çalıştırıyor nedir : ski safari, candy crash, angry birds, flappy birds vs.
Size tavsiyem artık bu işlemci çözünürlük oyununa gelmeyin, bu bir pazarlama tekniğidir, önlerindeki 3-4 jenerasyon cihazlar zaten ellerinde hazır konsept olarak duruyor.
Eğer yeni bir telefona ihtiyacınız varsa LG g3 ün fiyatını bekleyin, eğer ki g2 gibi hakettiği fiyattan çıkmaz ise gidin g2 alın.
Bir cep telefonu alacağınız zaman, android için konuşuyorum, Kamera, batarya ve fiyat oranına bakın, snapdragon 800 ve 2 gb lık herhangi bir cihaz android sisteminde en iyi performansı size zaten verecektir. Şimdi lg g2 dururken gidipte galaxy s5, htc m8 ya da sony z2 almayın, aradaki 800 tl fiyat farkını gidin başka yerlerde güzelce harcayın, tüketim çılgını olmayın. Paranızın biraz değerini bilin.
sizlere soruyorum telefonunuzu satın aldğınız andan itibaren, kaç hafta sonra ilk aldığınız heyecanı duyuyorsunuz ve kaçınız o işlemci ve çözünürlük gücünün yeterli olup olmadığını hatırlıyor ve hissediyorsunuz?
Kamera, Mail, facebook, whatsapp, twitter, foursquare, ve internet haricinde kaçımız bu telefonları başka işler için kullanıyoruz.