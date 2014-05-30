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LG G3 detaylı video ön inceleme: Tasarım, donanım, testler, oyun ve dahası...

4 yıl
236,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil süper telefonu modeli G3'ü detaylı bir şekilde inceledik. Henüz piyasaya çıkmayan ancak özel çabalar sonucu elde etmeyi başardığımız bir örneği üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptığımız LG G3'ün tasarımı, donanımı, yazılımı, performans testleri ve oyunlardaki durumu ile kamera gibi merak edilen pek çok detayını özel ön incelememizde bulabilirsiniz, şimdiden iyi seyirler dileriz.
 

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swat882 4 yıl en beğenilen
Arkadaşlar tekrar söylüyorum, Bu sektörde her sene cep telefonlarına bir yenilik geliyor, her sene işlemci, görüntü kalitesi, batarya, ekran boyutu değişiyor.

Galaxy S4 lansmanı sırasında exynos mu daha hızlı snapdragon lu versiyon mu daha hızlı, işte snapdragon 600 full hd de yetersiz kalıyor falan filan. Bu telefonu rakipleri ile değerlendirirken ki en büyük etken işlemci oldu çünkü o zamanın en hızlı işlemcisiydi ve S4 telefonumu aldım ancak inan ki bir gün açıp yüksek çözünürlüklü real racing, dead trigger gibi oyunları bir kere bile oynamadım. Zaten telefonda böyle oyunlar tercih edilmiyor aksine daha basit oyunları oynuyoruz ki bunu neredeyse tüm android cihazlar çalıştırıyor nedir : ski safari, candy crash, angry birds, flappy birds vs.

Size tavsiyem artık bu işlemci çözünürlük oyununa gelmeyin, bu bir pazarlama tekniğidir, önlerindeki 3-4 jenerasyon cihazlar zaten ellerinde hazır konsept olarak duruyor.

Eğer yeni bir telefona ihtiyacınız varsa LG g3 ün fiyatını bekleyin, eğer ki g2 gibi hakettiği fiyattan çıkmaz ise gidin g2 alın.

Bir cep telefonu alacağınız zaman, android için konuşuyorum, Kamera, batarya ve fiyat oranına bakın, snapdragon 800 ve 2 gb lık herhangi bir cihaz android sisteminde en iyi performansı size zaten verecektir. Şimdi lg g2 dururken gidipte galaxy s5, htc m8 ya da sony z2 almayın, aradaki 800 tl fiyat farkını gidin başka yerlerde güzelce harcayın, tüketim çılgını olmayın. Paranızın biraz değerini bilin.

sizlere soruyorum telefonunuzu satın aldğınız andan itibaren, kaç hafta sonra ilk aldığınız heyecanı duyuyorsunuz ve kaçınız o işlemci ve çözünürlük gücünün yeterli olup olmadığını hatırlıyor ve hissediyorsunuz?

Kamera, Mail, facebook, whatsapp, twitter, foursquare, ve internet haricinde kaçımız bu telefonları başka işler için kullanıyoruz.
Arkadaşlar tekrar söylüyorum, Bu sektörde her sene cep telefonlarına bir yenilik geliyor, her sene işlemci, görüntü kalitesi, batarya, ekran boyutu değişiyor.
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2 Yanıt Yanıtla +372
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emrecelik85 4 yıl
63 dakikalık ön inceleme iyiymiş :D
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blnt4 4 yıl
Bir gün bizimkilerde bişey yapsada koreliler amerikalılar test etse.
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba ilk alındığında şarz süresinin nekadar olduğu konusunda bilgilendirirmisiniz (24saat)mi kalmalı
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DH Misafiri 4 yıl
merhaba, ya arkadaşlar iki telefon arasında kaldım LG G3 ve HTC ONE M8... ikisinide araştırdım özellik olarak gördüğüm kadarıyla LG G3 birazdaha önde görünüyo ama sağlamlık konusunda da HTC görünüyo. ve fiyatı çok çok yüksek. hangisini önerirsiniz. birde teknosa dan almayı düşünüyorum o nu da önerirmisiniz sağlam mağza mı acaba
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Polifemus 4 yıl
Bence çok şık ve güçlü bir telefon.
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DH Misafiri 4 yıl
lg g2 kullanıyorum g3 çıksada alsam.
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Blind Man 4 yıl
Keşke şu sanal tuşlar olmasa telefondan soğutuyor ya
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DH Misafiri 4 yıl
başarılı bir ön inceleme olmuş. alınabilecek bir telefon olduğunu gördük.
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DH Misafiri 4 yıl
abi s5 mi g3 mü
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losttime35 4 yıl
O parayı hak ediyor mu...
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TurQich 4 yıl
G3 de M8'de guzel urunler. Fakat tuslarin ekran icinde gomulu olmalarindan dolayi almaya soguk bakiyorum. Pastanin buyuk kismina sahip Samsung ve Apple kullanicilarindan boyle model bir telefona gecmek oldukca zor bir durum.
Adamlar inadina tuslari dokunmatik ekrana gomuyor resmen.
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aliss 4 yıl TurQich
TurQich

G3 de M8'de guzel urunler. Fakat tuslarin ekran icinde gomulu olmalarindan dolayi almaya soguk bakiyorum. Pastanin buyuk kismina sahip Samsung ve Apple kullanicilarindan boyle model bir telefona gecmek oldukca zor bir durum.
Adamlar inadina tuslari dokunmatik ekrana gomuyor resmen.

bende bu yüzden almıcam çok itici geliyor
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navolta 4 yıl
Yıl olmuş 2014 hala arka kamerayla kendi yüzünü çeken var
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