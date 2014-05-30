LG G3 detaylı video ön inceleme: Tasarım, donanım, testler, oyun ve dahası...

LG'nin yeni nesil süper telefonu modeli G3'ü detaylı bir şekilde inceledik. Henüz piyasaya çıkmayan ancak özel çabalar sonucu elde etmeyi başardığımız bir örneği üzerinde kapsamlı çalışmalar yaptığımız LG G3'ün tasarımı, donanımı, yazılımı, performans testleri ve oyunlardaki durumu ile kamera gibi merak edilen pek çok detayını özel ön incelememizde bulabilirsiniz, şimdiden iyi seyirler dileriz.

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