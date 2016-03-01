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LG G4 ve LG G5 karşı karşıya

3 yıl
61,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LG'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu modeli G5'i selefi olan G4 ile bir araya getirdik. Bakalım iki süper telefonun kozlarını paylaşmasından nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, hepsi videoda!
LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'i selefi olan geçtiğimiz yılın modeli G4 ile karşı karşıya getirdik, tüm detaylarını kıyasladık. Bakalım yeni telefon tasarım, donanım ve kamera gibi konularda neler vaad ediyor.
 

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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
LG G serisini G yapan iki tane özellik vardı. Ekran çerçeve oranının yüksek olması ve arkadaki tuş dizilimi. İkisi de değişince eleştiriler kaçınılmaz oluyor.

Bir de pilin 200 mah düşürtülmesine karşın öne sürülen '' Donanım bazında optimizeler ve Snapdragon 820'nin enerji verimliliği sayesinde aynı pil ömrü'' mantığı bana pek doğru gelmiyor. LG G4 mükemmel pil süreleri sunsun anlarım da zaten şuan ki kullanıcılar şarj konusunda memnun değil ki aynı süre dayanan telefona sevinelim. O zaman bu görüşle akıllı telefonlar ömür boyu aynı kullanım sürelerini sunarlar. Üreticilerin pilden kıstık ama donanım az enerji tüketiyor mantığı ile devam etmesine karşıyım. Bu yerinde saymak olur.
LG G serisini G yapan iki tane özellik vardı. Ekran çerçeve oranının yüksek olması ve arkadaki tuş dizilimi. İkisi de değişince eleştiriler kaçınılmaz oluyor.
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mcankb 3 yıl
G2 nin ustene hic koyamadilar suan en iyi yeni telefon S7 edge
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emrecan21 3 yıl
Şu insanımızdaki çöp deme merakı nedir anlamıyorum. Sanki yazınca göğe eriyorlar. Videonun yüklendiği dakika çöp yazmış birde.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar lg g5 I 1400 tl ye alma imkanim var o mu yoksa general mobile gm 5 plus mı? ?? Acil yanitt
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pazarci34 3 yıl
Tasarım açısından değerlendirecek olursak G4 daha güzel daha şık ve orijinal duruyor. Ama LG G5 donanım açısından daha çok şey vaadediyor LG G52 o kadar verilir de alnır mı? Sanırım bu telefonu almak için henüz erken. Fyatının düşmesin beklemeli telefonvelektronik.blogspot.com.tr/2016/04/lg-g5-alinir-mi.html
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Emirhan_Asar 3 yıl
4007
Erdi bey şu videoyu tam ekran yapabilme olanağını bir an önce getirin yeter artık..

Çift tıklamayla büyütebilirsiniz.
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NKFPK 3 yıl
Erdi dÖn tekrar BARIŞ mançoya ..
Seni böyle özümsedik..

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Stand Alone 3 yıl
G2-G3 inceleme videosu gibi önceki modeli gereksiz yere yerip yenisini övme çabalarının ikinci bölümü olmuş.
Şu an LG'den alınacak en mantıklı telefon LG G3 32GB modeli 1100 TL'den satılıyor. Bu paraya bu telefon varken bırak G4'ü, G5 alan adamda akıl aramam. Parayı sokaktan topluyorsanız gidin alın da değerini bilen adam G3 alır geçer.
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Prisoners57 3 yıl
G5 Arka kapak kısmı daha güzel :D Tuşları filan!!!
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silversmith 3 yıl
2010 yılında Nokia N8'de, 5800'da ekranın; saat-tarih, bildirim vs. gösterimi için sürekli açık kalma özelliği.....! var mıydı yok muydu? :)
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Şekilsiniz ya 3 yıl silversmith
silversmith
2010 yılında Nokia N8'de, 5800'da ekranın; saat-tarih, bildirim vs. gösterimi için sürekli açık kalma özelliği.....! var mıydı yok muydu? :)

Onlardan önceki nokıalarında birçoğunda vardı hocam

Lg arayüzü zaten akıcıydı bu donanımla yılan gibidir artık
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DH Misafiri 3 yıl
G5 modüler sistemin prototipi gibi duruyor tasarımsal bir felaket kasanın aksesura uyarlandığını görüyoruz bir cep telefonu olduğunu unutmazsak aksesuarı kullanmak için telefon tercihini yapan eyrafta kaç kişi var sotmak lazım çizgiyi kaybetmemek lazım bugün bir ww polo veya ww golf çizgisini sürdürmüştür.note ve iphone da öyle değişik arayışlarda modeli değiştirmek lazım diye düşünğyorum.
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burki_rock 3 yıl
Sağlam bir Iphone sever olarak ilk kez Iphone dışında bir telefon alabileceğime inandım.
Tasarım olarak bence bir elinizde görüp öyle değerlendirin derim G5'i. LG G4 gerçekten kötü bir tasarımdı. Motorola Razr serisini anımsatmıştı daha ilk gördüğümde. O sebeple tasarımsal yenilik bence çok yerinde olmuş. Ayrıca "Iphone-G2" arası bir tasarım hissi uyandırıyor bende ki bugün arkadaşımdaki G2'yi inceleyince daha net kanaat getirdim buna.
"Modüler" mantığı aslında hem pozitif hem negatif bir durum.
+Pozitif: Çok güzel özellikler katıyor. Özellikle telefonu "dslr" tarzı kullanıma çevirmesi ve ses yongası çok hoşuma gitti. Ayrıca "eğer" batarya çıkınca saçmalamıyorsa cihaz powerbank yerine +1 batarya taşımak daha cazip geliyor bana. Çin malı bir powerbank'ten daha yararlı olur cihaz için çünkü orjinal.
- Negatif: Günümüz teknolojisinde artık "all in one" mantığı var. Bu sebep ile çoğu kişi bu parçaları taşımaya üşenecektir. Aynı zamanda bu parçaların fiyatlarının hiç ucuz olmayacağı ve Türkiye'de bulunmayacak parçalar olacağını düşünüyorum. Yalnız 50-100 tl aralığında satılırsa (ki imkansız en kötü 300 çekerler) o zaman telefon yılın telefonu olur.
Çokça karşılaştırma var Iphone ve Samsung cihazlarıyla. Bence Samsung almak ciddi hata. S4'ten beri sanki aynı telefon çıkarılıyor. Ayrıca performans olarak ciddi sıkıntı yaşıyor çevremdeki kullanıcılar. Birde şuan en mantıklı cihaz görünen S7 Edge 3000'in üzerinde bir etikete sahip. Açık ve net sen bir cihaza 3000 verebiliyor isen hiç kasma Iphone 6S 64 Gb al 4 sene ardına bakma! 3,5 yıldır 5 kullanıyorum batarya "haliyle" yoğun kullanımdan şişti ve cihazın değişim zamanı geldi. şuan 3400 verebilecek olsam hiç düşünmem yine Iphone alırım ama Android platformuna dönüş zamanı da "fiyat-performans" açısından geldi gibi görünüyor. O sebeple 2200-2300 aralığında gelirse LG G5 kesinlikle şuan favori cihazım olarak görünüyor.
"tü kaka" yapmadan önce ben cihazı elde de bir görmek isterim. Ayrıca fan neden Samsung ABD pazarında Snapdragon 820 ile çıkıp "riske girmiyor" da Türkiye'de Exynos ile çıkıyor? Bu benim için biraz iç bulandırıcı bir durum. "Hız" konusunda Snapdragon ile kapışa bilir ama "alev alma" durumunu da hesaba katın derim ki şuan 820 en hızlı işlemci konumunda Android platformunda. Ben "universal" cihazı ülkemize sunan firmalara daha sempatik bakıyorum ve Samsung bunu şuan yerine getiremiyor.
Bu avantaj ve dezavantajlara bakarsak birde android cihazlar içinde en uzun süreli güncelleme veren firmanın LG olduğunu düşünürsek gönül rahatlığı ile alınır bu cihaz.
Zate nbunu almayacaksanız Xiaomi, Meizu vb. çinli bir cihaz getirtin derim.
Saygılar...
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Advantea 3 yıl
şu 1.20 deki hareketli wallpaper nedir nasıl yapılır
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