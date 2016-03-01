LG G4 ve LG G5 karşı karşıya

LG'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu modeli G5'i selefi olan G4 ile bir araya getirdik. Bakalım iki süper telefonun kozlarını paylaşmasından nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, hepsi videoda!

LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'i selefi olan geçtiğimiz yılın modeli G4 ile karşı karşıya getirdik, tüm detaylarını kıyasladık. Bakalım yeni telefon tasarım, donanım ve kamera gibi konularda neler vaad ediyor.