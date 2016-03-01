LG G4 ve LG G5 karşı karşıya

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
LG'nin yeni nesil amiral gemi akıllı telefonu modeli G5'i selefi olan G4 ile bir araya getirdik. Bakalım iki süper telefonun kozlarını paylaşmasından nasıl bir sonuç ortaya çıkacak, hepsi videoda!
LG'nin yeni nesil süper akıllı telefon modeli G5'i selefi olan geçtiğimiz yılın modeli G4 ile karşı karşıya getirdik, tüm detaylarını kıyasladık. Bakalım yeni telefon tasarım, donanım ve kamera gibi konularda neler vaad ediyor.
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Bir de pilin 200 mah düşürtülmesine karşın öne sürülen '' Donanım bazında optimizeler ve Snapdragon 820'nin enerji verimliliği sayesinde aynı pil ömrü'' mantığı bana pek doğru gelmiyor. LG G4 mükemmel pil süreleri sunsun anlarım da zaten şuan ki kullanıcılar şarj konusunda memnun değil ki aynı süre dayanan telefona sevinelim. O zaman bu görüşle akıllı telefonlar ömür boyu aynı kullanım sürelerini sunarlar. Üreticilerin pilden kıstık ama donanım az enerji tüketiyor mantığı ile devam etmesine karşıyım. Bu yerinde saymak olur.