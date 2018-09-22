LG G7 ThinQ F/P telefonu mu oldu? "LG G7 ThinQ incelemesi"

Bu videoda LG'nin belki de G serisinde şu ana kadar en rekabetçi telefonu G7 ThinQ'nun tasarımını ve donanımsal özelliklerini ele alıyor, kamerasını, hoparlörünü, bataryasını, her şeyini sınıyoruz.

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