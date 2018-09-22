LG G7 ThinQ F/P telefonu mu oldu? "LG G7 ThinQ incelemesi"

Video Editörü
|Gördü
| Merhabalar
Uzun zamandır Sony Xperia Z3 Compact kullanıyorum ve araştırmalarım sonucunda 3-4 telefon arasında kaldım.
1- Galaxy S9
2- Mate 10 pro (Fiyatı düşmüyor naletin)
3- Lg V30+
4- Lg G7
LG G7'nin S9 ve 10 Pro dan tek eksiği 960 Fps kayıt (mate 10 pro ya da güncelleme ile gelecekti)
ama fiyatı 3300 liralara geriledi.
SD 845 olması iyi, oyun oynayan birisi değilim ama SD 835 hatta 820 bile yeter ama LG v30+ bile 29xx lira iken, SD845 için 300 lira değer...
Ne derseniz? 3000 in altını görür mü 2-3 aya?
| LG'nin G6 dan bu yana kronik sorunlu telefonu yok ama millet hala laf edip duruyor. LG G6 çıkalı kaç yıl olmuş kronik ghostscreen hatası yok daha bootloop olanı duymadım münferit bir kaç şikayet dışında fiyat performans telefonu demek de doğru değil çünkü donanım olarak çok güçlü telefonlar.
Bu fiyatlara alınabilecek en iyi telefonlar LG G6, LG V30 ve LG G7... aynı fiyatlara diğer marka modellerin anca orta segment telefonlarını alabilirsiniz.
Ama görüyorum ki LG hakkındaki ön yargıyı aşmak mümkün olmayacak. Siz almayın aldırmayın ben aldım gayette memnunum.
| G3'üm wifi sorunu vermeseydi inanın telefon bakmazdım. Her halükarda yetiyordu yani. Şimdi baktım oda kronikmiş 4yıldır bende cihaz 2 kere pil değiştirdim sadece eğer yaptırabilirsem wifisini yaptıracağım veya wifi çalışan bir anakart bulacağım şimdi telefon fiyatlarına bakıyorum uçmuş..
xiaomi vs markalar iyi olabilir evet fakat sar değerleri falan o kadar yüksek ki içime sinmiyor..
|Evet arkadaşlar G7 bootloop hayırlı olsun. Pilide çıkmıyor. Gene milleti yarı yolda bırakacak. Bu kaçıncı bootloop sorunu? Niye üstesinden gelemiyorlar bu saçma basit problemin bilginiz var mi? Yazık günah.
|Çevremde LG marka telefon kullanan 1 kişi bile yok.
|Lg telefonlarındaki kronik sorun ve bütün hatalarını, garanti dışı bırakarak kullanıcılarına yüklemesi (sanki bunları biz yapmışız gibi) kendi kendini bitirdi. Bir daha telefon piyasasında hayatta LG ALMAM, ALDIRMAM. Ama tv lerine diyecek yok. Sezarın hakkı sezara
| burak bey v30'da poled panel ile ilgili içinize sinmeyen durum nedir? sizin incelemenizde idi galiba, açılı bakıldığında ekranda mavi tonun ağır basması durumu mu bahsettiğiniz handikap acaba? ya da poled panelde uzun süre ekranda kalan görüntünün iz bırakması gibi bir durum mu var, var ise çok vahim derecede mi bu durum? uzun kullandınız galiba tecrübelerinizi merak ediyorum çünkü v30 şuan 3000tl ve alınabilir durumda başka arkadaşlarımda faydalanır bu konuyu biraz genişletirseniz.
v30 ile ilgili zayıf kamera performansı konusunda da bir tecrübemi aktarıp yine size danışacağım,
v30 u henüz aldım, g7 ve v30 da telephoto lens yerine geniş açı lens var ama g7'de anladığım kadarı ile yazılımsal yöntemle bokeh efekti elde edilebiliyor. v30 tercihi ile zayıf kamera performansına razı olmak ve bokeh'i es geçmek zor olsa da araştırmalarım sonucu pixel 2 xl'nin kamera uygulamasının v30'a port edildiğini öğrendim ve gözümü karartup aldım. v30'a kurdum ve gerçekten çok fark yarattı, fotoları v30'un kendi uygulamasından çok daha iyi işliyor, düşük ışık performansı dahi çok iyileşti. şuan ön dahil 3 kamera ile bokeh efekti de elde edebiliyorum ve gayet verimli geldi bana. Gcam hdr+ dan bahsediyorum, google'ın uygulaması siz denediniz mi bu bahsettiğim kamera uygulamasını? bu bahsettiğim iyileşmiş kamera performansı + bokeh kazanımını hesaba katarak, işlemci farkını ve ön kamera performansını aradaki 1000tl fark!a sayarsak v30 seçimi mantıklı değil mi yoksa 1000tl fark verilmelimidir?
ben 2 sene g2 kullandım. tamamen kendi hatam ile mutfak tezgahında şarj olurken içine su girmesiyle bozulmuştu ve xiaomi mi 5'e geçtim. mi 5'i de iki sene kullandım ve gerçekten büyük pişmanlık oldu, tasarımsal olarak g2'yi çok aradım ayrıca miui da kesinlikle kötü bir arayüz lineage os vs hiçbir şekilde telefonu içime siner hale getiremedim. sapasağlam ve güncel sayılabilecek bir telefon olmasına rağmen mi 5 i kenara koyup v30 aldım ve 1 haftalık kullanımda telefonu çok sevdim. bahsettiğim kamera uygulaması sayesinde zayıf kamera performansı ve bokeh efekti eksikliği uktesini içimden attım ama poled ekranla ilgili bahsettiğiniz handikapı merak ettim açıkçası. hiç amoled/oled panel telefon kullanmadım son 3 telefonum da ips lcd idi ve memnundum. poled ile nasıl bir handikapa sahip olacağımı bilmiyorum ve en iyi cevabı sizden alırım diye düşündüm, ayrıca ön kamera performansının önemli olmadığı durumda sizce v30 önerilebilir bir model midir 3000 ile?
teşekkür ederim, zevkle takip ediyorum sizi.
multeci
G Cam ile ön kamera performansı artıyor mu? Hangi kafayla öyle kamera koymuş LG ya... Private mode tarzı birşey var mı birde V30 da bende düşünüyorum bu ara almayı
|lg v30+ tek geçerim bu telefonun sadece ön kamera iyi degil okadar öz çekim seven biri degilim benim için buda sorun degil :-)
|LG G2 kullanan birisi olarak söylüyorumki, ondan sonra gelen sorunlu serisi G3, G4 ve G5 modellerini kullanmadım, hem tasarım olarak beğenmedim hemde kullanıcı sorunları yüzünden uzak durdum.
Yıllardır Samsung kullandım ama 2 ay önce EVKUR kapmanyasından 1.999 liraya peşin fiyatına 10 taksitle G6 aldım, çünkü bakıyorum bu rakama daha iyisi yoktu benim için, ancak bu paralara orta seviye telefon alırdım ve hiçbirinde G6'da olan donanım özelliklerinin yarısı yoktu ve artı olarak OIS, QHD ekran iP68 vs gibi donanımları o rakama alman mümkün değil.
Şimdi bakıyorum piyasaya şu anda LG G7 3.800 TL civarı rakamlara sahip ve LG Türkiye Garantili olarak ama bu rakamlara rakipleri orta seviye telefon satıyor ki LG G7 kamera vede donanım olarak hepsinden üstün.
Bir de helal olsun demek lazımki bütün markalar şu dönemde kazık gibi zam yaparken LG G7'de ciddi bir fiyat indirimi yaptı.
G3, G4 ve G5 evet fiyasko modeller ve bu modelleri kullanıp sütten ağzı yanan misali gelip bura da boş boş yorum yapmayın, G6 hala alınabilecek en güzel F/P modelidir ve aynı şekilde G7'de öyle.
G6 ve G7 ayarında telefon almak isterseniz iki katı para ödersiniz, birde gelip buraya bunu alacağıma işte oppo, vivo alırım şunu alırım bunu alırım diye millete garantisiz telefon tavsiye edenler harbiden boş yorum yapıyorsunuz. Ben bile bu sektörü takip etmeme rağmen bu kadar para verip garantisiz telefon alacak kadar salak değilim.
İnsanlar kolay para kazanmıyor ve bozulduğu zaman ne diyeceksin? Bırakın boş boş muhabbeti, LG G7 biraz daha indirime giderse ilerde alacağım telefondur. 10 15 bin lira para verip iDiot modeli almaktanda G7 alırım param cebimde kalır.
|Hocam G3 kullanan birisi olarak söylediklerinize katılmıyorum. 4. senesinde şuan ve tek sıkıntısı pilinin günü çıkarmıyor olması. Görüntünün netliği hızı hafızası bile hala bitmemiş durumda. Kullanıma bağlı sanırım. Elektronik işi şans işi sanırım. Çok problem yaşayanlar olmuş ama dediğim gibi ben en ufak bir donmasını bile görmedim. Hala da ekran kasa oranına göre 4 yıl önce alınmasına rağmen yenilerle yarışır diye düşünüyorum.
Yıllardır Samsung kullandım ama 2 ay önce EVKUR kapmanyasından 1.999 liraya peşin fiyatına 10 taksitle G6 aldım, çünkü bakıyorum bu rakama daha iyisi yoktu benim için, ancak bu paralara orta seviye telefon alırdım ve hiçbirinde G6'da olan donanım özelliklerinin yarısı yoktu ve artı olarak OIS, QHD ekran iP68 vs gibi donanımları o rakama alman mümkün değil.
Şimdi bakıyorum piyasaya şu anda LG G7 3.800 TL civarı rakamlara sahip ve LG Türkiye Garantili olarak ama bu rakamlara rakipleri orta seviye telefon satıyor ki LG G7 kamera vede donanım olarak hepsinden üstün.
Bir de helal olsun demek lazımki bütün markalar şu dönemde kazık gibi zam yaparken LG G7'de ciddi bir fiyat indirimi yaptı.
G3, G4 ve G5 evet fiyasko modeller ve bu modelleri kullanıp sütten ağzı yanan misali gelip bura da boş boş yorum yapmayın, G6 hala alınabilecek en güzel F/P modelidir ve aynı şekilde G7'de öyle.
G6 ve G7 ayarında telefon almak isterseniz iki katı para ödersiniz, birde gelip buraya bunu alacağıma işte oppo, vivo alırım şunu alırım bunu alırım diye millete garantisiz telefon tavsiye edenler harbiden boş yorum yapıyorsunuz. Ben bile bu sektörü takip etmeme rağmen bu kadar para verip garantisiz telefon alacak kadar salak değilim.
İnsanlar kolay para kazanmıyor ve bozulduğu zaman ne diyeceksin? Bırakın boş boş muhabbeti, LG G7 biraz daha indirime giderse ilerde alacağım telefondur. 10 15 bin lira para verip iDiot modeli almaktanda G7 alırım param cebimde kalır.