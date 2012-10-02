Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme

6 yıl
88,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Optimus x2 ardından uzun bir süre üst düzey telefon pazarından ayrı kalan LG, duyurusu yapılan ilk Tegra 3 işlemcili telefon olma özelliği taşıyan Optimus 4X HD ile iddialı bir dönüş yapıyor. Bu incelememizde merak ettiğiniz her ayrıntıyı dikkatle ele alıyor, telefonu rakipleriyle kıyaslıyoruz.
 
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Speed-Step 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Merhaba,

Açıkçası incelemeler ardından yok reklam, yok yıkama yağlama yok taraflı olmuş gibi yorumlara karşı çok yazdık ve yazmaya devam etmek zorunda kalmaktan da çok üzülüyoruz.

LG'nin nesini neden tutalım da bu telefona yok yere iyi diyelim. HTC inceleriz HTC'ci oluruz, Samsung inceleriz Samsung sever ilan ediliriz, Apple ürünleri haberleri çıkar Apple bu siteyi satın almış denir. Ne yapalım? Herhalde tarafsız ilan edilmenin en iyi yolu hiç inceleme yapmamak :)

Eğer incelemede sizin tespit ettiğiniz ve ispatlayabileceğiniz bir tutarsızlık, yalan, dolan varsa bütün inceleme ve haberler yoruma açık direkt yazın paylaşın. En azından eksiğimiz olmuş, hata yapmışız bir daha yapmayalım deriz. Fakat siz reklam almışsınız, siz yağlamışsınız diyerek hiç bir yere varamayız.

Bu ürün 1600TL'e yakın bir fiyatla satılıyor. En yakın rakibinden 150TL daha ucuz ve kutu içeriği çok daha dolu. Kutu içeriğinde yer alan orjinal batarya, ekran koruyucu ve NFC bandları da katarsak 400TL'i aşkın bir fark var.

Bu fark ve fiyat LG Optimus 4x HD'i Fiyat/Performans telefonu yapar. Videoda da görülebileceği gibi akıllı telefondan beklenen WEB, çoklu ortam ve sosyal medya görevlerini yüksek başarımla yapabiliyor. Bu onu performanslı bir telefon yapar ki o Logo telefonun sınıfında performanslı bir telefon olduğunu gösterir. En iyisi budur anlamına gelmez.

Kutu içeriği zengin, kendi de güzel bir telefonu çekinmeden öneririz ki zaten logolardan bir tanesi de öneri logumuz.

Tekrar söylüyorum bir hatamız var ise paylaşın ki biz de düzeltip sonrasında yapmayalım. Misal güneş altında karşılaştırma ve resim kalitesi üzerinde daha fazla durabilirdiniz önerileri çok doğru ve bu eksikliği diğer videolarda görmeyeceksiniz. Fakat desteksiz iddialar sadece şevk kırar, moral bozar bunu da unutmayalım.

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Açıkçası incelemeler ardından yok reklam, yok yıkama yağlama yok taraflı olmuş gibi yorumlara karşı çok yazdık ve yazmaya devam et...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +110
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mesona 6 yıl
erdi beyin kameraya masumane bakışları beni benden alıyor
Yanıtla +62
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx57 6 yıl Firaristt
Firaristt

Videonoçin teşekkürler.



Biraz yıkama yağlama var gibi... Cihaz iyi güzel ama hani bir laf vardır ya Bir Alex değil aynen öyle... LG'den adam akıllı destek görmedik. 5ay olmuş cihaz kasıyor, fps düşmeleri var. Ben S3'te o sorunları test romlarında bir iki kere gördüm o kadar... Kutu içeriği olmuş gerçekten ama yazılım kesinlikle olmamış... O güncelleme desteği sözü hikaye... 5 ay olmuş, yapmayın Allah aşkına... inceleme reklam kokuyor... Fotoğraf değil ancak video çekiminde S3'ün eline su dökemez... 1080p video çekip 480-540p'den dönüştürülmüş gibi değil gerçek 1080p olduğu belli okuyor... donanım ve kutu içeriği haricinde bence olmamış...

Merhaba,

Videoyu baştan sonra izlemediniz sanırım. LG'nin yazılım güncellemesi noktasında sicili kabarık bir firma olduğunu birkaç kez dile getirirken, telefonun kamera performansının rakiplerinden geride kaldığını ifade ederken, oyun performansında sıkıntılar olduğunu dile getirirken, bu videoyu nasıl reklam suçlamasıyla değerlendirirsiniz akıl alır gibi değil. Bizim kültürümüzde bir söz vardır hani; "Yiğidi öldür ama hakkını ver". Cihazın önemli eksikler var ancak buna karşın, sahip olduğu güçlü yanlar da yok değil. Bu kimileri için kutu içeriği olabilir kimileri için kullandığı arayüz, ya da hızlı şarj veya tasarımı olabilir.

Yazılım güncellemesine gelecek olursa, LG bu konuda bir daha hata yapar mı bunu bekleyip göreceğiz zira var olan telefonlar için çıkmayan güncellemeler, şirketin yeni telefonlarına olan yaklaşımı da olumsuz etkiliyor ki bu yorumlardan da bet bir şekilde anlaşılıyor.

İyi forumlar dilerim.
FiraristtVideonoçin teşekkürler.Biraz yıkama yağlama var gibi... Cihaz iyi güzel ama hani bir laf vardır ya Bir A...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
abi telefonu nerden alırsak kutu dan +batarya falan çıkar çoğu yerde yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibo4fun 6 yıl
Lg nin En cok ISINAN 2 modelinden Biri.

Ayrica yabanci bir forumda (isvicre) en cok Isinan 10 telefon arasinda.

Birinci ise Lg Nexus 4
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl ibo4fun
ibo4fun

Lg nin En cok ISINAN 2 modelinden Biri.

Ayrica yabanci bir forumda (isvicre) en cok Isinan 10 telefon arasinda.

Birinci ise Lg Nexus 4

Tegra 3 ün 40nm lik islem sürecindendir belki? ama yalan yok, ısınıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dtmmustafa 6 yıl
Lg böyle devam ederse bitmeye mahkumdur. Ne kadar yeni model çıkarırsa çıkarsın kullanıcılar mağdur p920 yi 3d max i resmen güncelleme vermeyerek bitirdiler. Herkes 2 senede bir telefon değiştirmek zorunda değil her yeni model çıktığında alamak zorunda değil. Bu strateji yanlıştır. Önemli olan sattığınız cihazın arkasında durmaktır. Millet nette bas bas bağırıyor güncelleme android 4 ics diye ama adamların umurunda değil. Yazıktır bu kadar para verilip alınıyor insanlar bir umutla lg ye güvenmek istiyor . Ama sonu hüsran . Tamam tv leri iyi ıvırı zıvırı güzel ama gsm cihazlarına güncelleme destek vermek zorunda insanları böyle mağdur edemezsiniz. Böyle giderse lg telefonları piyasadan silinecek. Alacak arkadaşlar bunları mutlaka düşünün.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl dtmmustafa
dtmmustafa

Lg böyle devam ederse bitmeye mahkumdur. Ne kadar yeni model çıkarırsa çıkarsın kullanıcılar mağdur p920 yi 3d max i resmen güncelleme vermeyerek bitirdiler. Herkes 2 senede bir telefon değiştirmek zorunda değil her yeni model çıktığında alamak zorunda değil. Bu strateji yanlıştır. Önemli olan sattığınız cihazın arkasında durmaktır. Millet nette bas bas bağırıyor güncelleme android 4 ics diye ama adamların umurunda değil. Yazıktır bu kadar para verilip alınıyor insanlar bir umutla lg ye güvenmek istiyor . Ama sonu hüsran . Tamam tv leri iyi ıvırı zıvırı güzel ama gsm cihazlarına güncelleme destek vermek zorunda insanları böyle mağdur edemezsiniz. Böyle giderse lg telefonları piyasadan silinecek. Alacak arkadaşlar bunları mutlaka düşünün.


l7, l9 ve 4x hd ye 4.1.2 yi verdi. daha hangi firma (birkaç firma hariç) telefonuna 4.1.2 güncellemesini verdi acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
selamlar!mesajları bastan sona kadar okudum ve su kanaate vardım renaultcular dogan,sahinleri eleştirir onlarda renaultcular.ben nokia lumia920 almak için media markete gittim bu telefonu hiç bilmiyordum lumianın henüz gelmedigini söylediler ve ben dolaşırken bu telefonu gördüm inceledim kutu icerigi fiyatı derken bu lg 4*hd yi aldım.bazı arkadaslar batarya performansının cok kötü oldugunu yazmıslarki(bunlar s3 cüler)cünkü s3 ten daha iyi batarya performansı aldıgını aynı kullanımda lg 4*hd den iyi oldugunu neredeyse yüzde 65 lik bir fark oldugunu yazmıs ayıptır günahtır!insanlar telefon almak için arastırma yapıyor ve sen utanmadan sıkılmadan yalan yazıyorsun.biz arkadasımla test ettik onda s3 bende lg4*hd 4 saat boyunca beraber aynı sitelere girdik beraber aynı müzikleri aynı video ve filmleri izledik sadece gercekten merak ettigimiz için4 saat sonunda ne oldu biliyormusun lg optimus 4*hd 4+1 cekirdegin verdigi medya desteği +1 cekirdegin sadece müzik dinlerken ve film,video izlerken devreye girmesi ileyüzde 35 lik fark attı s3 'eadam gibi test etmeden gelmiş burada telefonu kötülüyorsun.niye aynı özellikleri tasıyorken adam gitsin diger telefona daha fazla para versin ki?yardımcı olmuyorsunuz birde cıkmış kötülüyorsunuz.ben 6 aydır kullanıyorum iyikide almışım gerci ben nokia sevdalısıyım lumia 920 den bahseden bile yok samsungcular cok fazla hava atmasınlar nokia lumia ile
pazara girdiyse samsungun artık cokkkkk calısması lazım cokkkkk
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gholen 6 yıl
Sarj olayina hemen karar verip yazmayin buraya bence.pil zamanla aciliyor. Suanda cok iyi gidiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Batarya kendini zamanla toparlıyor. şu anda ağır kullanımda dahi günü kurtarıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beis 6 yıl
ekranda kocaman toz olunca bugün iade ettim 20 günlük telefonu bunu da açıkla LG
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elmek6 6 yıl
s2 telefonu sattim verdiginiz odullere guvenerek bu telefonu aldim yaklasik 3 ay kullandim keske s2 telefonumu satmasaydim dedim.
batarya omru inanilmaz kotu... acayip isiniyor, tuslara alisilmiyor...
yarim saatte %70 sarj oluyor ama yarim saat oynarsaniz/web surf yaparsanizda %70 pil gidiyor....
bir gunde 3 - 5 kere sarj ediyorum ben telefonu gunde 3 saat kullanan biriyim........
simdi s3 aldim ve arada daglar kadar fark varmis kesinlikle tavsiye etmiyorum... 1 sarjla gunu bitirebiliyorum.....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl elmek6
elmek6

s2 telefonu sattim verdiginiz odullere guvenerek bu telefonu aldim yaklasik 3 ay kullandim keske s2 telefonumu satmasaydim dedim.

batarya omru inanilmaz kotu... acayip isiniyor, tuslara alisilmiyor...
yarim saatte %70 sarj oluyor ama yarim saat oynarsaniz/web surf yaparsanizda %70 pil gidiyor....

bir gunde 3 - 5 kere sarj ediyorum ben telefonu gunde 3 saat kullanan biriyim........

simdi s3 aldim ve arada daglar kadar fark varmis kesinlikle tavsiye etmiyorum... 1 sarjla gunu bitirebiliyorum.....

Yok öyle bir olay. sabah 8 den 12 ye elimden düşmedi 3g ile internetteydim şarj %100 den %35 e düştü. ekran parlaklığı %100 dü %50 de çok daha uzun sürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LİVERPOOLYWNA 6 yıl
1600 e satiliyormus daha bir bucuk ay once
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrevural 6 yıl
En iyi incelemeyi yaptığınız için teşekkürler. Hatta hayranım diyebilirim :D şu telefonlarda zaten eksik bişey bırakmasalar rahat edemezler. S3 ün tasarımı zayıf kocaman itici ekmek gibi hatta. LGnin camerası focus yapıp duruyor led bildirim yok 3g ile görüntülü görüşme yok. htc desen çok ısınıyor performansı geride kalmış değerlerinden. tasarım desen oda kaba duruyor. Yani içimiz rahat ederek android kullanamayacağız bi türlü. Hep aklımızda soru işaretleri. Ne alcam bi türlü karar veremedim gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Telefonu kullananlardanın tüm özelliklerinden memnunum özelikle ekran tasarım arayüz ve hız çok iyi kamera ve ses de ortalamann üstünde gerçekten kaliteli bir telefon yalnız şarj ömrü gerçekten çok kötü.Bu kadar severek aldığım ve kullandığım telefondan soğudum yedek batarya olsa bile şarj etmek sürekli kapak aç çıkar yok batarya şarj edici fln gerçekten sıkıntı sürekli şarj etme imkanınız ve şarj sorununuz yoksa gerçekten çok kaliteli bir telefon herşeyiyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
feyzal59 6 yıl
hani 5. çekirdek var dı bi tanesi çalışıyodu diğerleri uyuyodu ??çok oyun oynayan birisimisiniz acaba ondan çabuk bitiyo ben de alcaktım bak şimdi kafama takıldı.. HTC one x le kıyaslamak gerekirse ondan bile kotü mü şarz bitme süresi???
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
13:26
Msi Meg Z390 Godlike inceleme | Anakartların anakartı
10,2b izlenme · 6 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,5b izlenme · 10 ay
08:16
Honor Play | Fiyat Performans şampiyonu ön inceleme
19,3b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,6b izlenme · 19 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,6b izlenme · 1 gün
03:34
Essential Phone ilk izlenim "iPhone X'dan önce o vardı"
9,9b izlenme · 1 yıl
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12b izlenme · 7 ay
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,6b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim