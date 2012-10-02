LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme

Optimus x2 ardından uzun bir süre üst düzey telefon pazarından ayrı kalan LG, duyurusu yapılan ilk Tegra 3 işlemcili telefon olma özelliği taşıyan Optimus 4X HD ile iddialı bir dönüş yapıyor. Bu incelememizde merak ettiğiniz her ayrıntıyı dikkatle ele alıyor, telefonu rakipleriyle kıyaslıyoruz.

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