LG Optimus 4x HD "LG, süper telefon pazarına geri döndü!" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Optimus x2 ardından uzun bir süre üst düzey telefon pazarından ayrı kalan LG, duyurusu yapılan ilk Tegra 3 işlemcili telefon olma özelliği taşıyan Optimus 4X HD ile iddialı bir dönüş yapıyor. Bu incelememizde merak ettiğiniz her ayrıntıyı dikkatle ele alıyor, telefonu rakipleriyle kıyaslıyoruz.
Paylaş Tweetle
Açıkçası incelemeler ardından yok reklam, yok yıkama yağlama yok taraflı olmuş gibi yorumlara karşı çok yazdık ve yazmaya devam etmek zorunda kalmaktan da çok üzülüyoruz.
LG'nin nesini neden tutalım da bu telefona yok yere iyi diyelim. HTC inceleriz HTC'ci oluruz, Samsung inceleriz Samsung sever ilan ediliriz, Apple ürünleri haberleri çıkar Apple bu siteyi satın almış denir. Ne yapalım? Herhalde tarafsız ilan edilmenin en iyi yolu hiç inceleme yapmamak :)
Eğer incelemede sizin tespit ettiğiniz ve ispatlayabileceğiniz bir tutarsızlık, yalan, dolan varsa bütün inceleme ve haberler yoruma açık direkt yazın paylaşın. En azından eksiğimiz olmuş, hata yapmışız bir daha yapmayalım deriz. Fakat siz reklam almışsınız, siz yağlamışsınız diyerek hiç bir yere varamayız.
Bu ürün 1600TL'e yakın bir fiyatla satılıyor. En yakın rakibinden 150TL daha ucuz ve kutu içeriği çok daha dolu. Kutu içeriğinde yer alan orjinal batarya, ekran koruyucu ve NFC bandları da katarsak 400TL'i aşkın bir fark var.
Bu fark ve fiyat LG Optimus 4x HD'i Fiyat/Performans telefonu yapar. Videoda da görülebileceği gibi akıllı telefondan beklenen WEB, çoklu ortam ve sosyal medya görevlerini yüksek başarımla yapabiliyor. Bu onu performanslı bir telefon yapar ki o Logo telefonun sınıfında performanslı bir telefon olduğunu gösterir. En iyisi budur anlamına gelmez.
Kutu içeriği zengin, kendi de güzel bir telefonu çekinmeden öneririz ki zaten logolardan bir tanesi de öneri logumuz.
Tekrar söylüyorum bir hatamız var ise paylaşın ki biz de düzeltip sonrasında yapmayalım. Misal güneş altında karşılaştırma ve resim kalitesi üzerinde daha fazla durabilirdiniz önerileri çok doğru ve bu eksikliği diğer videolarda görmeyeceksiniz. Fakat desteksiz iddialar sadece şevk kırar, moral bozar bunu da unutmayalım.
Sevgiler,
Mesut Çevik
Merhaba,
Videoyu baştan sonra izlemediniz sanırım. LG'nin yazılım güncellemesi noktasında sicili kabarık bir firma olduğunu birkaç kez dile getirirken, telefonun kamera performansının rakiplerinden geride kaldığını ifade ederken, oyun performansında sıkıntılar olduğunu dile getirirken, bu videoyu nasıl reklam suçlamasıyla değerlendirirsiniz akıl alır gibi değil. Bizim kültürümüzde bir söz vardır hani; "Yiğidi öldür ama hakkını ver". Cihazın önemli eksikler var ancak buna karşın, sahip olduğu güçlü yanlar da yok değil. Bu kimileri için kutu içeriği olabilir kimileri için kullandığı arayüz, ya da hızlı şarj veya tasarımı olabilir.
Yazılım güncellemesine gelecek olursa, LG bu konuda bir daha hata yapar mı bunu bekleyip göreceğiz zira var olan telefonlar için çıkmayan güncellemeler, şirketin yeni telefonlarına olan yaklaşımı da olumsuz etkiliyor ki bu yorumlardan da bet bir şekilde anlaşılıyor.
İyi forumlar dilerim.