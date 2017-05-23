LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh

Üst seviye akıllı telefon modeli G6 ile gündemde olan LG, pil kapasitesiyle iddialı X Power 2'yi de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kullanma şansı yakaladığımız telefonla ilgili izlenimlerimiz burada.

LG'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden X Power 2, 4500 mAh kapasiteli piliyle iddialı olmaya çalışıyor. LG'ye göre kullanıcıların haftasonu tatillerini yeniden şarja gereksinim duymadan geçirmelerini sağlayan X Power 2'yi kullanma şansı yakaladık ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık.