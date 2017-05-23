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LG X Power 2 mercek altında: Pil kapasitesi 4500mAh

2 yıl
28,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Üst seviye akıllı telefon modeli G6 ile gündemde olan LG, pil kapasitesiyle iddialı X Power 2'yi de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Kullanma şansı yakaladığımız telefonla ilgili izlenimlerimiz burada.
LG'nin yeni nesil akıllı telefon modellerinden X Power 2, 4500 mAh kapasiteli piliyle iddialı olmaya çalışıyor. LG'ye göre kullanıcıların haftasonu tatillerini yeniden şarja gereksinim duymadan geçirmelerini sağlayan X Power 2'yi kullanma şansı yakaladık ve deneyimlerimizi bu videoda anlattık. 

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okan_cehapelioglu 2 yıl en beğenilen
ahahaah rezillik izlemeyin 5 dakikanıza yazık xiaomi redmi note 4x 14nm teknolojisiyle üretilen snapdragon 625 5'5 fullhd ekran 3gb ram 32 rom 13{5 mp kamera 12 saat erkran süresi 840 lira
ahahaah rezillik izlemeyin 5 dakikanıza yazık xiaomi redmi note 4x 14nm teknolojisiyle üretilen snapdragon 625 5'5 fullhd ekran 3gb ram 32 rom 13{5 mp kamera 12...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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ALBAY 2 yıl
Bunun yerine xiaomi redmi note4x alırım. Hem 900 tl civarı hem SD işlemci hem ekran fhd hem de batarya kafa kafaya denk. Üstelik 3gb ram ve 32gb hafızası var. Tam bir çöp olmuş bu. 2gb ram mi kaldı? En son 3 yıl önce note 2 de 2gb ram kullanıyordum.
Bunun yerine xiaomi redmi note4x alırım. Hem 900 tl civarı hem SD işlemci hem ekran fhd hem de batarya kafa kafaya denk. Üstelik 3gb ram ve 32gb hafızası var. ...
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dat0me 1 yıl
buna o parayı vereceğine :D git redmi note 4x al :D arkana bakma bu nedir la ? :D
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bilek 1 yıl
bir daha lg mi TÖBEEEEEE TÖBEEEE
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WaylandIZMIR 1 yıl
Lenovo P2 nin yanında rezalet bir telefon. Lenovo P2 5100 Mah gücünde batarya ile geliyor. Ayrıca işlemcisi daha güçlü ve tasarımı bundan 150 kat daha iyi. Ayrıca çözünürlüğü böyle rezalet değil. LG resmen kakasını yapmış
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yenerbalcı 1 yıl
LG teknolojide geri gidiyor
300 - 350 tl lik telefon (10 yıl önce satılan telefonların aynısı)
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kucuker34 2 yıl
Xiaomi redmi note4 x candır diyorum :)
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Haggard1963 2 yıl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Foxin 2 yıl
keramet pil de değil ne yazıkki, lg bunu anlayana kadar piyasadan silinmiş olacak. Örneğin g3'ün şarjı 3-4 saat gidiyor(wifi), s7 de biraz daha fazla bataryaya sahip. şuan aklımda değil ama max 3500mah olması lazım ve 12 saat film izleyebiliyorsun. Demekki neymiş herşey batarya değil. Adamlar s8 dede 2K ekranlı telefon ürettiler ama bataryaları müthiş geçen teknoseyirde 14 saat film izleme süresi falan diyorlardı uçmuşlar 3500 mah ile. g3 ün allah belasını versin diyorum bazen ekranı 1080p yapsamda telefon hala aynı şarjı yiyor panelden olsa gerek ama samsung s8 dede çözünürlük ayarı var. demekki etki ediyor ki adamlar koymuş.
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okan_cehapelioglu 2 yıl en beğenilen
ahahaah rezillik izlemeyin 5 dakikanıza yazık xiaomi redmi note 4x 14nm teknolojisiyle üretilen snapdragon 625 5'5 fullhd ekran 3gb ram 32 rom 13{5 mp kamera 12 saat erkran süresi 840 lira
1 Yanıt Yanıtla +9
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kadirirdem 1 yıl okan_cehapelioglu
Kardeş bu yazdığını görünce izlemedim açıkçası.Eyvallah.
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ALBAY 2 yıl
Bunun yerine xiaomi redmi note4x alırım. Hem 900 tl civarı hem SD işlemci hem ekran fhd hem de batarya kafa kafaya denk. Üstelik 3gb ram ve 32gb hafızası var. Tam bir çöp olmuş bu. 2gb ram mi kaldı? En son 3 yıl önce note 2 de 2gb ram kullanıyordum.
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likeablex 2 yıl
Batarya da coşmuşlar.



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