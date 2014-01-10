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LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme

5 yıl
19,9b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giyilebilir teknolojilerin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, bu alana yatırım firmalardan LG çok iddialı bir model ile karşımıza çıktı. Dokunmatik ekrana sahip olan Life Band Touch isimli bileklik, akıllı aktivite takibi, akıllı saat ve nabız ölçer gibi farklı fonkisyonları iddialı bir tasarımla bileklerimize getiriyor. Detaylar videomuzda.
 

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ogzo 5 yıl en beğenilen
ya şimdi işin açıkçası ben bunu çaktırmadan nasıl götürrüm onun derdindeyim :D
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Max Born 5 yıl
İçimiz dışımız radyasyon oldu, bir bu eksikti.
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1OOOOOO 5 yıl
Görüntüsü çok şık bence diğer markalar da aynısını yaptı ama görünüş kazma idi.
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Big Father 4 yıl
Bİrde ekran renkli olsaymış tadından yenmezmiş.
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OmerGndz 5 yıl
Razer'ın Nabu'su da alternatif olarak çok sağlam duruyor.
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DH Misafiri 5 yıl
tasarımı çok şık ve kullanımı da pratik. lg bu işi biliyor :)
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igetsky 5 yıl
cokta gerekli ve yenilikci birsey degil sporcular icin is gorur teknoloji tam sicrama yapamiyor yerinde sayiyor nedense yoksa hersey bulundu?
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siyahtemas 5 yıl
NAbzı bileklikten değil, yanında ayrıca satılan kulaklıktan ölçüyor sanırım...
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FreeRun 5 yıl
abi çok güzel ya işte bu, lg çoşmuş.
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Konungariket Sverige 5 yıl
100 $ olursa alabilirim açıkcası...
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soneday 5 yıl
1:46 hahahaha
biri oralarda farklı fantaziler peşinde sanrm :D
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ulmel 5 yıl
fiyatı nasıl onu da söleyediler iyidi.

bence çok hoş olmuş. smartwatch'a göre daha mantıklı. en azından spor yaparken kullanıcam dersin. ki saat olarakta kullanılabilitesi var bence
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dejavu 5 yıl
Google glass, bileklik, saat, telefon.. Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor ve bu nesil bu geçişi görüyor çok şanslıyız aslında.
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CertificatedStaff 5 yıl
baya güzelmiş
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