LG'den yeni nesil akıllı bileklik "Lifeband Touch" video ön inceleme

Giyilebilir teknolojilerin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, bu alana yatırım firmalardan LG çok iddialı bir model ile karşımıza çıktı. Dokunmatik ekrana sahip olan Life Band Touch isimli bileklik, akıllı aktivite takibi, akıllı saat ve nabız ölçer gibi farklı fonkisyonları iddialı bir tasarımla bileklerimize getiriyor. Detaylar videomuzda.

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