LG'nin yeni nesil TV işletim sistemi WebOS 2'i inceledik

LG'nin geçtiğimiz yıl televizyonlarında yer vermeye başladığı işletim sistemi WebOS, kullanım kolaylıklarını ön plana alan yapısı ve hızı ile farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi daha da hızlanan ikinci sürümüyle akıllı televizyon deneyiminizi bir üst basamağa taşıyor.

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