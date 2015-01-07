Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LG'nin yeni nesil TV işletim sistemi WebOS 2'i inceledik

4 yıl
123,3b
1
Televizyonlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG'nin geçtiğimiz yıl televizyonlarında yer vermeye başladığı işletim sistemi WebOS, kullanım kolaylıklarını ön plana alan yapısı ve hızı ile farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi daha da hızlanan ikinci sürümüyle akıllı televizyon deneyiminizi bir üst basamağa taşıyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
bende lg 40uf695v var skype programmi yok birde bu tv 4k skype nasil indire bilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
capture tv ye bastığımızda yakaladımız görüntüler nereye kaydediyor, bu görüntülere nasıl ulaşırız ve nasıl sileriz? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yamani34 3 yıl
WebOS Eskiden Hp nin Değil miydi aga. Mobil işletim sistemi olarak biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mdgerler 3 yıl
8507 de Bellek hatası olmuyor da internet te satır kopyalama nasıl yapan varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
usb bellekten güncelleme yapılıyormu acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Selam arkadaşlar lg 42lb652v model tv ye sahibim evde internet bağlantım olmadigi icin guncellemelerimi siteden indirip usb araciligiyla yapiyordum. Şu meshur son guncelleme siteye düşmedi.Guncelleme dosyasina ulaşma sansim var mi ? Teşekkurler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Selam arkadaşlar lg 42lb652v model tv ye sahibim evde internet bağlantım olmadigi icin guncellemelerimi siteden indirip usb araciligiyla yapiyordum. Şu meshur son guncelleme siteye düşmedi.Guncelleme dosyasina ulaşma sansim var mi ? Teşekkurler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
tv nin Pazar günüyaptığı güncellemeden sonra gördüğüm
webos tv sürüm: 1.3.0- 32 (afro arches)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

tv nin Pazar günüyaptığı güncellemeden sonra gördüğüm
webos tv sürüm: 1.3.0- 32 (afro arches)

webos surumu değilde diğer sürüm nedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3yuq 3 yıl
Tv deki en büyük eksik kanal listesi tuşu yok çok dolambaçlı kanal listesi üzerinden kanal değiştirmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haritator 3 yıl
42lb652 televizyonum var
işletim sisteminin webos olduğunu biliyorum sadece
versiyonunu bilmiyorum.
CUmartesi akşam bi güncelleme mevcut dedi
bende okey diyerekten yükledim. Cihazı kapatıp açtıktan sonra WEBOS diyerek bir açılış yaptı.(bu ilk açılışta geldi sonrakilerde gelmedi)
Değişenler;
Televizyonu ilk açtığımda kanal değişimi 2 dakika yerine 1 dakika gibi oluş
Akıllı kumanda nın roller'i ile kanal geçişi hızlanmış
Live TV nın sembolü televizyondan antene dönüşmüş
spotify yüklemiş
Sanki biraz daha hızlanmış
ekran kumandasına "ekran görümtüsü yakalama" özelliği gelmiş
photo editör özelliği gelmiş
ancak
öyle ahım şahım birşey yok
yandex haritalarda sokak görüntüsünü açınca internetten bi atıyor
çevre şehircilik bakanlığının atlas.gov.tr adresine girmiyor
SOrularım
1) ekran görüntüsü yakalama özelliği yakaladığı görüntüleri nereye kaydediyor, bu görüntüleri başka bir cihaza nasıl aktarırım.
2) Cihaz harddisk takınca kayıt yapıyor ancak usb flash takınca hdd istiyor acaba bunun için bir çözüm varmı
3) hdmı dan bağladığım kablo tv den aldığım yayın için kayıt özelliği çalışmıyor bu herkeste böylemi (HDMI 2 den bağladım)
4) Turksat TELEDÜNYA receiver (Kablo TV) için sihirli kumandayı ayarladığımda sadece ses seçeneği tutarlı çalışıyor yada kanal girişlerini ekran kumandasından numara ile girebiliyorum buna bir çözümü olan varmı
şimdiden teşekkürler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender 3 yıl haritator
haritator

42lb652 televizyonum var
işletim sisteminin webos olduğunu biliyorum sadece
versiyonunu bilmiyorum.
CUmartesi akşam bi güncelleme mevcut dedi
bende okey diyerekten yükledim. Cihazı kapatıp açtıktan sonra WEBOS diyerek bir açılış yaptı.(bu ilk açılışta geldi sonrakilerde gelmedi)

Değişenler;
Televizyonu ilk açtığımda kanal değişimi 2 dakika yerine 1 dakika gibi oluş
Akıllı kumanda nın roller'i ile kanal geçişi hızlanmış
Live TV nın sembolü televizyondan antene dönüşmüş
spotify yüklemiş
Sanki biraz daha hızlanmış
ekran kumandasına "ekran görümtüsü yakalama" özelliği gelmiş
photo editör özelliği gelmiş

ancak

öyle ahım şahım birşey yok
yandex haritalarda sokak görüntüsünü açınca internetten bi atıyor
çevre şehircilik bakanlığının atlas.gov.tr adresine girmiyor

SOrularım

1) ekran görüntüsü yakalama özelliği yakaladığı görüntüleri nereye kaydediyor, bu görüntüleri başka bir cihaza nasıl aktarırım.
2) Cihaz harddisk takınca kayıt yapıyor ancak usb flash takınca hdd istiyor acaba bunun için bir çözüm varmı
3) hdmı dan bağladığım kablo tv den aldığım yayın için kayıt özelliği çalışmıyor bu herkeste böylemi (HDMI 2 den bağladım)
4) Turksat TELEDÜNYA receiver (Kablo TV) için sihirli kumandayı ayarladığımda sadece ses seçeneği tutarlı çalışıyor yada kanal girişlerini ekran kumandasından numara ile girebiliyorum buna bir çözümü olan varmı

şimdiden teşekkürler



guncelleme ile versiyonu ne oldu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xlarge 3 yıl
LG webos 1.0 olan tüm tvlerine webos 2.0 vereceğini duyurmuştu diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12b izlenme · 2 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,5b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 2 hf.
02:40
Kıvrılan televizyon | 10 saniyede kayboluyor
14,1b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
09:31
Philips'de işler değişiyor | Özel video
11,4b izlenme · 3 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
11,3b izlenme · 18 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim