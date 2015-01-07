LG'nin yeni nesil TV işletim sistemi WebOS 2'i inceledik

LG'nin geçtiğimiz yıl televizyonlarında yer vermeye başladığı işletim sistemi WebOS, kullanım kolaylıklarını ön plana alan yapısı ve hızı ile farklı bir deneyim sunuyordu. Şimdi daha da hızlanan ikinci sürümüyle akıllı televizyon deneyiminizi bir üst basamağa taşıyor.
webos tv sürüm: 1.3.0- 32 (afro arches)
webos surumu değilde diğer sürüm nedir
işletim sisteminin webos olduğunu biliyorum sadece
versiyonunu bilmiyorum.
CUmartesi akşam bi güncelleme mevcut dedi
bende okey diyerekten yükledim. Cihazı kapatıp açtıktan sonra WEBOS diyerek bir açılış yaptı.(bu ilk açılışta geldi sonrakilerde gelmedi)
Değişenler;
Televizyonu ilk açtığımda kanal değişimi 2 dakika yerine 1 dakika gibi oluş
Akıllı kumanda nın roller'i ile kanal geçişi hızlanmış
Live TV nın sembolü televizyondan antene dönüşmüş
spotify yüklemiş
Sanki biraz daha hızlanmış
ekran kumandasına "ekran görümtüsü yakalama" özelliği gelmiş
photo editör özelliği gelmiş
ancak
öyle ahım şahım birşey yok
yandex haritalarda sokak görüntüsünü açınca internetten bi atıyor
çevre şehircilik bakanlığının atlas.gov.tr adresine girmiyor
SOrularım
1) ekran görüntüsü yakalama özelliği yakaladığı görüntüleri nereye kaydediyor, bu görüntüleri başka bir cihaza nasıl aktarırım.
2) Cihaz harddisk takınca kayıt yapıyor ancak usb flash takınca hdd istiyor acaba bunun için bir çözüm varmı
3) hdmı dan bağladığım kablo tv den aldığım yayın için kayıt özelliği çalışmıyor bu herkeste böylemi (HDMI 2 den bağladım)
4) Turksat TELEDÜNYA receiver (Kablo TV) için sihirli kumandayı ayarladığımda sadece ses seçeneği tutarlı çalışıyor yada kanal girişlerini ekran kumandasından numara ile girebiliyorum buna bir çözümü olan varmı
şimdiden teşekkürler
guncelleme ile versiyonu ne oldu ?