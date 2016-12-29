Lenovo K5 Plus incelemesi "Fiyat/Performans kralı olabilir mi?"

Bu videoda Lenovo'nın fiyat/performans odaklı telefonu K5 Plus'ın tasarımına göz atıyor, donanımlarını ve kamerasını değerlendirip öne çıkan özelliklerinden bahsediyoruz.

Lenovo K5 Plus, Lenovo’nun giriş-orta segmente hitap eden, fiyat/performans odaklı telefonlarından biri.



Beyaz-mavi temalı kutusu içerisinden ilk etapta telefonun kendisi, alışılageldik dökümantasyonlar, 1.5 amper gücündeki şarj adaptörü, 1 metrelik diri kablosu, ekran jelatini ve sert, hafif kumlu bir kılıf çıkıyor, ekstralar iyi güzel düşünülmüş ancak kulaklık, ses kalitesi fena olmasa da yapısı ve kontrolcüsü itibarıyla kutu içeriğinde olsun diye eklenmiş gibi, en azından kulakiçi olmalıydı diye düşünüyorum.



Gümüş, şampanya ve gri renk seçenekleriyle gelen telefon 14.2cm boyunda, 7.1cm eninde ve 8mm kalınlığında, 142 gram ağırlığında, ekran kasa oranı %68.4’te kalsa da kontrol etmesi, hakim olması kolay bir yapısı var.

Çıkarılabilir arka kapağının üst ve alt kısımları sinyal geçişi için plastik, orta kısmı ise metal, parmaklarınızda çok güçlü olmasa da soğuk metal hissini yaşayabiliyorsunuz. Kamera ve flaş, ardından mat Lenovo logosu ve en altta da hoparlör ızgaraları bulunuyor.



Çıkarması nispeten kolay kapağın altında değiştirilebilir batarya, iki SIM card yuvası ve bir Micro SD kart yuvası var. Merak edenler için, iki hat da aynı anda aktif olarak kullanılabiliyor.



Sağ üstte parmak hizasında metal ses ayarı ve açma kapama butonu, üstünde Micro USB ve 3.5mm jack girişini görüyoruz. Fiyat segmenti ve fiyat/performans odağıyla portlar aşağı taşınmamış.



Kenarlardan ön yüze geçerken parlak şeritler kullanıldığını görüyoruz, mat şampanya kasayı, tasarımı renklendirdiklerini söyleyebilirim. Üst barda çok renkli bildirim LED’i, yakınlık sensörü, ahize ve özçekim kamerası var. Alt barda kapasitif butonları görüyoruz, çalışma alanları çok geniş değil ama hayli tepkiseller, algılamadıkları olmuyor, ekran 5 inç olsa da tüm ekran kullanıcıya kalıyor.



5 inç IPS LCD ekranda Full HD çözünürlük sunulmuş, 441ppi piksel yoğunluğuyla görüntülediğiniz her şey olabildiğince net. Ekran renk ayrımı konusunda başarılı bir ekran, segmenti seviyesince canlı renkler sunuyor, ayarlar menüsünden renk sıcaklığıyla oynayabiliyorsunuz, beyazlar beyaz, siyahlar yeterince derin, arkadan ışık tutuluyormuş hissi pek yok.

Ekranın maksimum ışığı çok yüksek değil ama güneş altında görünürlük anlamında sıkıntı çıkarmıyor, gece kullanım için ışığını yeterince kısabiliyor. Ekstrem açılarda renkler çok az da olsa sapabiliyor, günlük kullanımı etkilemiyor.

Bu ekrana 28nm üretim mimarili Snapdragon 615 yongası güç veriyor, birinci küme 4 Cortex A53 çekirdeği 1.5, ikinci küme 4 Cortex A53 çekirdeği 1.2GHz’de çalışıyor. Tam yük altında telefon agresif bir şekilde ilk kümeyi 1.1, ikinci kümeyi de 800MHz’e çekince sekiz çekirdeğin sekizi de görev yapabiliyor. Grafik yongası tarafında 400MHz’de çalışan Adreno 405’i görüyoruz.



Arayüz performansına sonra değiniriz ancak oyun performansından bahsetmek gerek önce. Ağır oyunlardan Real Racing 3 ve Modern Combat 5’te yaptığım testler açıkçası bana şunu gösterdi, Full HD çözünürlük Snapdragon 615’a ağır gelmiş. Real Racing 3’te kare/saniye oranı keyifle oyun oynamaya yetecek kadar yüksek değil, 10-15 kare saniye arası geziyor, Modern Combat 5’te biraz daha oynanabilir halde ancak dediğim gibi keyifle oynayacak kadar değil.

Bu tür büyük başlıklar haricindeki, eğlence bazlı oyunlarda yeterince akıcı çalışıyor, özetle segmenti ve yongası göz önüne alınınca Full HD pek akılcı bir tercih olmamış. Yonganın doğası ve üstüne işlemcinin çalışma frekansının agresif şekilde aşağı çekilmesi eklenince telefon ısınmıyor bile, sağ üst köşede çok küçük bir nokta ılıyor o kadar, ısıya bağlı herhangi bir yavaşlama yok haliyle.



2GB RAM ve 16GB depolamayla desteklenmiş, segmentinde normal bir konfigrasyon, kullanıcıya yaklaşık 11GB kullanılabilir alan kalıyor, 32GB’a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz.



Arkada 13MP çözünürlüğünde, oto fokuslu F2.2 diyafram açıklığına sahip ana kamera, önde 5MP çözünürlüğünde F2.8 diyaframa sahip öz çekim kamerası bulunuyor. Arka kamera 1080p 30 kare/saniye, ön kamera 720p 30 kare/saniye video çekimi yapabiliyor.

Kamera uygulaması sade ve düzenli, fotoğraf için beyaz dengesi ve ISO, video için de kalite ayarı haricinde kayda değer bir ayar yok. Çoğu zaman hızlı ve isabetli odaklanıyor ancak renk dengesi anlamında nazlı bir kamera, bol ışık özellikle aklını karıştırıyor, fazla ışık basabiliyor veya sahneyi karanlık bırakabiliyor, manuel mod da olmayınca ayarlara dalmanız gerekiyor.

Karanlık sahnelerde karanlığa tamamen yenilmiyor ama rakiplerinden çok daha fazla noise üretiyor. Detay anlamında açıkçası 13MP bir kameraymış gibi davranmadığını söylemem gerek, detay gücü beklentimin ve segmentinin altında, dinamik aralığı ise segmentiyle eş başarıma sahip. Video performansı fotoğraf performansından daha başarılı, dinamik aralığı yüksek olmasa da aydınlık ortamlarda, sosyal medyada paylaşılası videolar çekebiliyor, oto fokus ise beklediğimden tepkisel, her defasında hatırlatmanız gerekmiyor, karanlık sahnelerde segmenti doğası gereği kare/saniye oranı düşebiliyor.



5MP ön kamera diyafram açıklığı sebebiyle normal şiddetteki gün ışığını bile dengelemekte güçlük çekebiliyor, fazlaca noise oluşturuyor, harekete gelemediği için sabit dururken çekim yapmanız gerek. En büyük eksisi ise dar açısı, kareye kendinizi bile sığdırmak mesele. Yine ışık dengesi pek iyi değil ama video çekimi çok daha paylaşılabilir sonuçlar verdi, yazılımsal bir sabitleme uygulanıyor, hareketlerimi nispeten absorbe etti, detay anlamında kurtarıyor diyebilirim.



Kamera paketi Lenovo K5 Plus’un zayıf halkasını oluşturuyor, suyuna gittiğinizde paylaşılası anlar yakalamak mümkün belki ama segmentinde pek keyif verdiğini söyleyemem.



Telefon Android 5.1 üzerine kurulu VIBE UI arayüzüyle geliyor, Simgeler renkli simgeler, bildirim çubuğu renklendirilmiş, farklı simgeler kullanılmış, çoklu görev menüsü de aynı şekilde özelleştirilmiş, temel uygulamalarda da az çok özelleştirmeye gidilmiş, en nihayetinde renkli bir arayüz ancak ağır, ufak tefek teklemeler, yer yer durup beklediğiniz anlar olabiliyor.

Lenovo burada kullanıcıyı bu temaya zorunlu tutmamış, isterseniz saf arayüze geçebiliyorsunuz, her şey tamamiyle saf Android arayüzüne geçmiyor belki ama biraz daha rahat nefes alıyor. Üzerine yüklü uygulamalar da ayrıca bir yük, bu uygulamaların kullanıcı tercihine bırakılması gerekirdi. Android 5.1 ile sistem anlamında, güvenlik güncellemeleri anlamında geri kalmış olduğunu belirtmem gerek, güncelleme desteği şart.



Çift ızgarasıyla arkaya bakan, yanyana çift hoparlör görüyoruz, çevresel ses odaklı Dolby Atmos ile desteklenmişler. Çift hoparlör aslında maksimum ses anlamında toplamda segmentindeki tek hoparlörlü telefonlardan bir tık daha yüksek ses çıkarabiliyor, nispeten berrak bir ses profiline sahipler, tok seslere hafiften değiniyorlar.

Bu kurulumun en büyük artısı sahne performansı, ses daha geniş bir alandan çıkıp daha geniş bir alana yayılıyormuş hissi veriyor, tek hoparlörlü kuruluma göre çok daha iyi ancak yön tayini anlamında pek de farklı değil, biri telefonun altında biri üstünde olsaymış olay başka bir boyuta taşınabilirmiş. Kulaklık çıkışı fiyatı segmenti telefonlarından çok daha güçlü, orta-üst kulakiçi ve kulaküstü kulaklıklarımdan istediğim maksimum sesi alabildim, detay kalitesi olarak da açıkçası bir müziksever olarak beni ve kullandığım kulaklıkları doyurdu.



Full HD çözünürlüğü hariç mütevazı bir donanım paketine sahip Lenovo K5 Plus’un 2750mAh çıkarılabilir Li-ion bataryası günü çıkarmak için yeterli. Sosyal medya ve mail takibi, 1 saat kadar çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, çoğunlukla hücresel veri, akşam saatlerinde Wi-Fi bağlantısı, 15-20 fotoğraf ve 2-3 dakika video şeklinde yaptığım kullanımda 4.5 saatin biraz üstünde bir ekran süresi elde ettim, ekran 720P olsaymış 5 saati rahat devirirmiş. 1.5 amper gücündeki şarj adaptörünün telefonu 2 saat 10 dakikada şarj ettiğini ekleyelim.



Bluetooth 4.0 ve Wi-Fi tarafında 802.11n standardına sahip, 2.4GHz kanalındaki yayınlara bağlanabiliyorsunuz, GPS’te herhangi bir sıkıntı yok, kabul edilebilir bir sürede uydulara stabil bir şekilde bağlanabiliyor. Telefon FM radyo destekli, sevenleri için güzel bir ek diyebilirim.



Lenovo K5 Plus, tasarımı hoş duran, tutuş hissiyatı iyi, kısacası görünüm anlamında kullanıcısını memnun edecek bir telefon. Segmentinin aksine 1080P ekranı telefonu biraz sıkboğaz ediyor, bunu Android 5.1 bazlı, güvenlik güncellemelerinde geri kalan arayüz ve özellikle oyunlarda hissedebiliyorsunuz, kamerasının da segmenti rakipleriyle kıyaslayınca ciddi kırpıldığını söyleyebilirim. Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla 750TL civarı bir fiyatlandırmaya sahip, benzer fiyatlandırmaya sahip, hatta son Android ve güvenlik paketlerini düzenli alan, genel pakette ciddi rekabetçi rakipleri olduğunu eklemem gerek. Lenovo K5 Plus’ta yatırım gövde kalitesine, 1080P ekrana, Dolby Atmos destekli hoparlörlere ve kulaklık çıkışına yapılmış, FM radyo güzel bir ek olmuş.

Kişisel öncelikleriniz dahilinde Lenovo K5 Plus listenizde yer alabilir.