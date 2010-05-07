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Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine

9 yıl
42,4b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Lenovo, 2010 yılı içinde piyasaya sürülecek yeni modelleri ve yeni projeleri anlattı

Lenovo'nun gerçekleştirdiği etkinlikte 2010 yılı içinde kullanıcılarla buluşacak yeni modeller hakkında bilgi alma ve hayata geçirecekleri önemli projeler üzerine konuşma fırsatı bulduk.


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catlakesmas 9 yıl
çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel bir görsel bende bilgisayar almayı düşünüyodum çok yardımcı oldunuz
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yigidola 9 yıl
Tasarım olarak All In One Pc ler gerçekten çok şık duruyor.Video için teşekkürler
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arsima 9 yıl
çok güzel çalışmalar yapıyor lenovo eski bir lenovo kullanıcısı olarak ürünleri gerçekten darbelere karşı çok dayanıklı bir samsung servisinde bile girişte müşteriyi karşılayan çalışanların önünde thinkpad olduğunu gördüm ve çok şaşırdım kendi laptoplarını neden kullanmadıklarını merak ediiyorum doğrusu malzeme kalitesi bakımından lenovonun üzerinde bir rakip görmüyorum şu an itibari ile
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ONURTO 9 yıl
''thinkpad serisinini de yakında teknoloji marketlerde satıcağız'' diyor
ne zaman? hangi seriler olacak? bunların cevaplarını da alsaydık video da daha iyi olurdu


umarım sadece thinkpad'liği tartışılan sl serisi olmaz.
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DavutGENC 9 yıl
Hep güzellik hep güzellik olmuyor arkadaşlar
birde teknik servis i eleştirelim lenovo ülkemizde IBMin verdigi class la iyi çalışabilir. fakat teknik servis network u kesinlikle sıkıntılı bu alanda Bir RMA lab2 si olan bir teknik servis le anlaşsa cok güzel olurdu
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Adhyasa 9 yıl
neden bilmiyorum ama lenova'ya oldum olası ısınamadım ha kullanmışlığım varmı yok ama yine de itici geliyor umarım bu önyargımı kırmayı başarırım
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hacı.basat 9 yıl
celikeins, Asus anakartların geneli çok şikayet alıyor, VIA'nın intel ve AMD sistemlere ürettiği chipset'lerin en büyük sıkıntısı sürücü desteği verilmemesiydi, o tarihlerden bu güne hiç bir şey yerinde durmadı, her sene yeni VIA yongasetleri çıkıyor, kendim VN1000 yongasetli anakart bekliyorum, bulsam hemen alırım.
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Batuist 9 yıl
all in one PCleri güzelmiş.. nedense üreticilerin çoğu ürünü Türkiyede hep perde arkasında kalıyor...
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O.Beverly 9 yıl
Tasarım olarak All In One Pc ler gerçekten çok şık duruyor.Video için teşekkürler
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microsonic 9 yıl
Deneysel görüntüler güzel, dizüstü bilgisayarın duvara çarpıp esnemesi filan. Fakat Özgür beyin kolları bağlı konuşması, kendinden tam olarak emin olmadığı izlemini vermiş. Küçük bilgisayarcılar olarak tabir edilen firmalar marka ne zaman satmaya kalksa garanti olayı işi bitiriyor.
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celikeins 9 yıl
ben VIA chipsetten nefret ediyorum.asusu anakartımda vardı. ısındı mı hemen kitleniyordu. sata diskleri görmesi de bir eziyetti.
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abdulmusavvir 9 yıl
lenovoya piyasaya çıkardığı VIA işlemcili netbook'lardan dolayı teşekkürü borç bilirim, lenovo da olmasa VIA kullanamıcaktık.
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TELESCOPE 9 yıl
evet hakkını vermek gerek,harika cihazlar bunlar
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GoldPunch 9 yıl
Teşekkürler,bir mağazada led ekranlı dizüstü modelini deneme şansı yakalamıştım.

Gerçekten güzel cihazlar.
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