Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine

Lenovo'nun gerçekleştirdiği etkinlikte 2010 yılı içinde kullanıcılarla buluşacak yeni modeller hakkında bilgi alma ve hayata geçirecekleri önemli projeler üzerine konuşma fırsatı bulduk.
ne zaman? hangi seriler olacak? bunların cevaplarını da alsaydık video da daha iyi olurdu
umarım sadece thinkpad'liği tartışılan sl serisi olmaz.
birde teknik servis i eleştirelim lenovo ülkemizde IBMin verdigi class la iyi çalışabilir. fakat teknik servis network u kesinlikle sıkıntılı bu alanda Bir RMA lab2 si olan bir teknik servis le anlaşsa cok güzel olurdu
Gerçekten güzel cihazlar.