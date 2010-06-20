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Lenovo'dan kurumsal segment için dokunmatik özellikli panel bilgisayar: ThinkCentre M90z

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'dan kurumsal segment için dokunmatik özellikli panel bilgisayar: ThinkCentre M90z
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Çin merkezli Lenovo, kurumsal segment için hazırladığı dokunmatik ekranlı hepsi birarada bilgisayarını duyurdu. ThinkCentre serisi altında hazırlanan M90z isimli sistem, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen ve dokunmatik kontrole olanak tanıyan 23-inç ekrana sahip.

Intel platformunu kullanan ve tercihe bağlı olarak Core i3 veya Core i5 işlemcileriyle donatılabilen yeni sistem, 1TB'a kadar sabit disk veya yine tercihe bağlı olarak SSD seçenekleriyle de satın alınabilecek. Optik sürücü olarak DVD yazıcıya yer verilen sistemde profesyonellere yönelik Intel vPro ve Intel TPM teknolojilerine de yer veriliyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ile birlikte Bluetooth desteğine de sahip olan ThinkCentre M90z'ye işletim sistemi olarak Windows 7 eşlik ediyor. Dokunmatik kullanıma olanak tanıyan ve aynı zamanda Güvenli Platform Modülü (TPM) özelliği ile gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olan Lenovo ThinkCentre M90z'nin fiyatı 899$ seviyesinden başlıyor.

Lenovo'dan kurumsal segment için dokunmatik özellikli panel bilgisayar: ThinkCentre M90z
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Lenovo'dan kurumsal segment için dokunmatik özellikli panel bilgisayar: ThinkCentre M90z
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Batuist 9 yıl
kurumsal müşterilerin dokunmatik ekrana ne için ihtiyaç duyacaklarını bilmem ama sistem güzel gibi görünüyor..
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