    Mac mini rakibi Lenovo Lecoo AI Mini Pro satışa çıktı

    Lenovo, Mac mini benzeri yeni ürününü Çin'de satışa sundu. Mini PC modeli Lenovo Lecoo AI Mini Pro, Intel Lunar Lake işlemcilerle çalışıyor, çift 2.5GbE portu sunuyor ve 32GB'a kadar RAM ile geliyor.

    Lenovo Mini PC Lecoo AI Mini Pro fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Lenovo Lecoo AI Mini Pro, Çin'de satışa sunuldu. Mac mini benzeri bir tasarıma sahip olan cihaz, Intel Lunar Lake serisi işlemcilerle çalışıyor ve 32 GB'a kadar RAM, 1TB’a kadar SSD ile (çift M.2 2280 slot desteği) yapılandırılabiliyor.

    Lenovo Lecoo AI Mini Pro özellikleri ile neler sunuyor?

    Lenovo Lecoo AI Mini Pro Mini PC özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lenovo, Lecoo markası altında yeni mini PC modeli AI Mini Pro'yu piyasaya sürdü. Marka, kısa bir süre önce yeni Panther Lake işlemcili mini PC’sini piyasaya sürmüş olsa da, Lecoo AI Mini Pro, önceki nesil işlemci serisi olan Lunar Lake ile çalışıyor.

    Sistem, üç farklı CPU seçeneğiyle sunuluyor: Temel yapılandırmada, nispeten yetenekli Intel Arc 130V iGPU ile birlikte gelen serinin daha düşük seviye işlemcilerinden Intel Core Ultra 5 226V bulunuyor. Orta seviye seçenek, diğer işlemciden çok farklı olmayan ancak 16 GB yerine 32 GB RAM ile gelen Intel Core Ultra 5 228V. En üst seviye seçenek ise, 32 GB RAM ile eşleştirilmiş, Lunar Lake serisinden üst orta seviye bir işlemci olan Intel Core Ultra 7 258V. Daha güçlü Arc 140V iGPU'ya sahip olan bu model, çoğu AAA oyununu 1080p çözünürlükte çalıştırabilecek kapasitede.

    Biraz daha fazla GPU gücüne ihtiyaç duyanlar için mini PC, USB4 üzerinden eGPU desteği sunuyor. USB 4 portuna ek olarak, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort 1.4, 2 adet USB 2.0 Tip-A, 2 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 3.5mm ses girişi ve 2 adet 2.5G Ethernet bağlantı noktası bulunuyor.

    Tasarım açısından, alttan bakıldığında Mac mini'ye çok benziyor. Hatta Apple'ın sunduğu ürün gibi metalik bir yüzeye sahip. Lenovo, gürültü seviyesini 35 dB'nin üzerine çıkarmadan iç bileşenleri serin tutabilen soğutma sistemi kullanıyor.

    Lenovo Lecoo AI Mini Pro fiyatı ne kadar?

    Lenovo Lecoo AI Mini Pro, Çin’de 3.799 yuan (557 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuldu. Intel Core Ultra 7 işlemcili üst düzey modelin fiyatı ise 5.799 yuan (850 dolar).

    • Intel Core Ultra 5 226V işlemci + 16 GB RAM + 512 GB: 3799 yuan (557 dolar)
    • Intel Ultra 5 228V işlemci + 32 GB RAM + 512 GB: 4299 Yuan (630 dolar)
    • Intel Ultra 5 228V işlemci + 32 GB RAM + 1 TB: 4799 yuan (703 dolar)
    • Intel Ultra 7 258V işlemci + 32 GB RAM + 1 TB: 5799 yuan (850 dolar)
    Kaynakça https://item.lenovo.com.cn/product/1054111.html https://www.gizmochina.com/2026/04/22/enovo-lecoo-ai-mini-pro-launch-price-specs/
