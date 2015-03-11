Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Lenovo'nun Dolby Atmos destekli yeni telefonu A7000'i kullandık

4 yıl
51,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lenovo yakın zamanda yeni bir akıllı telefon modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dolby Atmos teknolojisi ile ses konusunda farklı bir deneyim iddiasını taşıyan telefonun detayları videomuzda.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
A7000 kullanıcıcıyım piyasadaki diğer telefonlara oranla harika özellikleri ve DOLBY ATMOS la daha şık hale getirilmiş telefona film indirip kulaklıkla izliyorum tam bir sinema deneyimi yaşıyorum denebilir yazılımına Gore fiyatı gayet uygun ve kullanışlı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sükût 4 yıl
Lenovonun romu com hosuma gitti. Samsung ve Lg den sıkıldım. Sıradaki telefonum olur musun lenovo?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 4 yıl
1- yeni teknolojiyi en üst modelde sunmak lazım
2- dolby atmos kulaklıkla film izleme deneyimini etkileyecek anladığım kadarıyla.ufacık ekranda ne kadar film izleyen olur tartışılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alicaptain 4 yıl
Fiyatı ucuz olursa ikinci telefon olarak iphonun yanına alınabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre.mert 4 yıl
bu haberin bannerında ki "tlefonu" yazısını bi değiştirin hele. Hepiniz okumuş adamlarsınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciroer 4 yıl
no name telefon gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuickPlay 4 yıl
kulaklıkla müzik dinlemek icin meizu mx4 promu yoksa bumu daha iyi bir deneyim sunar merakta kaldım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Erdi ağabey bana 64 bit işlemcili orta seviye android telefon önerebilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tribal_dns 4 yıl
atmosu donanımsal olarak yapmışsalar gideri var bence telefonun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Kim çok cihaz üretirse üretsin genel olarak üst modeller hariç diğerlerini sallamıyor.

Şu sıralar samsung ve lenovo kendini aşmış durumda lg nin de onlardan aşağı kalır yanı yok.

Htc si de biraz kazanınca o da aradan birkaç model çıkarır.

Şu 5000 mah lık pil sevdası olmasa ios cihazı kullanırdım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
starmemoli 4 yıl
lenovo bu kadar modelle geliyor.umarım servis sorunu yaşatmaz.zira önemli olan model sayısı değil servis ve güncelleme desteğidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
13:32
Lenovo Moto Z2 Play ön inceleme "6mm kasada 3000mAh pil"
15,3b izlenme · 2 yıl
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,5b izlenme · 22 sa. yeni video
05:47
TRT bandrolündeki artışın telefon fiyatlarına etkisi
13,5b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 5 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
10:15
Bu telefon başka! | OnePlus 5T ilk izlenim kutu açılışı
14,8b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
06:00
Razer telefonla ilk buluşmam l 120Hz ekranı var
12,7b izlenme · 1 yıl
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,6b izlenme · 13 sa. yeni video
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,6b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,8b izlenme · 16 sa. yeni video
06:52
Google Pixel 2 XL ilk izlenim l Kamerası çok iyi
12b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim