Lenovo'nun Dolby Atmos destekli yeni telefonu A7000'i kullandık

Lenovo yakın zamanda yeni bir akıllı telefon modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Dolby Atmos teknolojisi ile ses konusunda farklı bir deneyim iddiasını taşıyan telefonun detayları videomuzda.

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