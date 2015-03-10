Lenovo'nun iPhone 6 klonu telefonu S90'ı inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Yok çakma yok kötü diyen arkadaşlara söylüyorum şuan bu yazımı Lenovo S90 ile yazıyorum çokta memnunum çakma filen demissiniz eyvallah tasarım benziyor ve bu benim hoşuma gidiyor açıkcası yazılımsal olarak da güzel bir sorun gormedik bu telefon tamamen F/P ürünü tavsiye ederim.
|Geçen ay çekle çükle 700 e mal ediliyodu bu ay 1000 TL olmuş
|çok ısınıyor ve pil süresi çok kısa arasıra da ekran sapıtıyor
|S90 kullanıyorum 1 sene oldu resmi iyi fakat rehber donma yapıyor reset yaptım yine aynı bence degmez yaramaz tlfon
|merhaba klon demek bütün özellikleri ayni , aynı gen yapısına sahip demektir.klonun yanlış kullanmışsınız, benzer demeniz daha makul olurdu
|Ben yaklaşık üç aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok Windows Phone telefon hediyesi geldi için satmak istiyorum ilgilenen varsa mail atabilir.Kutusu garanti belgesi ve tüm aksesuarları sıfır hiç kullanılmamış kılıf ile kullandım hiç bir çizik yok
|güzel inceleme olmuş
|Sorun olacağını sanmıyorum. :)
|lenovo s 90 nı beğenerek aldım ancak güncelleme yaptıktan sonra telefon sapıttı..
zilseni tonunu mp3 olarak yapamıyoruz yani dışarıdan bir ton atayamıyoruz. bu andoride ters bi durum.
telefon kulağınızdayken ekan karaması oluyo kulağınızdan çektiğinizde telefon ekranı açılmıyor. power tuşundan ekranı açman gerekiyo ..
telefon bildirimleri bazen sesli geliyo bazen sesli gelmiyo
müzik player programı yok..
telefon çalarken ekran bazen karanlık oluyo. power tuşuna basınca geri geliyo ..
bunlar herkeste oluyo mu ?
benim telefona has bi durum mu ?
|Ibm ve lenovo
| Burda bu telefon için Lenovo savunulmuş birkaç kişi tarafından. Yok dünyanın şusu , asyanın busu, bilgisayarın babası falan diye. Evet birader doğru da bunlar iPhone muadili ürün ürettiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor ki ? Yani bilakis böyle bir firmanın kendi tasarımını , kendi farklarını ortaya koyması gerekmez mi ? Lenovo telefon piyasasında sürekli orta segmente hitap ediyor, ne kötü ne uçuk politikasıyla ilerliyor şimdilik. Modeller de fena değil, telefonlar sağlam. S90 ise Apple'dan kasıtlı devşirilmiş bir telefon. Türkiye'de tutar mı tutar, ucuz piyasa telefonu. Ama sana demezler mi iPhone çakması diye. Tridentin 6Sini almakla bunu almanın bir farkı yok bilinçsiz tüketiciler tarafından. Uzun zamandır telefonlara bakmıyordum Media Markt'ta görünce şok etti beni. Ben lenovo kullanıcısı biriyim ve bunu inkar etmek budalaca olur. Bu telefon dilediği kadar satsın. Vibe X2 de Z2 benzeri birşeydi ama renkten falan kurtarıyordu o benzer kelimesini kullanmamak adına. Başarılıydı. Ama almam, aldırmam. Ama bana bilgisayar öner desen bakacağım 2 markadan birisidir.
Telefon ; Sony - LG - Htc üçlüsünden alınır.
|sevgili arkadaşlarım size tavsiyem kesinlikle lenova s90 almayın..
Telefonu iki hafta önce aldım henüz ilk taksitini bile yatırmadım !
Ve sorunlarım şu şekilde:
-telefon kapanınca açılmıyor hiç kapamaması gerekiyor.(sarjım bitti kapandı sonrasında actım telefon acıldı arama gelıyor telefon calısıyor ama ekran yok sıyah bır yansıma ve sadece lenova yasızı var 3 kere geldı basıma 3 kere format attım )
-gece yatmadan sarja takıyorum sabah sekızde kalkıp işe geliyorum öğlen saat1 de şarjı sıfıra vuruyor.
-klavyesi donuyor yazmıyor ve düzelmiyor.
Bütün bunları avea bayisine (aldığım yere) gidib sordugumda servise gönderin öyleyse bize ne dercesine tavır takınıyorlar. Diceğim oki SAKIIIINNNNN ALMAYIN
2 haftada bozulan tek telofon budur heralde.
Umarım şaka falan yapiyorsundur
Lenovo hem PC hem de akıllı telefon üretiminde dünya markası. Birçok yenilikçi ürünü var. Apple acaba hangi bileşeni kendi üretiyor?? Ne kadar yenilikçi telefon yapabiliyor??
Gerçi lenovo akıllı telefonları Türkiye pazarına çok pahalı girdi. Huawei f/p konusunda çok daha iyi. Ancak lenovo'yu küçük görmek için ya teknolojiyi hiç takip etmemek lazım ya da bonzai kullanmak lazım,