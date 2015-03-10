Lenovo'nun iPhone 6 klonu telefonu S90'ı inceledik

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ve aynı zamanda en büyük 3. telefon üreticisi olan Lenovo, öyle bir telefon yaptı ki, görenler hayrete düşmekten kendilerini alamadı. Bahsettiğimiz model S90 "Sisley" , nedeni ise tasarımı. Detaylar videomuzda.

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