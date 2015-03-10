Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Lenovo'nun iPhone 6 klonu telefonu S90'ı inceledik

4 yıl
141,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi ve aynı zamanda en büyük 3. telefon üreticisi olan Lenovo, öyle bir telefon yaptı ki, görenler hayrete düşmekten kendilerini alamadı. Bahsettiğimiz model S90 "Sisley" , nedeni ise tasarımı. Detaylar videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Angelica 4 yıl en beğenilen
Ne iPhone'muş arkadaş.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 4 yıl FrknKa1907
FrknKa1907
DubSteq


FrknKa1907

lenovo dünya üreticisi filan değil çok şişirmeyin şunları 3-4 tane yoga tablet satmayla dünya devi olunmaz.. en nefret ettiğim firmaların başında geliyor zaten

Şaka mısın? Lenovo , Samsung ve Apple'dan sonra gelen 3.En çok telefon satan firma.

kendi tasarımını yapamayan bir firma benim gözümde eziktir... istese 100 milyon satsın.. çinde adamdan çok ne var en çok telefon satan firma önemli değil kendi tasarımını kendi mühendisliğini koyabiliyor mu ortaya ? yok... ayrıca laptop piyasasında anakartı başka yerden al rami başka yerden al sonra birleştir sat bu lenovonun yapacağı iş bizde casper neyse çinde lenovo o...

Umarım şaka falan yapiyorsundur
Lenovo hem PC hem de akıllı telefon üretiminde dünya markası. Birçok yenilikçi ürünü var. Apple acaba hangi bileşeni kendi üretiyor?? Ne kadar yenilikçi telefon yapabiliyor??
Gerçi lenovo akıllı telefonları Türkiye pazarına çok pahalı girdi. Huawei f/p konusunda çok daha iyi. Ancak lenovo'yu küçük görmek için ya teknolojiyi hiç takip etmemek lazım ya da bonzai kullanmak lazım,
FrknKa1907DubSteqFrknKa1907lenovo dünya üreticisi filan değil çok şişirmeyin ...
Devamını Gör
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
İphone 6 da zaten htc one çakması değil mi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Sulu. 3 yıl
Yok çakma yok kötü diyen arkadaşlara söylüyorum şuan bu yazımı Lenovo S90 ile yazıyorum çokta memnunum çakma filen demissiniz eyvallah tasarım benziyor ve bu benim hoşuma gidiyor açıkcası yazılımsal olarak da güzel bir sorun gormedik bu telefon tamamen F/P ürünü tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İroniMan 3 yıl
Geçen ay çekle çükle 700 e mal ediliyodu bu ay 1000 TL olmuş

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
çok ısınıyor ve pil süresi çok kısa arasıra da ekran sapıtıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
S90 kullanıyorum 1 sene oldu resmi iyi fakat rehber donma yapıyor reset yaptım yine aynı bence degmez yaramaz tlfon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deníz 3 yıl
merhaba klon demek bütün özellikleri ayni , aynı gen yapısına sahip demektir.klonun yanlış kullanmışsınız, benzer demeniz daha makul olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ben yaklaşık üç aydır kullanıyorum hiç bir sorun yok Windows Phone telefon hediyesi geldi için satmak istiyorum ilgilenen varsa mail atabilir.Kutusu garanti belgesi ve tüm aksesuarları sıfır hiç kullanılmamış kılıf ile kullandım hiç bir çizik yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smlyklmz 3 yıl
güzel inceleme olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Aslan. 3 yıl
Sorun olacağını sanmıyorum. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
lenovo s 90 nı beğenerek aldım ancak güncelleme yaptıktan sonra telefon sapıttı..
zilseni tonunu mp3 olarak yapamıyoruz yani dışarıdan bir ton atayamıyoruz. bu andoride ters bi durum.
telefon kulağınızdayken ekan karaması oluyo kulağınızdan çektiğinizde telefon ekranı açılmıyor. power tuşundan ekranı açman gerekiyo ..
telefon bildirimleri bazen sesli geliyo bazen sesli gelmiyo
müzik player programı yok..
telefon çalarken ekran bazen karanlık oluyo. power tuşuna basınca geri geliyo ..
bunlar herkeste oluyo mu ?
benim telefona has bi durum mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile Man 4 yıl
Ibm ve lenovo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kırmızı pelerin 4 yıl
Burda bu telefon için Lenovo savunulmuş birkaç kişi tarafından. Yok dünyanın şusu , asyanın busu, bilgisayarın babası falan diye. Evet birader doğru da bunlar iPhone muadili ürün ürettiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor ki ? Yani bilakis böyle bir firmanın kendi tasarımını , kendi farklarını ortaya koyması gerekmez mi ? Lenovo telefon piyasasında sürekli orta segmente hitap ediyor, ne kötü ne uçuk politikasıyla ilerliyor şimdilik. Modeller de fena değil, telefonlar sağlam. S90 ise Apple'dan kasıtlı devşirilmiş bir telefon. Türkiye'de tutar mı tutar, ucuz piyasa telefonu. Ama sana demezler mi iPhone çakması diye. Tridentin 6Sini almakla bunu almanın bir farkı yok bilinçsiz tüketiciler tarafından. Uzun zamandır telefonlara bakmıyordum Media Markt'ta görünce şok etti beni. Ben lenovo kullanıcısı biriyim ve bunu inkar etmek budalaca olur. Bu telefon dilediği kadar satsın. Vibe X2 de Z2 benzeri birşeydi ama renkten falan kurtarıyordu o benzer kelimesini kullanmamak adına. Başarılıydı. Ama almam, aldırmam. Ama bana bilgisayar öner desen bakacağım 2 markadan birisidir.
Telefon ; Sony - LG - Htc üçlüsünden alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
sevgili arkadaşlarım size tavsiyem kesinlikle lenova s90 almayın..
Telefonu iki hafta önce aldım henüz ilk taksitini bile yatırmadım !
Ve sorunlarım şu şekilde:
-telefon kapanınca açılmıyor hiç kapamaması gerekiyor.(sarjım bitti kapandı sonrasında actım telefon acıldı arama gelıyor telefon calısıyor ama ekran yok sıyah bır yansıma ve sadece lenova yasızı var 3 kere geldı basıma 3 kere format attım )
-gece yatmadan sarja takıyorum sabah sekızde kalkıp işe geliyorum öğlen saat1 de şarjı sıfıra vuruyor.
-klavyesi donuyor yazmıyor ve düzelmiyor.
Bütün bunları avea bayisine (aldığım yere) gidib sordugumda servise gönderin öyleyse bize ne dercesine tavır takınıyorlar. Diceğim oki SAKIIIINNNNN ALMAYIN
2 haftada bozulan tek telofon budur heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:44
Corsair Hydro H100i RGB Platinum Sıvı Soğutucu İncelemesi
1,5b izlenme · 1 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,8b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,7b izlenme · 1 hf.
10:49
Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler
11,2b izlenme · 1 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
1,5b izlenme · 10 sa. yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
10:11
Yerli makineli tüfekli drone Songar ve mikro kamikaze drone Salgur hakkında her şey
1,7b izlenme · 13 sa. yeni video
05:05
Intel'den overclock yazılımı geliyor | Tek tuşla hız artışı
2,4b izlenme · 18 sa. yeni video
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,8b izlenme · 5 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,7b izlenme · 3 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,2b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,7b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,9b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim