Lian Li: Rakiplerimizden daha fazla USB 3.0 destekli kasa modeline sahibiz

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Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, yaptığı yeni bir açıklamayla USB 3.0 konusunda rakipsiz olduğunu belirtti. Şimdiye kadar 17 farklı kasa modelinde USB 3.0 portu kullandığını belirten firma, bu sayının tüm rakiplerinden daha fazla olduğunu belirtirken, firma genel yöneticisi Micheal Chen açıklamasında, yeni teknolojileri hızlı bir şekilde adapte olmanın, Lian Li için standart prosedür olduğunu dile getirirken, müşterilere paranın alabilecei en iyi kaliteyi sunduklarını söyledi.

İşte Lian Li'nin USB 3.0 destekli güncel ürün gamı;

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