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Lian Li: Rakiplerimizden daha fazla USB 3.0 destekli kasa modeline sahibiz

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li: Rakiplerimizden daha fazla USB 3.0 destekli kasa modeline sahibiz
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Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, yaptığı yeni bir açıklamayla USB 3.0 konusunda rakipsiz olduğunu belirtti. Şimdiye kadar 17 farklı kasa modelinde USB 3.0 portu kullandığını belirten firma, bu sayının tüm rakiplerinden daha fazla olduğunu belirtirken, firma genel yöneticisi Micheal Chen açıklamasında, yeni teknolojileri hızlı bir şekilde adapte olmanın, Lian Li için standart prosedür olduğunu dile getirirken, müşterilere paranın alabilecei en iyi kaliteyi sunduklarını söyledi.

İşte Lian Li'nin USB 3.0 destekli güncel ürün gamı;

Lian Li: Rakiplerimizden daha fazla USB 3.0 destekli kasa modeline sahibiz
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hsnUSTA 9 yıl
Bu markayı çok seviyorum. Ama ülkemizdeki fiyatları kendisine erişebilmeyi biraz zorlaştırıyor maalesef. Lian Li içine bir sistem toplamak gerçekten büyük zevk :P
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Batuist 9 yıl
evet kalite gerçekten üst düzeyde.. verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz..
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solidblue 9 yıl
Lian Li çıtayı yükseltiyor sürekli. Yeni özellikler, işlevsel tasarımlar ilk olarak bu markada gözlemliyorum ben. Fiyatları hakkını veriyor kesinlikle.
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1963bursa 9 yıl
Kulplu kasaları da varmı?
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zuubuu 9 yıl
Lian-Li de parayı gözden çıkardıktan sonra müthiş kasalar var.
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