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    Lian Li fanlarında video bile izleyebilirsiniz

    Lian Li UNI FAN TL fan serisi barındırdığı LCD ekranlar ile kullanıcılara daha sofistike özelleştirme imkânı sunuyor. Öyle ki ekranlarda resim ve video bile oynatılabiliyor. 
    Lian Li UNI FAN TL özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dikkat çekici ve premium bilgisayar bileşenlerinin bir numaralı ismi olan Lian Li, ilgi çekici bir ürünü daha piyasaya sürüyor. Lian Li UNI FAN TL fan serisi entegre LCD ekranı ile özelleştirmeye yeni bir boyut ekliyor.

    Lian Li UNI FAN TL özellikleri ve fiyatı

    Lian Li UNI FAN TL serisinin en önemli özelliği orta kısımda yer alan 1.6 inçlik LCD ekranı. 400x400 piksellik bu ekranda L-Connect uygulaması üzerinden sistemin anlık verilerini görebiliyorsunuz. Ayrıca GIF, MP4, JPG, PNG desteği ile özelleştirmeye de hoş bir katkı yapıyor.

    Fan çerçevelerinin üst ve alt kenarlarına yerleştirilen RGB aydınlatmalar ile 2 farklı LED bölgesi elde edilmiş. Fanlarda likit kristal polimer 9 adet yaprak yer alıyor. Bakır kaplamalı akıcı dinamik rulmanlar ile de optimize bir tecrübe elde edilmiş.

    Lian Li UNI FAN TL serisinde bir LCD kontrolcü 7 fana kadar destek sunuyor. Bir porttan da 3 LCD fana çıkış verilebiliyor. Fanlardaki devre kartı uygulamanın otomatik olarak algılamasına yardımcı oluyor. Lian Li UNI FAN TL serisi LCD ekran olmayan modellerde 32.99$ başlangıç fiyatına sahip. LCD modeller ise 46.99$’dan başlıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 15 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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