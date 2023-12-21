Lian Li fanlarında video bile izleyebilirsiniz

Tam Boyutta Gör Dikkat çekici ve premium bilgisayar bileşenlerinin bir numaralı ismi olan Lian Li, ilgi çekici bir ürünü daha piyasaya sürüyor. Lian Li UNI FAN TL fan serisi entegre LCD ekranı ile özelleştirmeye yeni bir boyut ekliyor.

Lian Li UNI FAN TL özellikleri ve fiyatı

Lian Li UNI FAN TL serisinin en önemli özelliği orta kısımda yer alan 1.6 inçlik LCD ekranı. 400x400 piksellik bu ekranda L-Connect uygulaması üzerinden sistemin anlık verilerini görebiliyorsunuz. Ayrıca GIF, MP4, JPG, PNG desteği ile özelleştirmeye de hoş bir katkı yapıyor.

Sunucu işlemcili dizüstü ile tanışın 4 gün önce eklendi

Fan çerçevelerinin üst ve alt kenarlarına yerleştirilen RGB aydınlatmalar ile 2 farklı LED bölgesi elde edilmiş. Fanlarda likit kristal polimer 9 adet yaprak yer alıyor. Bakır kaplamalı akıcı dinamik rulmanlar ile de optimize bir tecrübe elde edilmiş.

Lian Li UNI FAN TL serisinde bir LCD kontrolcü 7 fana kadar destek sunuyor. Bir porttan da 3 LCD fana çıkış verilebiliyor. Fanlardaki devre kartı uygulamanın otomatik olarak algılamasına yardımcı oluyor. Lian Li UNI FAN TL serisi LCD ekran olmayan modellerde 32.99$ başlangıç fiyatına sahip. LCD modeller ise 46.99$’dan başlıyor.

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