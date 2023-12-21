Lian Li fanlarında video bile izleyebilirsiniz

Lian Li UNI FAN TL özellikleri ve fiyatı
Lian Li UNI FAN TL serisinin en önemli özelliği orta kısımda yer alan 1.6 inçlik LCD ekranı. 400x400 piksellik bu ekranda L-Connect uygulaması üzerinden sistemin anlık verilerini görebiliyorsunuz. Ayrıca GIF, MP4, JPG, PNG desteği ile özelleştirmeye de hoş bir katkı yapıyor.
Fan çerçevelerinin üst ve alt kenarlarına yerleştirilen RGB aydınlatmalar ile 2 farklı LED bölgesi elde edilmiş. Fanlarda likit kristal polimer 9 adet yaprak yer alıyor. Bakır kaplamalı akıcı dinamik rulmanlar ile de optimize bir tecrübe elde edilmiş.
Lian Li UNI FAN TL serisinde bir LCD kontrolcü 7 fana kadar destek sunuyor. Bir porttan da 3 LCD fana çıkış verilebiliyor. Fanlardaki devre kartı uygulamanın otomatik olarak algılamasına yardımcı oluyor. Lian Li UNI FAN TL serisi LCD ekran olmayan modellerde 32.99$ başlangıç fiyatına sahip. LCD modeller ise 46.99$’dan başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.