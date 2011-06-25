Lian Li yeni kasa modeli PC-A05FN'yi satışa sunuyor

Kasa uzmanı Lian Li yeni modeli PC-A05FN'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Tamamı Alüminyum olan mid-tower formundaki bilgisayar kasası, genel hatlarıyla sade bir görünüm sunuyor. 210 x 385 x 500 mm boyutlarında ve 4.4 Kg ağırlığında olan kasa, iç tasarımda farklı bir yaklaşım sunuyor ve pek çok modelden farklı olarak güç kaynağı bölümü ön panelin hemen arkasında yer alıyor.

ATX, micro-ATX ve mini-ITX anakartlarla uyumlu olan kasa, iki adet 5.25-inç ve üç adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde biri USB 3.0 diğeri ise USB 2.0 olmak üzere iki adet bağlantı portu ile iki ses konnektörüne ve 120mm çapında iki fana yer verilen kasa, uzunluğu 280mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabiliyor. PC-A05FN aynı zamanda su soğutma sistemlerine de hazırlıklı geliyor ve bu sistemlerde kullanılan hortumlar için üzerinde iki adet delik bulunuyor.

Resmi satışına önümüzdeki hafta başlanacağı açıklanan Lian Li PC-A05FN'nin yurt dışı fiyatı 119$ olacak.