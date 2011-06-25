Lian Li yeni kasa modeli PC-A05FN'yi satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kasa uzmanı Lian Li yeni modeli PC-A05FN'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Tamamı Alüminyum olan mid-tower formundaki bilgisayar kasası, genel hatlarıyla sade bir görünüm sunuyor. 210 x 385 x 500 mm boyutlarında ve 4.4 Kg ağırlığında olan kasa, iç tasarımda farklı bir yaklaşım sunuyor ve pek çok modelden farklı olarak güç kaynağı bölümü ön panelin hemen arkasında yer alıyor.
ATX, micro-ATX ve mini-ITX anakartlarla uyumlu olan kasa, iki adet 5.25-inç ve üç adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde biri USB 3.0 diğeri ise USB 2.0 olmak üzere iki adet bağlantı portu ile iki ses konnektörüne ve 120mm çapında iki fana yer verilen kasa, uzunluğu 280mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabiliyor. PC-A05FN aynı zamanda su soğutma sistemlerine de hazırlıklı geliyor ve bu sistemlerde kullanılan hortumlar için üzerinde iki adet delik bulunuyor.
Resmi satışına önümüzdeki hafta başlanacağı açıklanan Lian Li PC-A05FN'nin yurt dışı fiyatı 119$ olacak.
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ama cok cirkinnnn deil mi yaa:)))
PSU Kablosunu içeride olmasının sebebi psu CD ROM Ve Hard disk kutularının altına konuuıyor arka kısımda yer olmadığı için oraya konlmuş
Dikkat ederseniz sabit disk kafesinin önünde 12cm fan takmak için yer var soğutma sorunu yaşanıcağını sanmıyorum
Çok sorun değil o. Ofis kullanıcıları için lüks bir kasa olmuş işte. Kasalarını da pek temizlemedikleri için koyu renk tozu-kiri kamufle edecek. Çok iyi düşünmüşler bunu.
Isı meselesinde de yan kapağı açık olarak kullanmaya alışık çok kişi var. Onları düşünerek yapmışlar bu kasayı. Ne de olsa her firmanın bir kitlesi var dimi.
Hem kapağı açıp kullanmak varken öne ve yan kapağa fan da ne oluyor canım sen de.