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Lian Li yeni kasa modeli PC-A05FN'yi satışa sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
32,2b
1
18
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa uzmanı Lian Li yeni modeli PC-A05FN'yi satışa sunmaya hazırlanıyor. Tamamı Alüminyum olan mid-tower formundaki bilgisayar kasası, genel hatlarıyla sade bir görünüm sunuyor.  210 x 385 x 500 mm boyutlarında ve 4.4 Kg ağırlığında olan kasa, iç tasarımda farklı bir yaklaşım sunuyor ve pek çok modelden farklı olarak güç kaynağı bölümü ön panelin hemen arkasında yer alıyor.
ATX, micro-ATX ve mini-ITX anakartlarla uyumlu olan kasa,  iki adet 5.25-inç ve üç adet 3.5-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde biri USB 3.0 diğeri ise USB 2.0 olmak üzere iki adet bağlantı portu ile iki ses konnektörüne ve 120mm çapında iki fana yer verilen kasa, uzunluğu 280mm'ye kadar olan ekran kartlarıyla sorunsuzca kullanılabiliyor. PC-A05FN aynı zamanda su soğutma sistemlerine de hazırlıklı geliyor ve bu sistemlerde kullanılan hortumlar için üzerinde iki adet delik bulunuyor.
Resmi satışına önümüzdeki hafta başlanacağı açıklanan Lian Li PC-A05FN'nin yurt dışı fiyatı 119$ olacak.

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jashthc 8 yıl
yaa tamam lian li... hani tamamen aliminyum.. super malzeme kalitesi.. ic kısımda el kol kesim sansı 0 falan.. bu modelde psu nun konumladırıldığı yer ufak bi kasa icin maksimum ic hacim yaratmıs guzel dusunce bu da tmm
ama cok cirkinnnn deil mi yaa:)))
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Tanarri 8 yıl
soğutmada sıkıntı yaşıycanı hiç sanmıyorum ki bende böle bi kasa tasarımı düşünmüştüm zamanında ama vaktim olmadı yapmak için.. Eski p1 makinamın kasası tam boyutlarda hatta bu tarzda kasa yapan birisi vardı fotorarflarınıda görmüştüm bence çok başarılı dev gibi kasalarda gına geldi! Artık gözüme batıyolar.. fiyatına gelince çok da tuhaf karşılamayın derim lian li böle hep ama yinede kuruşu kuruşuna hak eden işçilik kalitesi var her kasasında..
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miracorhan 8 yıl
sağlama benziyor ama basit bir tasarıma fazla fiyat
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xXxNikitosxXx 8 yıl
Klasör.:X:.
biri bana psunun kablosunun nereden sokacağımızı ve power butonunu nasıl kullanağımızı açıklayabilirmi? Vasat bir kasa ne dizayn var ne mantık.Hele ön taraf tam bir ucube xD Şuan p4 kasam bile daha güzel gözükmeye başladı gözüme :D edit:Arka tarafa uzatma yapmışlar kablo için :D Şimdi bidaha bakınca gördüm.Ama power butonu iptal sanırım ve hava çıkışıda olamadğı için baya ısınmasıda muhtemel.Hatta kasa içi küçük olduğundan psunun bu yaz işi çok çok zor

PSU Kablosunu içeride olmasının sebebi psu CD ROM Ve Hard disk kutularının altına konuuıyor arka kısımda yer olmadığı için oraya konlmuş
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Ercangvn 8 yıl
bocekgrafik
Klasör.:X:. Arka tarafa uzatma yapmışlar kablo için :D Şimdi bidaha bakınca gördüm.Ama power butonu iptal sanırım ve hava çıkışıda olamadğı için baya ısınmasıda muhtemel.Hatta kasa içi küçük olduğundan psunun bu yaz işi çok çok zor
Çok sorun değil o. Ofis kullanıcıları için lüks bir kasa olmuş işte. Kasalarını da pek temizlemedikleri için koyu renk tozu-kiri kamufle edecek. Çok iyi düşünmüşler bunu.
Isı meselesinde de yan kapağı açık olarak kullanmaya alışık çok kişi var. Onları düşünerek yapmışlar bu kasayı. Ne de olsa her firmanın bir kitlesi var dimi.
Hem kapağı açıp kullanmak varken öne ve yan kapağa fan da ne oluyor canım sen de.

Dikkat ederseniz sabit disk kafesinin önünde 12cm fan takmak için yer var soğutma sorunu yaşanıcağını sanmıyorum
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enreka_tr 8 yıl
tam salonluk ya istedigim gibi buraya gelir mi acep
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bocekgrafik 8 yıl
Klasör.:X:.
Arka tarafa uzatma yapmışlar kablo için :D Şimdi bidaha bakınca gördüm.Ama power butonu iptal sanırım ve hava çıkışıda olamadğı için baya ısınmasıda muhtemel.Hatta kasa içi küçük olduğundan psunun bu yaz işi çok çok zor


Çok sorun değil o. Ofis kullanıcıları için lüks bir kasa olmuş işte. Kasalarını da pek temizlemedikleri için koyu renk tozu-kiri kamufle edecek. Çok iyi düşünmüşler bunu.

Isı meselesinde de yan kapağı açık olarak kullanmaya alışık çok kişi var. Onları düşünerek yapmışlar bu kasayı. Ne de olsa her firmanın bir kitlesi var dimi.

Hem kapağı açıp kullanmak varken öne ve yan kapağa fan da ne oluyor canım sen de.
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alito 8 yıl
bu firma tasarım özürlü galiba. her yeni çıkan kasada aynı model olurmu ya. her kasası bildiğin küt kenar kare. ne yontulmamış adamlar yahu.
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peters 8 yıl
Zaten cümleye kasa uzmanı diye başlıyor.Evet standart görünümde uzmanlaşmış olabilirler.
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peters 8 yıl
Beğenmedim ve pahalı.Eski p4 kasaları gibi duruyor.
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Mr.Legend 8 yıl
Kasa, boyutlarına göre oldukça pahalı :S
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