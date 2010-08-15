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Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354
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Lian Li resmi tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı mini-tower formundaki yeni kasa modeli PC-V354'ü duyurdu. Mini Q serisi altında hazırlanan ve ay sonuna doğru üç farklı renk seçeneği (Siyah, Gümüş ve Kırmızı) ile sunulacak yeni kasanın,  245 x 320 x 420 mm boyutlarında ve 4.17 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Bir adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasanın ön yüzünde USB 3.0 portu ile birlikte ses konnektörüne ve SD kart okuyucusuna yer verildiğini görüyoruz.

Modüler sabit disk kafesi ile sürücü kurulumunun daha rahat yapılmasını hedefleyen Lian Li, yeni kasanın Mini-ITX ve Mini-DTX formundaki anakartlarla kullanılabileceği belirtiyor. Kasa için soğutma için ön tarafta 120mm, arka kısımda ise 140mm olmak üzere iki fana yer verilen Lian Li PC-V354'ün Siyah ve Gümüş renkli modelleri 179$, Kırmızı versiyonu ise 199$ seviyesindeki etiket fiyatıyla bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak.

Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354
Tam Boyutta Gör

Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354
Tam Boyutta Gör

Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354
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kayacanakin 9 yıl
Fiyatının yüksek olma sebebi malzeme kalitesi ve mühendisliğinden gelmekte. Bu kadar küçük bir alanda bu kadar yüksek işlevli başka bir kasa bulmak pek mümkünlü olamdığından ve termal çözümleri de diğer birçok markaya göre hayli hayli iyi olduğundan bence fiyatını fazlasıyla hak eden nitelikli bir ürün.
Ben keza şu anda pc-v350 kullanmaktayım, azıcık da kendim modifiye ederek corsair h-50 kompakt su soğutma ile birlikte inanılmaz rahat kullanmaktayım. Ben gayet minimalizm hastası, boyutlar konusunda rahatsız ve sıcaklık konusunda saplantılı biriyim. Tüm bu klinik sorunlarımı çözebildği için lian-li'ye binlerce kez teşekkür borçluyum. Her baktığımda işte bilgisaayr budur diyebiliyorum.
Ha keza, buyrun "capon yapmış"..
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TsG 9 yıl
Yılların markası ATI'ye yazık olur adı silinirse, 80'lerden beri duyuyoruz...

Edit:
Sitede sorun var: Ati başlıklı konuya yazdığım yorum bu başlıkta belirmiş.
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LUZz 9 yıl
Bu kadar küçük alana yine dünyaları sığdırmış Lian-Li
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lordrdley 9 yıl
ahahahhehhehahah cok güldüm :D
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Mene 9 yıl
tam lian-li tarzı ve bence çok güzel bir kasa. yalnız açıklamada bence bir eksik var. sadece mini-itx ya da mini-dtx uyumlu denmiş yazıda ancak resimlere bakınca micro atx yapısına da uygun gözükmekte.
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Batuist 9 yıl
böylesine bir kasa için fiyat yüksek....
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cMbRs 9 yıl
Banada soğuk geldi kasa ...
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