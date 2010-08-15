Lian Li'den kompakt boyutlu yeni kasa: PC-V354

Lian Li resmi tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı mini-tower formundaki yeni kasa modeli PC-V354'ü duyurdu. Mini Q serisi altında hazırlanan ve ay sonuna doğru üç farklı renk seçeneği (Siyah, Gümüş ve Kırmızı) ile sunulacak yeni kasanın, 245 x 320 x 420 mm boyutlarında ve 4.17 Kg ağırlığında olduğu açıklandı. Bir adet 5.25-inç sürücü yuvasına sahip olan kasanın ön yüzünde USB 3.0 portu ile birlikte ses konnektörüne ve SD kart okuyucusuna yer verildiğini görüyoruz.

Modüler sabit disk kafesi ile sürücü kurulumunun daha rahat yapılmasını hedefleyen Lian Li, yeni kasanın Mini-ITX ve Mini-DTX formundaki anakartlarla kullanılabileceği belirtiyor. Kasa için soğutma için ön tarafta 120mm, arka kısımda ise 140mm olmak üzere iki fana yer verilen Lian Li PC-V354'ün Siyah ve Gümüş renkli modelleri 179$, Kırmızı versiyonu ise 199$ seviyesindeki etiket fiyatıyla bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak.