LineageOS’un ilk ROM’u geliyor [GELDİ]

CyanogenMod’un faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamasının ardından ekipteki bazı mühendislerin ve tasarımcıların bir araya gelerek kurduğu LineageOS önümüzdeki hafta ilk resmi derlemesini yayınlayacak. Ekip ayrıca bazı planlarını da açıkladı. 80’den fazla cihazda kullanılabilecekYeni ekibin yayınlayacağı ilk derlemenin destekleyeceği cihazlar hakkında henüz bir bilgi mevcut değil lakin 80’den fazla cihazda kullanılacak ve her hafta düzenli olarak güncellenmesi planlanıyor. Bununla birlikte CyanogenMod’un 13 ve 14 sürümünü destekleyen bir cihazınız varsa tahminen LineageOS’u da cihazınızda deneyimleyebilirsiniz.

Ayrıca ekibin ROM’ları root yetkisi alınmış halde sunulmayacak fakat ek bir dosya halinde sunulacak olan dosyayı flashlayarak kullanıcılar root yetkisine kavuşabilecek. Bununla birlikte ROM’larının kimlik doğrulama ve imza izni kontrolü için özel bir anahtar ile imzalanacağını ve bu anahtar doğrulama bilgisine ilgili wiki sayfasında yer verileceği belirtilmiş. Henüz ROM’un hangi gün duyurulacağı netleşmezken geliştiricilerin resmi sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Güncelleme: Bugün itibariyle LineageOS'un ilk ROM'u yayınlanmış bulunmakta. 14.1 sürümüyle yayınlanan ROM Android 7.1 tabanlı. Google'ın, Samsung'un, Xiaomi'nin ve bazı üreticilerin cihazlarını destekleyen imajlara bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu arada ROM'ların şu an için nightly aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.

https://www.nextpowerup.com/news/33283/lineageos-to-release-first-custom-roms-next-week/