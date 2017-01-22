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LineageOS’un ilk ROM’u geliyor [GELDİ]

CyanogenMod’un kapanmasının ardından duyurulan ve eski ekibin bazı mühendislerinden ve tasarımcılarından oluşan LineageOS’un ilk resmi ROM’u bu hafta kullanıma sunulacak.
2 yıl
10,4b
1
14
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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CyanogenMod’un faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamasının ardından ekipteki bazı mühendislerin ve tasarımcıların bir araya gelerek kurduğu LineageOS önümüzdeki hafta ilk resmi derlemesini yayınlayacak. Ekip ayrıca bazı planlarını da açıkladı. 80’den fazla cihazda kullanılabilecekYeni ekibin yayınlayacağı ilk derlemenin destekleyeceği cihazlar hakkında henüz bir bilgi mevcut değil lakin 80’den fazla cihazda kullanılacak ve her hafta düzenli olarak güncellenmesi planlanıyor. Bununla birlikte CyanogenMod’un 13 ve 14 sürümünü destekleyen bir cihazınız varsa tahminen LineageOS’u da cihazınızda deneyimleyebilirsiniz.
Ayrıca ekibin ROM’ları root yetkisi alınmış halde sunulmayacak fakat ek bir dosya halinde sunulacak olan dosyayı flashlayarak kullanıcılar root yetkisine kavuşabilecek. Bununla birlikte ROM’larının kimlik doğrulama ve imza izni kontrolü için özel bir anahtar ile imzalanacağını ve bu anahtar doğrulama bilgisine ilgili wiki sayfasında yer verileceği belirtilmiş. Henüz ROM’un hangi gün duyurulacağı netleşmezken geliştiricilerin resmi sayfasına bu linkten ulaşabilirsiniz.
Güncelleme: Bugün itibariyle LineageOS'un ilk ROM'u yayınlanmış bulunmakta. 14.1 sürümüyle yayınlanan ROM Android 7.1 tabanlı. Google'ın, Samsung'un, Xiaomi'nin ve bazı üreticilerin cihazlarını destekleyen imajlara bu linkten ulaşabilirsiniz. Bu arada ROM'ların şu an için nightly aşamasında olduğunu belirtmekte fayda var.

https://www.nextpowerup.com/news/33283/lineageos-to-release-first-custom-roms-next-week/ Yorum Yaz
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MaRQuE 2 yıl
Lineage OS 13 yüklü MTK6582 telefonumda. Aslında Cm'nin yarım bıraktığı CM13. Ama güvenlik güncelleştirmelerini lineage veriyor. Telefon bu kadar mı değişir. Hele gömülü root olayı, düzenlenebilir hızlı bildirim paneli ve en sevdiğim LiveDisplay özelliği. Açılış animasyonu baya karizmatiki kalite kokuyor. Androidin kendi kısıtlamaları dışında gerçekten çok kararlı romlar çıkarıyordu CM ve kapanması üzmüştü ama Lineage bayrağı devraldı. Umarım bu böyle devam eder. Artık alacağım cihazları Lineage OS desteğine göre tercih edeceğim.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bakalım kaç kişinin donanımı tekrar boot edilmez hale gelecek :D
OEM android bir hayal ! eğer bu gerçek olursa !
android yeni telefon satamaz !
ortadaki niyet güzel ama lütfen bu kadar saf olmayın !
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shadowtr 2 yıl
Nexus 5X olanlar deneyebilir.
download.lineageos.org/...
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Eeltorm 2 yıl
Güzel olur umarım.
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kadirirdem 2 yıl
ne kadar uyumlu ve kararlı olacak bakalım...
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şoray uzun yolda 2 yıl
Resurrection remix 19 ocak romunu kurdum bataryaya tikladigimda lineageOS system %8 kullanmis gosterio bunla resurrection remix ayni rom mu oluyor.
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Exfat 2 yıl şoray uzun yolda
Tüm custom romlar cyanogen tabanlı oluyordu. Şimdi de lineage os tabanlı oluyor. Lineage os'un bol özellikli olanı resurrection.
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001ATB 2 yıl
Bekliyoruz
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bahner 2 yıl 001ATB
001ATB
Bekliyoruz

git trol'ü başka yerde yap
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ynsemre1 2 yıl
Sanki cm kadar özelleştirilebilir olmayacak daha çok güvenlik üzerine gibi ama tema desteği eksik edilmesinde gerisini lineage os tabanı kullanan diğer romlarda buluruz.
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ahmet1905_47 2 yıl
aynı rom 80 farklı cihazdamı kullanılacakmış yoksa haberde yanlışlık mı var
Edit: "The first official builds will be up next week" farklı yaplar gelecek sanırım
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Hawk58Offi 2 yıl ahmet1905_47
ahmet1905_47
aynı rom 80 farklı cihazdamı kullanılacakmış yoksa haberde yanlışlık mı var
Edit: "The first official builds will be up next week" farklı yaplar gelecek sanırım

80'den fazla cihaza resmi olarak destek var. Resmi olmayan destek de var. Baya bir cihaz faydalanıyor. Şu an mesela resmi olmayan Lineage OS romlar çıktı çoğu telefona.
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