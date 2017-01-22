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Windows 10 boş alan azaldıkça diskte otomatik olarak yer açacak

Windows 10 yapı 15014'e entegre edilen yeni özellikle birlikte işletim sistemi disk alanı azaldıkça gereksiz dosyaları otomatik olarak kaldırarak boş alan açabilecek.
2 yıl
9,6b
1
22
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un kısa süre önce yayınladığı Windows 10 yapı 15014, disk alanı azaldıkça gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasına yardımcı olan yeni bir özellik ile birlikte geliyor. Disk Temizleme bir süredir var ancak Microsoft, Windows 10 Creators Update ile yalnızca sürücülerinde yeterli alan olmadığında gereksiz dosyaların silinmesini isteyen kullanıcılar için bir çözüm sunuyor.
Ayarlar> Sistem> Depolama Ayarları'nda bulunan bu yeni özellik henüz başlangıç aşamasında. Ancak Microsoft gelecek güncellemelerde daha fazla seçenek ekleyecek. Windows Insider programının lideri Dona Sarkar yeni özelliği şu şekilde tanıtıyor:
"Disk alanınız azaldığında, ihtiyacınız olmayan dosyalardan otomatik olarak kurtulabilmeniz için Depolama Ayarları (Storage Settings) bölümüne yeni bir seçenek ekledik. Şu anda bunu kullanılmayan geçici dosyalar ve 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusunda bulunan öğeler için destekliyoruz."

Şu anda yalnızca birkaç seçenek mevcut

Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ancak gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasını istiyorsanız Ayarlar uygulamasından etkinleştirebiliyorsunuz. Ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, ana ekranda yer alan "Storage sense" yalnızca bu özelliği açıp kapatabilmenizi sağlıyor. Alt seçeneklere girdiğinizde, bu araç tarafından kaldırılabilecek içeriklerle ilgili diğer seçeneklere ulaşıyorsunuz. Aynı ekranda mevcut olan "Şimdi Temizle" düğmesine tıklayarak herhangi bir anda manuel olarak da disk alanını boşaltabilirsiniz.
Creators Update'in Nisan ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sayede tüm Windows 10 kullanıcıları -muhtemelen burada tanıtılandan daha fazla iyileştirmeyle gelecek- bu özelliğe birkaç ay sonra sahip olabilecekler.

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jimhendrix 2 yıl en beğenilen
Bunu da kapattırmaz simdi bu, bilgisayar mal mal kendini yorar durduk yere.
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viper17 2 yıl
kendi diski temizleme aracını kullandıktan sonra yeniden başlatınca siyah ekranda kalan (windows 8.1) microsoft bakalım kendi kendini bozabilecek mi
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kadirirdem 2 yıl
güncelleme geldiğinde geldi , yüklensin mi diye sorsa çok iyi olacak kafasına göre yükleniyor...
1 Yanıt Yanıtla +7
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sdc55 2 yıl
çok iyi
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Umutcan 2 yıl
Masaüstü ikonlarının sıralamasının bozulması bug'ını halen çözemediler. Anniversary patchi hatasız yükleyene kadar
40 takla attım. Yükledim, sistem hantallaştı sebebini araştırdım meğer AHCI driver düzgün çalışmamaya başlamış, driver aradım sonunda düzelttim.
Bu yeni patch her neler getirecekse lütfen artık beni uğraştırmasın, yoruldum.
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Paetzold 2 yıl
Ne yapiyorlar yine
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gamesteacher 2 yıl
yükledikten 10 dk sonra format attığım tek işletim sistemi bişeyi adam gibi hazırlamadan piyasaya ne diye sürersiniz be andavallar küfür yemek hoşunuzamı gidiyor.
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CoreXXX 2 yıl
Windows 10 da otomatik güncelleme yada diğer bir çok şeyden rahatsız olan varsa DoNotSpy10 programını tavsiye ederim. otomatik güncellemeler otomatik driver yüklemeler vs. vs gibi yüzlerce özelliği kapatıp açabiliyorsunuz. çokda basit bir program ama çok işe yarıyor
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teknoyardimci 2 yıl
Kullanmayın sevmiyorsanız Windows'u!
Zorlayan yok...
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*GameOver* 2 yıl teknoyardimci
teknoyardimci
Kullanmayın sevmiyorsanız Windows'u!
Zorlayan yok...

Zorluyorlar alternatif yok olsa zaten kullanmam
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sosisvesalam 2 yıl
yani windows çöp biriktiyor
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smart1978 2 yıl sosisvesalam
Kendin yukledigin oyun ve uygulamalar temp vs geride senin tabirinle cop birakiyor.
Gezindigin her sitede de cop birakiyorsun.
Windows u cop yapan sensin . Senin tabirinle ifade ettim anlaman icin .
1 Yanıt Yanıtla +1
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jimhendrix 2 yıl en beğenilen
Bunu da kapattırmaz simdi bu, bilgisayar mal mal kendini yorar durduk yere.
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bkaakco 2 yıl jimhendrix
İlk fotoğrafa bakarsanız ayar olduğunu görebilirsiniz. Zaten yazıda da varsayılan olarak kapalı olduğu söylenmiş...
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kadirirdem 2 yıl
güncelleme geldiğinde geldi , yüklensin mi diye sorsa çok iyi olacak kafasına göre yükleniyor...
1 Yanıt Yanıtla +7
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nForcer 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
güncelleme geldiğinde geldi , yüklensin mi diye sorsa çok iyi olacak kafasına göre yükleniyor...

Windows 10'a geçmeme nedenlerimden bir tanesi bu, diğeri de telemetri saçmalığı. Benden izinsiz bana akıl vermeye kalkan bir işletim sistemi gözümde itici olarak kalmaya mecburdur.
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viper17 2 yıl
kendi diski temizleme aracını kullandıktan sonra yeniden başlatınca siyah ekranda kalan (windows 8.1) microsoft bakalım kendi kendini bozabilecek mi
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