Windows 10 boş alan azaldıkça diskte otomatik olarak yer açacak

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Microsoft'un kısa süre önce yayınladığı Windows 10 yapı 15014, disk alanı azaldıkça gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasına yardımcı olan yeni bir özellik ile birlikte geliyor. Disk Temizleme bir süredir var ancak Microsoft, Windows 10 Creators Update ile yalnızca sürücülerinde yeterli alan olmadığında gereksiz dosyaların silinmesini isteyen kullanıcılar için bir çözüm sunuyor.
Ayarlar> Sistem> Depolama Ayarları'nda bulunan bu yeni özellik henüz başlangıç aşamasında. Ancak Microsoft gelecek güncellemelerde daha fazla seçenek ekleyecek. Windows Insider programının lideri Dona Sarkar yeni özelliği şu şekilde tanıtıyor:
"Disk alanınız azaldığında, ihtiyacınız olmayan dosyalardan otomatik olarak kurtulabilmeniz için Depolama Ayarları (Storage Settings) bölümüne yeni bir seçenek ekledik. Şu anda bunu kullanılmayan geçici dosyalar ve 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusunda bulunan öğeler için destekliyoruz."
Şu anda yalnızca birkaç seçenek mevcut
Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ancak gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasını istiyorsanız Ayarlar uygulamasından etkinleştirebiliyorsunuz. Ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, ana ekranda yer alan "Storage sense" yalnızca bu özelliği açıp kapatabilmenizi sağlıyor. Alt seçeneklere girdiğinizde, bu araç tarafından kaldırılabilecek içeriklerle ilgili diğer seçeneklere ulaşıyorsunuz. Aynı ekranda mevcut olan "Şimdi Temizle" düğmesine tıklayarak herhangi bir anda manuel olarak da disk alanını boşaltabilirsiniz.
Creators Update'in Nisan ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sayede tüm Windows 10 kullanıcıları -muhtemelen burada tanıtılandan daha fazla iyileştirmeyle gelecek- bu özelliğe birkaç ay sonra sahip olabilecekler.
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40 takla attım. Yükledim, sistem hantallaştı sebebini araştırdım meğer AHCI driver düzgün çalışmamaya başlamış, driver aradım sonunda düzelttim.
Bu yeni patch her neler getirecekse lütfen artık beni uğraştırmasın, yoruldum.
Zorlayan yok...
Zorluyorlar alternatif yok olsa zaten kullanmam
Gezindigin her sitede de cop birakiyorsun.
Windows u cop yapan sensin . Senin tabirinle ifade ettim anlaman icin .
Windows 10'a geçmeme nedenlerimden bir tanesi bu, diğeri de telemetri saçmalığı. Benden izinsiz bana akıl vermeye kalkan bir işletim sistemi gözümde itici olarak kalmaya mecburdur.
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