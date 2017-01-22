Windows 10 boş alan azaldıkça diskte otomatik olarak yer açacak

Microsoft'un kısa süre önce yayınladığı Windows 10 yapı 15014, disk alanı azaldıkça gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasına yardımcı olan yeni bir özellik ile birlikte geliyor. Disk Temizleme bir süredir var ancak Microsoft, Windows 10 Creators Update ile yalnızca sürücülerinde yeterli alan olmadığında gereksiz dosyaların silinmesini isteyen kullanıcılar için bir çözüm sunuyor.

Ayarlar> Sistem> Depolama Ayarları'nda bulunan bu yeni özellik henüz başlangıç aşamasında. Ancak Microsoft gelecek güncellemelerde daha fazla seçenek ekleyecek. Windows Insider programının lideri Dona Sarkar yeni özelliği şu şekilde tanıtıyor:

"Disk alanınız azaldığında, ihtiyacınız olmayan dosyalardan otomatik olarak kurtulabilmeniz için Depolama Ayarları (Storage Settings) bölümüne yeni bir seçenek ekledik. Şu anda bunu kullanılmayan geçici dosyalar ve 30 gün boyunca geri dönüşüm kutusunda bulunan öğeler için destekliyoruz."

Şu anda yalnızca birkaç seçenek mevcut

Bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor ancak gereksiz dosyaların otomatik olarak kaldırılmasını istiyorsanız Ayarlar uygulamasından etkinleştirebiliyorsunuz. Ekran görüntülerinde görebileceğiniz gibi, ana ekranda yer alan "Storage sense" yalnızca bu özelliği açıp kapatabilmenizi sağlıyor. Alt seçeneklere girdiğinizde, bu araç tarafından kaldırılabilecek içeriklerle ilgili diğer seçeneklere ulaşıyorsunuz. Aynı ekranda mevcut olan "Şimdi Temizle" düğmesine tıklayarak herhangi bir anda manuel olarak da disk alanını boşaltabilirsiniz.

Creators Update'in Nisan ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor. Bu sayede tüm Windows 10 kullanıcıları -muhtemelen burada tanıtılandan daha fazla iyileştirmeyle gelecek- bu özelliğe birkaç ay sonra sahip olabilecekler.