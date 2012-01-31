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Logitech Ultimate Ears 200vi & 350vi kulaklıklar video inceleme

7 yıl
50,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Logitech'in Ultimate Ears serisi kulaklıklarından 200vi ve 350vi modelini inceliyoruz.
 

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electrostatic 7 yıl en beğenilen
incelemedeki ses kriterleri : bassları tatmin edici bulundu.müzikte sadece bas mı var
2 Yanıt Yanıtla +10
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Technics 6 yıl
emeğinize sağlık, ama çok yüzeysel bir inceleme olmuş, belirli marka modellerle kıyaslayarak anlatım yapılsa bir fikir verirdi, bu şekilde pek bir şey ifade etmiyor.
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Mobile Prof. 6 yıl
Bass kalitesi: Klik
Tamamdır, bunu alalım.
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DH Misafiri 6 yıl
Android telefonlarda düzenli çalışmıyor. Düzenli olarak çalışması için müzik dinlerken ya da görüşme yaparken ortadaki kontrol tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Pc'de mükemmel ses var ancak android telefonlarda çalışmıyor. Android telefonlar için VM modeli varmış Logitech'i arayıp öğrendim ama Türkiye'de yok. 350VI Modeli hiç kullanmadan satıyorum ilgilenenler olursa 2. mp3 plarlar bölümünde ilanıma ulaşabilir çok uygun fiyata satıyorum. Kullanıcı adı: Ugler
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mertrixfun 7 yıl
Fiyat/performans, alınabilecek en mükemmel kulaklık brainwavz'dir, sennheiser'ın cx serisi hem pahalı hem tiz mid açısından yetersiz, creative ep 630 ucuz ama basstan ibaret, brainwavzlerde burn in sonrası tüm sesler harika, sennheiser fiyatına brainwavz alabilirsiniz..
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DH Misafiri 7 yıl
bence logitech'in alması ve fiyatların düşük olması kalitenin düştüğünün bir göstergesi olabilir. ben şahsen deneyen biri olarak sennheiser ın daha kaliteli olduğunu düşünüyorum..
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GOLDFALCON 7 yıl
neden kimsede çıkıp android destekli bi kulaklık yapmaz anlamıyorum nedir bu i fenalık geldi sevdası....
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aksahin90 7 yıl
Sony mdr e828 kulakliklar. Gerisi yalan. Verdigin paranin tam karşılığı
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Parn 7 yıl
Kulaklıklar fena durmuyor aslında fakat fiyatı hakkında bilgisi olan varmi ?
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agrkan 7 yıl Parn
Parn

Kulaklıklar fena durmuyor aslında fakat fiyatı hakkında bilgisi olan varmi ?



80 lira civarı galiba bunlar.
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musAKka 7 yıl Parn
Parn

Kulaklıklar fena durmuyor aslında fakat fiyatı hakkında bilgisi olan varmi ?

UE 350vi'nin yurtdışı satış fiyatı 55-60$ civarında.
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