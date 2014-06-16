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Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda

5 yıl
86,3b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik.
Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.


Tipi: Taşınabilir 1.0 Hoparlör
Sürücü: 57mm
Ses Çıkış Gücü: Maksimum 10 W rms
Ses şiddeti: 83 db
Ses Kanalı: Mono 
Frekans Yanıtı:100 - 18000 Hz
Giriş Direnci:10 kOhm
bağlantılar: 3.5mm  metrelik stereo

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
müzik seçimlerinize hayran kaldım
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gkhn1987 5 yıl
tek sorunu ses kısma ozelıgı olması hoparlorun uzrınde ps3de baya bır sorun yaşıyorum
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oKsyqeN 5 yıl
Bırakın beyler z 50 yi 60 ı 70 i. Alın bi jwin sonic cube, güç girişini telefonunuza otg kablosuyla bağlayın ve bir telefondan ne kadar ses çıkabilir kendiniz görün. Bu kıyağımıda unutmayın ;)
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Guest-F30ED544B 5 yıl
Logitech ses sistemi konusunu beceremiyor bence.Şimdi kimse çıkıp zamanında Z5500 efsanesi falan vardı demesin.Boş bass vuran kutudan ibaretti tizler vasat sayılabilecek düzeyde olan bir sistemdi.Ve ilgili Z50 ye yorum yapmak gerekirse taşınabilir bir hoparlör yapıyorsun fakat dahili bataryası bile bulunmuyor sen kullanıcıları kablolara bağımlı bıraktıktan sonra taşınabilirlik kavramı ortadan kalkmış oluyor.Volume ayarı desen o bile yok.Diğer eksiklerden zaten bahsedilmiş uzatmaya gerek yok.Bunun yerine 15-20 liralık stereo hoparlör bulandıran içerisinde de bataryası mevcut olan taşınabilir bir hoparlör alınıp kullanılması daha mantıklı.
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unyeee 5 yıl
Teste kullandığınız parçaların listesini paylaşsanız ayrı güzel olurdu.Birde htc one varken o hoparlör gereksiz duruyor :)
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freeagle 5 yıl
bende var bunun mavisinden. gayet güzel sesi, fiş de çok sıkıntı yaratmıyor, kablosu uzun. tavsiye ederim ;)
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Babhomet2 5 yıl
X230 akarr yillardir tık demiyor.
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MrKemal17 5 yıl
İnternette kargo dahil 42 liraya bulunabiliyor.Ancak bunun yerine 50tlye z150 almak daha mantıklı.
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benkimim50 5 yıl
şu hopörlörlerde artık stereo standart olmalı.
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kill_them_all 5 yıl
her an yanımızda prizi nasıl bulacagız bence olmamış
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s_sadistic 5 yıl
Bir bluetooth ne kadar? İnsan! içerisine bir küçük bluetooth koyar.
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SteveMeade 5 yıl
Arkadaşlar işyerindeyim bulunduğum pc de hoparlör yok müzikleri çok merak ettim ne çalıyor biri söyleyebilir mi
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