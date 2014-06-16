Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda

Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik.

Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.









Tipi: Taşınabilir 1.0 Hoparlör

Sürücü: 57mm

Ses Çıkış Gücü: Maksimum 10 W rms

Ses şiddeti: 83 db

Ses Kanalı: Mono

Frekans Yanıtı:100 - 18000 Hz

Giriş Direnci:10 kOhm

bağlantılar: 3.5mm metrelik stereo