Logitech Z50 Taşınabilir Giriş Seviyesi Hoparlörü Test Masamızda

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Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik.
Logitech'in taşınabilir multimedya hoparlörünü mobil cihazların yetersiz kaldığı noktalarda test ettik. Bu giriş seviyesi hoparlörün ne kadar başarılı olduğuna bu videoda karar verdik.
Tipi: Taşınabilir 1.0 Hoparlör
Sürücü: 57mm
Ses Çıkış Gücü: Maksimum 10 W rms
Ses şiddeti: 83 db
Ses Kanalı: Mono
Frekans Yanıtı:100 - 18000 Hz
Giriş Direnci:10 kOhm
bağlantılar: 3.5mm metrelik stereo
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