Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Windows 10 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi, gerekli bağlantıları yaparak Windows 10 bilgisayara dönüştürdük. Nasıl yapıldığı ve izlenimlerimizi detaylıca anlattık.
Windows 10 işletim sistemli akıllı telefonları, gerekli bağlantıları yaparak Windows 10 bilgisayara dönüştürmek mümkün. Continuum özelliğini kullanarak Lumia 950XL'nin bilgisayara nasıl dönüşütürüldüğünü anlatıyor, bu esnada Microsoft Dock Station aksesuarını da inceliyoruz.
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Merhaba,
Yorumunuz için teşekkürler ama atladığınız noktalar;
1- Bu bir inceleme videosu değil, başlıkta da yazdığı üzere izlenim videosu.
2- Microsoft'tan tüm cihazları istememe rağmen vermedikleri için tüm süreci lansman alanında denedim ve bitene kadar da tecrübe ettim.
3- Klavye ve farenin nasıl bağlandığı kısmında özel bir durum yok, kablo bağlantılarını yapıyorsunuz sadece.
4- Kullanım esnasında yaşadığım deneyimleri zaten videoda anlatıyorum, dinlememiş olabilirsiniz.
5- Yorumunuz sonrası eksik bir şey var mı diye birkaç kez daha izledim;
Yurtdışında cihaza sahip olup yapılan incelemelere göz gezdirdim, eksiği yok fazlası var diyebilirim.
6- Detaylı bir video incelemesini cihazlar gelince yapacağım ama eğer o vakitte gelişim olmamış, destekleyen uygulama sayısı artmamış ise göstereceğim ve anlatacağım deneyim muhtemelen daha fazlası olmacayaktır.
Continuum özelliğini Ekim ayında, Microsoft'un New York 5. Cadde'de açtığı yeni mağazasında bir saat civarında denemiştim.
Hatta buradaki youtube.com/... incelemesinde de anlatmıştım.
O günün deneyimden çok daha fazlası olmadığını söyleyebilirim, umarım gelişim yaşanır.
Eksikleriyle ilgili yaptığımız yorumlara gelen kimi zaman eleştri ötesi, hakaret vari ithamlara rağmen Türkiye'nin en fazla Windows 10 içeriği yayınlayan sitesiyiz ve editörüyüm, çalışmalarımız devam edecek.
Teşekkür ederim,
İyi pazarlar.
Mağazası zaten zombi uygulama dolu... Banka uygulamaları bile doğru dürüst çalışmıyor/işlevsel değil... Öte yandan windows zaten virüs kaynıyor bir de telefondaki virüsle mi uğraşacağız...
Özetle bu ülke için tamamen boş bir sistem...