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Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük: Windows 10 continuum izlenimleri

3 yıl
53,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 işletim sistemli yeni nesil akıllı telefon modeli Lumia 950XL'yi, gerekli bağlantıları yaparak Windows 10 bilgisayara dönüştürdük. Nasıl yapıldığı ve izlenimlerimizi detaylıca anlattık.
Windows 10 işletim sistemli akıllı telefonları, gerekli bağlantıları yaparak Windows 10 bilgisayara dönüştürmek mümkün. Continuum özelliğini kullanarak Lumia 950XL'nin bilgisayara nasıl dönüşütürüldüğünü anlatıyor, bu esnada Microsoft Dock Station aksesuarını da inceliyoruz.
 

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dobrasam 3 yıl en beğenilen
2016 Windowsphone un ölüm yılı olacak şimdiden belli oldu
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fx57 3 yıl santhora
santhora

Erdi Bey kusura bakmayın ama sanırım yaptığınız en kötü inceleme. Çok merakla beklediğim bir incelemeydi ama malesef kutu açılışı dışında hiçbirşey yok videoda. Biz neden sizin aleti nasıl bağladığınızı ve klavye, fare ile nasıl bir tecrübe edindiğinizi direkt göremiyoruz. Tüm video boyunca bir lansman görüntüsü ve arkasında zaten genel olarak bilinenler anlatılmış. Ben bizzat videoda sizin deneyimlerinizi canlı olarak izlemek isterdim :(

Merhaba,

Yorumunuz için teşekkürler ama atladığınız noktalar;

1- Bu bir inceleme videosu değil, başlıkta da yazdığı üzere izlenim videosu.
2- Microsoft'tan tüm cihazları istememe rağmen vermedikleri için tüm süreci lansman alanında denedim ve bitene kadar da tecrübe ettim.
3- Klavye ve farenin nasıl bağlandığı kısmında özel bir durum yok, kablo bağlantılarını yapıyorsunuz sadece.
4- Kullanım esnasında yaşadığım deneyimleri zaten videoda anlatıyorum, dinlememiş olabilirsiniz.
5- Yorumunuz sonrası eksik bir şey var mı diye birkaç kez daha izledim;
Yurtdışında cihaza sahip olup yapılan incelemelere göz gezdirdim, eksiği yok fazlası var diyebilirim.
6- Detaylı bir video incelemesini cihazlar gelince yapacağım ama eğer o vakitte gelişim olmamış, destekleyen uygulama sayısı artmamış ise göstereceğim ve anlatacağım deneyim muhtemelen daha fazlası olmacayaktır.

Continuum özelliğini Ekim ayında, Microsoft'un New York 5. Cadde'de açtığı yeni mağazasında bir saat civarında denemiştim.
Hatta buradaki youtube.com/... incelemesinde de anlatmıştım.
O günün deneyimden çok daha fazlası olmadığını söyleyebilirim, umarım gelişim yaşanır.
Eksikleriyle ilgili yaptığımız yorumlara gelen kimi zaman eleştri ötesi, hakaret vari ithamlara rağmen Türkiye'nin en fazla Windows 10 içeriği yayınlayan sitesiyiz ve editörüyüm, çalışmalarımız devam edecek.

Teşekkür ederim,

İyi pazarlar.
santhoraErdi Bey kusura bakmayın ama sanırım yaptığınız en kötü inceleme. Çok merakla beklediğim bir incelemeydi ama malesef kutu açılış...
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java 3 yıl
"Destekleyen ülkelerde" tabirinine hemen hiçbir konuda ülkemi sokmayan bir firmanın cihazına para vermek...! Üstelik 2500 küsür TL... Gerçekten israf...
Mağazası zaten zombi uygulama dolu... Banka uygulamaları bile doğru dürüst çalışmıyor/işlevsel değil... Öte yandan windows zaten virüs kaynıyor bir de telefondaki virüsle mi uğraşacağız...
Özetle bu ülke için tamamen boş bir sistem...
"Destekleyen ülkelerde" tabirinine hemen hiçbir konuda ülkemi sokmayan bir firmanın cihazına para vermek...! Üstelik 2500 küsür TL... Gerçekten israf......
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DH Misafiri 3 yıl
Gerçekten MICROSOFT kalitesini yine konuşturmuş... Microsoft Windows Lumia... Teşekkürler... Kesin alacağım bu LUMIA 950 den... Nereden temin edebilirim ?
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cagataybas 3 yıl
Elinize saglik
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abdullah.. 3 yıl
Lumia 950 xl de office programları mesela excell tam sürüm varmı, bilgisayardaki gibi makro falan kullanilabiliyor mu,bilgisi olan kullanan arkadaşlar bilgi verebilir misiniz
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Bomboş bir video. Lumia 950XL telefonu bilgisayara dönüştürdük diyorsunuz ama görseller lansmana ait. Başlıktan ilgi çekmeye çalışıyorsunuz başka bir şey değil. Benden önce birisi daha tepki göstermiş, Erdi beyin adamı bi uzaklaştırmadığı kalmış. Mahalle esnafı gibi haber sitesine döndü ne yazık ki burası.

Continuum maalesef denemeden anlaşılamayacak bir tecrübe. Bende denemeden önce benzer düşünceler içerisindeydim ama deneyince anladım ne kadar gerekli olduğunu. Tabi sistemi iOS veya Android'den güçlü bir konuma koymuyor ama "gereksiz" veya "saçma" değil, aksine eğlenceli ve değişik bir özellik.
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DH Misafiri 3 yıl
şu videoları düzeltin lütfen ya ses patlıyor
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fortunasuper 3 yıl
üstüne 12 .000 tl daha verip GT80 TITAN almak daha mantıklı görünüyor.
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idrisou 3 yıl
adobe flash player çalışıyormu bundan bahsedilmemiş. en önemli ayrıntı bence bu, cevabınızı bekliyorum.
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otosinan 3 yıl
Lumia 1520 kullanıyorum. Bir microsoft sistem ve ürün kullanıcısı olarak şunu söyleyebilirim ki; teknolojiden biraz anlayan merak eden kullanıcılar continuum özelliğinin ne kadar gereksiz ve boş olduğunu hemen analarlar. Amaç tabi tamamen tüketiciyi windows 10 pc ve mobil platformuna çekebilmek akabinde bunun için yapılan abartı reklamlar. şöyleki continuum özelliğini kullanarak windows 10 pc ye dönüşmüyor cihaz, sadece basit içerikli uygulamalar daha büyük ekranlı cihazlarda mobile benzer arayüzle kullanıyorsun çok gereksiz birşey.bunu zaten android ve ios yıllar önce yapmışdı.
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DH Misafiri 3 yıl
Bende 2 ay önce lumia 830 la Windovs telefona gectim gayet memnun kaldim .3 ay önce nasildi bilmiyorum ...gayet güzel su an.
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DH Misafiri 3 yıl
Zenfone 2'me Windows 10 kurarım Lumia almama gerek kalmaz :D
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