Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    GTA VI kaç GB? İşte GTA 6 sistem gereksinimleri

    Grand Theft Auto VI çıkış tarihi yaklaştıkça, GTA 6 sistem gereksinimleri ne olacak, hangi PC kaldırır? daha fazla merak edilir oldu. İşte GTA VI oynamak için sahip olmanız gereken sistem:

    GTA 6 çıkış tarihi henüz belirsiz ancak oyuncular popüler serinin en çığır açıcı oyunlarından biri olması beklenen Grand Theft Auto 6’yı büyük bir heyecanla bekliyor. Rockstar Games, geniş açık dünya ve son teknoloji grafikler vadederken, oyuncuların kafasında tek bir soru var: "GTA 6 hangi PC’ler kaldırır?" Resmi bir duyuru gelmese de, oyunun gelişmiş grafik teknolojisi ve oldukça ayrıntılı ortam sunacağı düşünüldüğünde herkesin kafasında GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri var. Hatta şimdiden GTA 6 kaldıracak bilgisayar modellerini, ekran kartlarını araştırmaya başlayanlar bile var. Peki, GTA 6 kaldıran PC donanımı nasıl olacak?

    GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak 🎮

    GTA VI kaç GB? İşte GTA 6 sistem gereksinimleri
    GTA VI, 16K doku desteği, gerçek zamanlı su akışı, karakterlerde yaşlanma belirtileri ve dövmeleri, gelişmiş NPC’ler ve fazlasını sunacak Rage motoruyla destekleniyor. Başka bir deyişle GTA 6 inanılmaz grafiklere sahip olacak. Peki, Grand Theft Auto 6 sistem gereksinimleri neler olacak? İşte GTA 6’yı PC’de oynamak için gerekli donanımlar:

    GTA 6 minimum sistem gereksinimleri (beklenen)

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 150GB SSD

    GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri (muhtemel)

    • İşletim sistemi: Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 150GB SSD

    GTA 6, yeni nesil konsollar için de geliştirildiğinden sistem gereksinimleri yüksek olacaktır. GTA 6’nın 16GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080Ti ekran kartına sahip bir bilgisayarda çalışması bekleniyor. Ancak, daha yüksek grafik kalitesinde oynayabilmek için 32GB RAM, Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartı gibi daha yüksek donanım gerekecektir. GTA 6 4K sistem gereksinimleri ise çoğu oyuncuyu yeni bir oyun bilgisayarı toplamaya zorlayacaktır. GTA 6 bileşenleri tahminidir; Rockstar Games Grand Theft Auto VI sistem gereksinimlerini resmi olarak açıklandığında değişiklik olabilir.

    Peki, GTA 6 kaç GB olacak? GTA VI sistem gereksinimleri kadar merak edilen bir konu da bu. GTA 6 indirme boyutunun 150GB olması bekleniyor. Ek içerik ve güncellemelerle birlikte Grand Theft Auto 6, 300GB boş alan gerektirebilir.

    GTA 6 ne zaman çıkacak 📅

    GTA VI kaç GB? İşte GTA 6 sistem gereksinimleri
    Rockstar Games, GTA VI’nın 2025 sonbaharında çıkacağını duyurdu. Seri genellikle Ekim ayında çıktığından, GTA 6 çıkış tarihi 27 Ekim 2025 olarak bekleniyor. Oyun, ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelecek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sümkürürken kulaktan hava çıkması dacia duster kronik sorunlar ürtikerden nasıl kurtuldum peugeot 206 otomatik şanzıman yorumları yıl olarak 18 yaşına girince ehliyet alabilirmiyim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız