GTA VI kaç GB? İşte GTA 6 sistem gereksinimleri

GTA 6 çıkış tarihi henüz belirsiz ancak oyuncular popüler serinin en çığır açıcı oyunlarından biri olması beklenen Grand Theft Auto 6’yı büyük bir heyecanla bekliyor. Rockstar Games, geniş açık dünya ve son teknoloji grafikler vadederken, oyuncuların kafasında tek bir soru var: "GTA 6 hangi PC’ler kaldırır?" Resmi bir duyuru gelmese de, oyunun gelişmiş grafik teknolojisi ve oldukça ayrıntılı ortam sunacağı düşünüldüğünde herkesin kafasında GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri var. Hatta şimdiden GTA 6 kaldıracak bilgisayar modellerini, ekran kartlarını araştırmaya başlayanlar bile var. Peki, GTA 6 kaldıran PC donanımı nasıl olacak?

GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak 🎮

GTA VI, 16K doku desteği, gerçek zamanlı su akışı, karakterlerde yaşlanma belirtileri ve dövmeleri, gelişmiş NPC’ler ve fazlasını sunacak Rage motoruyla destekleniyor. Başka bir deyişle GTA 6 inanılmaz grafiklere sahip olacak. Peki, Grand Theft Auto 6 sistem gereksinimleri neler olacak? İşte GTA 6’yı PC’de oynamak için gerekli donanımlar:

GTA 6 minimum sistem gereksinimleri (beklenen)

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Depolama: 150GB SSD

GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri (muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X

Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT Bellek: 32 GB RAM

32 GB RAM Depolama: 150GB SSD

GTA 6, yeni nesil konsollar için de geliştirildiğinden sistem gereksinimleri yüksek olacaktır. GTA 6’nın 16GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080Ti ekran kartına sahip bir bilgisayarda çalışması bekleniyor. Ancak, daha yüksek grafik kalitesinde oynayabilmek için 32GB RAM, Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartı gibi daha yüksek donanım gerekecektir. GTA 6 4K sistem gereksinimleri ise çoğu oyuncuyu yeni bir oyun bilgisayarı toplamaya zorlayacaktır. GTA 6 bileşenleri tahminidir; Rockstar Games Grand Theft Auto VI sistem gereksinimlerini resmi olarak açıklandığında değişiklik olabilir.

Peki, GTA 6 kaç GB olacak? GTA VI sistem gereksinimleri kadar merak edilen bir konu da bu. GTA 6 indirme boyutunun 150GB olması bekleniyor. Ek içerik ve güncellemelerle birlikte Grand Theft Auto 6, 300GB boş alan gerektirebilir.

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GTA 6 ne zaman çıkacak 📅

Rockstar Games, GTA VI’nın 2025 sonbaharında çıkacağını duyurdu. Seri genellikle Ekim ayında çıktığından, GTA 6 çıkış tarihi 27 Ekim 2025 olarak bekleniyor. Oyun, ilk olarak Xbox Series X/S ve PS5 konsoluna çıkış yapacak, ardından yıl sonunda PC’ye gelecek.

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GTA 6 PC sistem gereksinimleri