GTA VI kaç GB? İşte GTA 6 sistem gereksinimleri

- GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak 🎮
- GTA 6 minimum sistem gereksinimleri (beklenen)
- GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri (muhtemel)
- GTA 6 ne zaman çıkacak 📅
- Yorumlar
GTA 6 çıkış tarihi henüz belirsiz ancak oyuncular popüler serinin en çığır açıcı oyunlarından biri olması beklenen Grand Theft Auto 6’yı büyük bir heyecanla bekliyor. Rockstar Games, geniş açık dünya ve son teknoloji grafikler vadederken, oyuncuların kafasında tek bir soru var: "GTA 6 hangi PC’ler kaldırır?" Resmi bir duyuru gelmese de, oyunun gelişmiş grafik teknolojisi ve oldukça ayrıntılı ortam sunacağı düşünüldüğünde herkesin kafasında GTA 6 tahmini sistem gereksinimleri var. Hatta şimdiden GTA 6 kaldıracak bilgisayar modellerini, ekran kartlarını araştırmaya başlayanlar bile var. Peki, GTA 6 kaldıran PC donanımı nasıl olacak?
GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak 🎮
GTA 6 minimum sistem gereksinimleri (beklenen)
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7 8700K / AMD Ryzen 7 3700X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon RX5700XT
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 150GB SSD
GTA 6 önerilen sistem gereksinimleri (muhtemel)
- İşletim sistemi: Windows 11
- İşlemci: Intel Core i9 10900K / AMD Ryzen 5 5900X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 3080 / AMD Radeon RX 6800XT
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 150GB SSD
GTA 6, yeni nesil konsollar için de geliştirildiğinden sistem gereksinimleri yüksek olacaktır. GTA 6’nın 16GB RAM, Nvidia GeForce GTX 1080Ti ekran kartına sahip bir bilgisayarda çalışması bekleniyor. Ancak, daha yüksek grafik kalitesinde oynayabilmek için 32GB RAM, Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartı gibi daha yüksek donanım gerekecektir. GTA 6 4K sistem gereksinimleri ise çoğu oyuncuyu yeni bir oyun bilgisayarı toplamaya zorlayacaktır. GTA 6 bileşenleri tahminidir; Rockstar Games Grand Theft Auto VI sistem gereksinimlerini resmi olarak açıklandığında değişiklik olabilir.
Peki, GTA 6 kaç GB olacak? GTA VI sistem gereksinimleri kadar merak edilen bir konu da bu. GTA 6 indirme boyutunun 150GB olması bekleniyor. Ek içerik ve güncellemelerle birlikte Grand Theft Auto 6, 300GB boş alan gerektirebilir.
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