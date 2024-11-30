Yeni BYD Denza N9! Chery İspanya'da üretime başladı - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni SUV modeli Denza N9, Kia EV3'ün Türkiye fiyatları, batarya değişim maliyetlerindeki düşüş ve Mercedes'in güneş boyası gibi öne çıkan konuları konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni SUV modeli Denza N9, Kia EV3'ün Türkiye fiyatları, batarya değişim maliyetlerindeki düşüş ve Mercedes'in elektrikli araçlar için geliştirdiği güneş boyası gibi öne çıkan konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımız abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

02:30 - Nissan'ın iflastan kurtulmak için az zamanı var!

09:16 - BYD Denza N9

19:08 - Mercedes'ten elektrikli araçlar için güneş boyası

29:00 - Kia EV3 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

39:48 - Yeni Audi Q5 Sportback

45:45 - BYD Manisa'ya Çin mahallesi mi kuracak?

52:10 - Chery, İspanya'da otomobil üretmeye başladı

56:20 - Elektrikli araçlarda batarya değişim maliyetleri düşüyor

01:06:38 - BYD'nin 10 dakikada şarj olacak yeni bataryası

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