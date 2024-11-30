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    Yeni BYD Denza N9! Chery İspanya'da üretime başladı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni SUV modeli Denza N9, Kia EV3'ün Türkiye fiyatları, batarya değişim maliyetlerindeki düşüş ve Mercedes'in güneş boyası gibi öne çıkan konuları konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde BYD'nin yeni SUV modeli Denza N9, Kia EV3'ün Türkiye fiyatları, batarya değişim maliyetlerindeki düşüş ve Mercedes'in elektrikli araçlar için geliştirdiği güneş boyası gibi öne çıkan konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımız abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    02:30 - Nissan'ın iflastan kurtulmak için az zamanı var!

    09:16 - BYD Denza N9

    19:08 - Mercedes'ten elektrikli araçlar için güneş boyası

    29:00 - Kia EV3 Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

    39:48 - Yeni Audi Q5 Sportback

    45:45 - BYD Manisa'ya Çin mahallesi mi kuracak?

    52:10 - Chery, İspanya'da otomobil üretmeye başladı

    56:20 - Elektrikli araçlarda batarya değişim maliyetleri düşüyor

    01:06:38 - BYD'nin 10 dakikada şarj olacak yeni bataryası

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