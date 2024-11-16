Kim Nerede? 721 İşte Çinlilerin benzersiz yeni oyuncağı: Fiyatı 280 bin dolar! 386 Çin, gizemli 6. nesil savaş uçağını tanıttı: White Emperor! 165 Japon traktör üreticisi Yanmar, Avrupa üretim üssü olarak Türkiye'yi seçti
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    BYD'nin Türkiye'deki yeni modelleri! Fiyatlar sizi şaşırtabilir

    BYD'nin 15 Kasım'da düzenlediği etkinlik kapsamında Türkiye'ye gelen/gelecek modelleri yakından inceledik. Kasım sonu itibarıyla satışa sunulacak dört modelin fiyatları açıklandı.

    BYD'nin 15 Kasım'da düzenlediği lansmandan siz değerli izleyicilerimize seslendiğimiz bu videoda Çinli markanın Türkiye'de satışa sunacağı 6 modelin tasarımlarını, öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını sizler için anlattık. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    BYD'nin Atto 3 ve Seal U DM-i modelleri pazarda varlık göstermeye devam ederken Kasım sonu itibarıyla Seal U (elektrikli) ve Dolphin de satışa sunulacak. Markanın 500 beygir üzeri performanslı modelleri Seal ve Han ise Aralık sonunda gelecek ve fiyatları Aralık ayında açıklanacak.

    BYD Dolphin fiyatı ne kadar? BYD Seal U fiyatı ne kadar? BYD Atto 3 fiyatı ne kadar? BYD Seal U DM-i fiyatı ne kadar? BYD Han fiyatı ne kadar? BYD Seal fiyatı ne kadar? gibi soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.

    00:00 - Giriş

    00:45 - BYD Seal U (elektrikli)

    05:21 - BYD Han

    10:40 - BYD Atto 3 (2024 model)

    14:07 - BYD Seal

    18:47 - BYD Seal U DM-i (şarj edilebilir hibrit)

    20:08 - BYD Dolphin

    26:40 - Kapanış

    BYD Fiyatları💸

    • BYD Dolphin: 1.280.000 TL
    • BYD Seal U: 1.790.000 TL
    • BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL
    • BYD Atto 3: 1.490.000 TL
    • BYD Han: Aralıkta açıklanacak
    • BYD Seal: Aralıkta açıklanacak
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız