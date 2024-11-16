BYD'nin Türkiye'deki yeni modelleri! Fiyatlar sizi şaşırtabilir

BYD'nin 15 Kasım'da düzenlediği lansmandan siz değerli izleyicilerimize seslendiğimiz bu videoda Çinli markanın Türkiye'de satışa sunacağı 6 modelin tasarımlarını, öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını sizler için anlattık. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
BYD'nin Atto 3 ve Seal U DM-i modelleri pazarda varlık göstermeye devam ederken Kasım sonu itibarıyla Seal U (elektrikli) ve Dolphin de satışa sunulacak. Markanın 500 beygir üzeri performanslı modelleri Seal ve Han ise Aralık sonunda gelecek ve fiyatları Aralık ayında açıklanacak.
BYD Dolphin fiyatı ne kadar? BYD Seal U fiyatı ne kadar? BYD Atto 3 fiyatı ne kadar? BYD Seal U DM-i fiyatı ne kadar? BYD Han fiyatı ne kadar? BYD Seal fiyatı ne kadar? gibi soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.
00:00 - Giriş
00:45 - BYD Seal U (elektrikli)
05:21 - BYD Han
10:40 - BYD Atto 3 (2024 model)
14:07 - BYD Seal
18:47 - BYD Seal U DM-i (şarj edilebilir hibrit)
20:08 - BYD Dolphin
26:40 - Kapanış
BYD Fiyatları💸
- BYD Dolphin: 1.280.000 TL
- BYD Seal U: 1.790.000 TL
- BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL
- BYD Atto 3: 1.490.000 TL
- BYD Han: Aralıkta açıklanacak
- BYD Seal: Aralıkta açıklanacak