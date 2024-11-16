BYD'nin Türkiye'deki yeni modelleri! Fiyatlar sizi şaşırtabilir

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BYD'nin 15 Kasım'da düzenlediği etkinlik kapsamında Türkiye'ye gelen/gelecek modelleri yakından inceledik. Kasım sonu itibarıyla satışa sunulacak dört modelin fiyatları açıklandı.

BYD'nin 15 Kasım'da düzenlediği lansmandan siz değerli izleyicilerimize seslendiğimiz bu videoda Çinli markanın Türkiye'de satışa sunacağı 6 modelin tasarımlarını, öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını sizler için anlattık. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

BYD'nin Atto 3 ve Seal U DM-i modelleri pazarda varlık göstermeye devam ederken Kasım sonu itibarıyla Seal U (elektrikli) ve Dolphin de satışa sunulacak. Markanın 500 beygir üzeri performanslı modelleri Seal ve Han ise Aralık sonunda gelecek ve fiyatları Aralık ayında açıklanacak.

BYD Dolphin fiyatı ne kadar? BYD Seal U fiyatı ne kadar? BYD Atto 3 fiyatı ne kadar? BYD Seal U DM-i fiyatı ne kadar? BYD Han fiyatı ne kadar? BYD Seal fiyatı ne kadar? gibi soruların cevaplarını ve daha fazlasını videomuzda bulabilirsiniz.

00:00 - Giriş

00:45 - BYD Seal U (elektrikli)

05:21 - BYD Han

10:40 - BYD Atto 3 (2024 model)

14:07 - BYD Seal

18:47 - BYD Seal U DM-i (şarj edilebilir hibrit)

20:08 - BYD Dolphin

26:40 - Kapanış

BYD Fiyatları💸

BYD Dolphin: 1.280.000 TL

BYD Seal U: 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL

BYD Atto 3: 1.490.000 TL

BYD Han: Aralıkta açıklanacak

BYD Seal: Aralıkta açıklanacak