Epic Games 16 farklı oyun hediye ediyor: İlk ücretsiz oyun belli oldu!

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, yılbaşı sezonu boyunca 16 farklı oyun hediye etmeye hazırlanıyor. Üstelik bugünün gizemli oyunu şimdiden erişime açıldı.

Epic Games 16 farklı oyun hediye edecek

Epic Games Store'un gizemli ücretsiz oyunları bu sene biraz değişiklik gösterecek. Kaçıranlar için önceki yıl oyunlar günlük olarak karşımıza çıkıyor ve neler olduğunu ancak o gün öğrenebiliyorduk. Bu sene ise oyunlar haftalık olarak karşımıza çıkacak ve yılbaşına yaklaştıkça günlük olarak aktif hale gelecek.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: The Lord of The Rings Return to Moria

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu ise The Lord of The Rings Return to Moria oldu. Free Range Games tarafından geliştirilen ve 24 Ekim 2023'te yayınlanan oyun, Orta-Dünya'nın Dördüncü Çağında geçen bir hayatta kalma inşa oyunu. Ayrıca The Lord of The Rings Return to Moria'nın, 19 Aralık saat 19:00'a kadar ücretsiz olacağını belirtelim. Epic Games'in bir sonraki sürpriz oyunu ise bu tarihten sonra belli olacak.

Epic Games'te ücretsiz

The Lord of The Rings Return to Moria

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

