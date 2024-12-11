Elektrikli araçlara ömürlük batarya: 8 milyon kilometre dayanan teknoloji

Altı yıl boyunca yapılan kesintisiz testlerde üstün performans sergileyen bu batarya, elektrikli araçların ömrünü uzatmayı ve çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. ABD’nin, elektrikli araç bataryalarının 8 yıl kullanım sonrası yüzde 80 kapasite korumasını zorunlu kılan düzenlemesi, bu yeni teknolojiyle kolaylıkla karşılanabilecek.
Daha da önemlisi, araştırmacılar, bu tür dayanıklı bataryaların araç ömrünün ötesine geçebileceğine inanıyor. Bataryalar, kullanım sürelerinin sonunda rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde enerji depolama amacıyla yeniden değerlendirilebilecek.
Tek kristal elektrot teknolojisi
Araştırmacılar, 8 milyon kilometre dayanacak lityum-iyon teknolojisi sayesinde bataryaların otomobilin diğer bileşenlerinden daha uzun ömürlü olacağını ve artık sınırlayıcı faktör olmayacağını söylüyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre mesafe kat ettiğini de belirtelim. CLS'de kıdemli bilim insanı olan Toby Bond basın açıklamasında, “Bu araçların mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına gerçekten ihtiyacımız var, çünkü onları ne kadar uzun süre kullanırsanız, karbon ayak izi üzerindeki iyileştirmesi o kadar iyi olur” dedi. Bond, yeni bataryaların halihazırda ticari olarak üretildiğini ve kullanımının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artacağını söylüyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/li-ion-battery-five-million-miles https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ad88a8#jesad88a8f23 https://www.lightsource.ca/public/news/2024-25-q2-oct-dec/new-type-of-battery-could-outlast-evs-and-still-be-used-for-grid-energy-storage.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?