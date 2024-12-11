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    Elektrikli araçlara ömürlük batarya: 8 milyon kilometre dayanan teknoloji

    Tek kristal elektrotlu yeni bir lityum-iyon batarya türü, yüzde 80 kapasite sınırına ulaşmadan önce 20.000'den fazla şarj-deşarj döngüsüne veya 8 milyon kilometreye dayanabiliyor.
    Elektrikli araçlarda devrim: 8 milyon kilometre dayanan batarya Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar için batarya teknolojisinde çığır açan bir yenilik, hem dayanıklılığı hem de performansı yeniden tanımlıyor. Kanadalı Dalhousie Üniversitesi araştırmacılarının geliştirdiği yeni tip lityum-iyon batarya, 20.000'den fazla şarj-deşarj döngüsüne dayanabiliyor ve yüzde 80 kapasite sınırına ulaşmadan önce yaklaşık 8 milyon kilometre yol kat edebiliyor.

    Altı yıl boyunca yapılan kesintisiz testlerde üstün performans sergileyen bu batarya, elektrikli araçların ömrünü uzatmayı ve çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor. ABD’nin, elektrikli araç bataryalarının 8 yıl kullanım sonrası yüzde 80 kapasite korumasını zorunlu kılan düzenlemesi, bu yeni teknolojiyle kolaylıkla karşılanabilecek.

    Daha da önemlisi, araştırmacılar, bu tür dayanıklı bataryaların araç ömrünün ötesine geçebileceğine inanıyor. Bataryalar, kullanım sürelerinin sonunda rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinde enerji depolama amacıyla yeniden değerlendirilebilecek.

    Tek kristal elektrot teknolojisi

    Elektrikli araçlarda devrim: 8 milyon kilometre dayanan batarya Tam Boyutta Gör
    Bu önemli buluşun merkezinde, tek kristal elektrot kullanılan bir batarya teknolojisi yer alıyor. Dalhousie Üniversitesi araştırmacıları, Kanada Saskatchewan Üniversitesi’ndeki Canadian Light Source (CLS) tesislerinde, standart ve tek kristal elektrotlu lityum-iyon bataryaları mikroskobik düzeyde inceledi. CLS’in üst düzey senkrotron ışını teknolojisi sayesinde, bataryaların iç yapısı ve bozulma mekanizmaları detaylıca analiz edilebildi. Bu incelemelerde, standart bataryaların lityum hareketi nedeniyle elektrotlarının çatladığı ve zamanla neredeyse toz haline geldiği görüldü. Ancak tek kristal elektrotlu bataryada, altı yıllık kullanımdan sonra bile yeni bir hücre ile arasında herhangi fark tespit edilemedi.
    Elektrikli araçlarda devrim: 8 milyon kilometre dayanan batarya Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu dayanıklılık farkını elektrot malzemelerinin yapısına bağlıyor. Standart bataryaların elektrotları, kar tanelerinin birleşerek oluşturduğu bir kartopu gibi, küçük kristallerden oluşuyor ve bu yapı zamanla çatlamaya eğilim gösteriyor. Buna karşılık, tek kristal elektrotlu batarya, stres ve baskıya karşı daha dayanıklı olan büyük bir buz küpü gibi davranıyor.

    Araştırmacılar, 8 milyon kilometre dayanacak lityum-iyon teknolojisi sayesinde bataryaların otomobilin diğer bileşenlerinden daha uzun ömürlü olacağını ve artık sınırlayıcı faktör olmayacağını söylüyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre mesafe kat ettiğini de belirtelim. CLS'de kıdemli bilim insanı olan Toby Bond basın açıklamasında, “Bu araçların mümkün olduğunca uzun süre dayanmasına gerçekten ihtiyacımız var, çünkü onları ne kadar uzun süre kullanırsanız, karbon ayak izi üzerindeki iyileştirmesi o kadar iyi olur” dedi. Bond, yeni bataryaların halihazırda ticari olarak üretildiğini ve kullanımının önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde artacağını söylüyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/li-ion-battery-five-million-miles https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ad88a8#jesad88a8f23 https://www.lightsource.ca/public/news/2024-25-q2-oct-dec/new-type-of-battery-could-outlast-evs-and-still-be-used-for-grid-energy-storage.php
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    H
    Ham1tCagdas 11 saat önce

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