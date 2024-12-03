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    BYD Otomobilleri Genel Değerlendirme

    Elektrikli otomobil deyince akla gelen ilk markalardan biri olan BYD 'nin ülkemize getirdiği tüm otomobil modellerini teknik olarak değerlendirdik.                                                     

    BYD Dolphin, şehir içi kullanım için tasarlanmış olup uygun fiyatlı ve geniş iç mekan sunan bir elektrikli şehir aracıdır. Dolphin, 60.48 kWh pil ile sunulmaktadır. En büyük pil ve motor seçeneği ile yaklaşık 427 km (WLTP) menzil sunar.

    BYD Atto 3, BYD'nin küçük bir elektrikli SUV modelidir ve şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olarak öne çıkar. Atto 3, 60 kWh bir batarya ile donatılmıştır. Bu otomobil 0-100 km/h hıza 7.3 saniye içerisinde ulaşabilir.

    BYD Seal U EV, elektrikli SUV segmentinde dikkat çekici bir otomobil olarak öne çıkıyor. 140 kW DC şarj ile sadece 28 dakikada %30'dan %80'e kadar şarj olabiliyor.

    BYD Seal U DM-i, dual motor (DM) ve plug-in hibrit teknolojilerini bir arada sunan bir SUV modelidir. Hibrit olan bu otomobil 1.5 litre benzinli motor ve 145 kW elektrik motoru ile donatılmıştır. Elektrik motoru sayesinde yaklaşık 80 km menzil sunarken benzinli yapısı da hesaba katıldığında toplam menzili 1080 km'ye kadar çıkar.

    BYD Seal, sedan bir model olarak 530 HP motor gücü ve 520 km menzili ile dikkat çekiyor. Bu otomobilin 0-100 km/s hızlanması 3.8 saniyedir. Bu otomobil 82.5 kWh kapasiteli BYD Blade Batarya ile donatılmıştır. Dört çekerli sürüş sistemi ve aerodinamik gövde sayesinde oldukça iyi bir performans sergiliyor.

    BYD Han, amiral gemisi sedan modeli olarak 517 HP güç ve 521 km menzili ile dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanması 3.9 saniye ve maksimum 180 km/s hıza ulaşabilir. Yüksek sayıalbilcek 85.4 kWh bataryaya sahip olan araç ayrıca 120 kW DC şarj ile bataryasını %30'dan %80'e sadece 30 dakikada doldurabiliyor.

    00:00 Giriş
    01:45 BYD Dolphin
    04:49 BYD Atto 3
    07:18 BYD Seal U EV
    11:53 BYD Seal U Dmi
    16:08 BYD Seal
    20:28 BYD Han
    23:25 Değerlendirme

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