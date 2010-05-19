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MSI'dan çoklu ortam odaklı yeni dizüstü bilgisayar: CX623

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,3b
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4
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli GT660'ı yakın zamanda lanse eden MSI, çoklu odaklı yeni bir model daha duyurdu. Firmanın CX623 adını taşıyan 15.6-inç büyüklüğündeki yeni modeli Intel platformunu temel alıyor ve farklı işlemci modelleriyle konfigüre edilebiliyor. 1GB sistem belleğine ve tercihe bağlı olarak 320GB ya da 500GB kapasiteli depolama sürücüsüne sahip olan notebook, ekran kartı olarak Nvidia'nın GeForce 310M çözümünü kullanıyor.

GeForce 310M ile sunulan PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videoları oynatmada herhangi bir sıkıntı yaşamayan CX623, Eco Engine özelliğiyle sunuluyor. Entegre olarak gelen bu özellik sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 5 farklı kullanım profilinden (Oyun, Film, Sunum, Kelime İşlem ve Turbo Battery) birini seçerek daha uzun pil ömrü elde edebiliyorlar zira ön tanımlı profillerle başta ekran parlaklığı olmak üzere pek çok detay otomatik olarak yeniden ayarlandığı için performans ve güç tüketimi arasında denge sağlanabildiği belirtiliyor.

Görüntü aktarımı için HDMI ve VGA konnektörlerini kullanan ayrıca üzerinde iki adet USB ve bir adet eSATA portları bulunan MSI CX623'ün önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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DH Misafiri 9 yıl
1gb değil, aldım 4gb ram var, max.8gb
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Denubis 9 yıl
üzerinde 2 adet de usb varmış. çokmuş beee. 4 tane bile biçok insana yetersiz geliyo
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Batuist 9 yıl
bu firmaları anlamak bazen hakaten zor oluyor.. bu bilgisayarların konfigürasyonlarını kim belirliyor anlamak mümkün değil... 1GB bellek nedir yahu... o değilde bilmeyen insana oluyor olan... bilen yine almaz ama kaç kişi biliyor ki... daha mailllerini bile kontrol etmeyi doğru düzgün beceremeyen insan yığınla.. 1GB belleğin ne olduğunu ne bilecek...
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donanımcı123 9 yıl
Lütfedip 1 gb ram koymuşlar.
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