RedMagic'den RTX 5090 ekran kartlı oyun bilgisayarı geliyor

RedMagic Titan 16 Pro 2026
Yeni oyun bilgisayarı, küresel pazarda “RedMagic Titan 16 Pro 2026” olarak piyasaya sürülecek. Laptop, Intel Arrow Lake serisinden üst düzey bir işlemciye sahip olacak. RedMagic, 24 çekirdekli konfigürasyona sahip, 4 çekirdekli Arc iGPU ile gelen Core Ultra 9 275HX işlemciyi kullanacağını belirtiyor. Mobil cihazlar için mevcut en üst düzey Intel işlemciye Nvidia RTX 5090 ekran kartı eşlik edecek. Bu yeni RedMagic gaming laptop modelinin görüntü ayarları maksimuma getirildiğinde 1440p çözünürlükte tüm oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.
RedMagic Titan 16 Pro 2026'nın başka konfigürasyonlarla da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Unutmadan, 2025 modeli 16 inç ekranla geliyor. Yeni modelde de bu ekranın kullanılması bekleniyor.
