RedMagic'den RTX 5090 ekran kartlı oyun bilgisayarı geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör RedMagic, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili oyun telefonu RedMagic 11 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun 17 Ekim’de Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak etkinlikte tek öne çıkan cihaz bu olmayacak. Şirket ayrıca, Nvidia’nın en üst seviye ekran kartını taşıyan oyun dizüstü bilgisayarını tanıtacak.

Performans canavarı telefon Red Magic 11 Pro geliyor 1 gün önce eklendi

RedMagic Titan 16 Pro 2026

Yeni oyun bilgisayarı, küresel pazarda “RedMagic Titan 16 Pro 2026” olarak piyasaya sürülecek. Laptop, Intel Arrow Lake serisinden üst düzey bir işlemciye sahip olacak. RedMagic, 24 çekirdekli konfigürasyona sahip, 4 çekirdekli Arc iGPU ile gelen Core Ultra 9 275HX işlemciyi kullanacağını belirtiyor. Mobil cihazlar için mevcut en üst düzey Intel işlemciye Nvidia RTX 5090 ekran kartı eşlik edecek. Bu yeni RedMagic gaming laptop modelinin görüntü ayarları maksimuma getirildiğinde 1440p çözünürlükte tüm oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

RedMagic Titan 16 Pro 2026’nın başka konfigürasyonlarla da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Unutmadan, 2025 modeli 16 inç ekranla geliyor. Yeni modelde de bu ekranın kullanılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: