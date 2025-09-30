Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RedMagic'den RTX 5090 ekran kartlı oyun bilgisayarı geliyor

    RedMagic Titan 16 Pro 2026 modeli, Çin'de resmi olarak gösterildi. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili oyun telefonuyla birlikte tanıtılacak bilgisayar, Nvidia'nın RTX 5090 ekran kartıyla gelecek.

    RedMagic Titan 16 Pro 2026 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    RedMagic, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili oyun telefonu RedMagic 11 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı telefonun 17 Ekim’de Çin’de piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak etkinlikte tek öne çıkan cihaz bu olmayacak. Şirket ayrıca, Nvidia’nın en üst seviye ekran kartını taşıyan oyun dizüstü bilgisayarını tanıtacak.

    RedMagic Titan 16 Pro 2026

    Yeni oyun bilgisayarı, küresel pazarda “RedMagic Titan 16 Pro 2026” olarak piyasaya sürülecek. Laptop, Intel Arrow Lake serisinden üst düzey bir işlemciye sahip olacak. RedMagic, 24 çekirdekli konfigürasyona sahip, 4 çekirdekli Arc iGPU ile gelen Core Ultra 9 275HX işlemciyi kullanacağını belirtiyor. Mobil cihazlar için mevcut en üst düzey Intel işlemciye Nvidia RTX 5090 ekran kartı eşlik edecek. Bu yeni RedMagic gaming laptop modelinin görüntü ayarları maksimuma getirildiğinde 1440p çözünürlükte tüm oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

    RedMagic Titan 16 Pro 2026’nın başka konfigürasyonlarla da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Unutmadan, 2025 modeli 16 inç ekranla geliyor. Yeni modelde de bu ekranın kullanılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 1 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hentai animeler puro satın al beden dilinde konuşurken dudaklara bakmak rusya amerika arası kaç km çelik kapı boşluk ayarı nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
    MSI MODERN 14 F13MG-257XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum