Intel işlemcili Mac'ler için güncelleme dönemi kapandı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 2025'te macOS 26 Tahoe'nun Intel işlemcili Mac'ler için son büyük macOS sürümü olduğunu açıklamıştı. Yakında çıkacak olan macOS 27, yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak.

Intel çipli Mac'ler macOS 27 güncellemesini alamayacak

Apple, yaklaşan WWDC 2026 etkinliği sırasında yeni yazılımlarının geliştirici beta sürümlerini yayınlayacak. Intel çipli Mac kullanıyorsanız, bir sonraki büyük güncelleme olacak macOS 27’yi deneyimleyemeyeceksiniz. macOS 27, yalnızca M serisi çipe sahip Mac veya A18 Pro çipli MacBook Neo'ya yüklenebilecek.

macOS Tahoe şu Mac'lerle uyumlu:

MacBook Neo (2026)

Apple Silicon işlemcili MacBook Air (2020 ve sonrası)

Apple Silicon işlemcili MacBook Pro (2020 ve sonrası)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)

iMac (2020 ve sonrası)

Mac mini (2020 ve sonrası)

Mac Studio (2022 ve sonrası)

Mac Pro (2019 ve sonrası)

macOS Tahoe çalıştırabilen ancak macOS 27 ile uyumlu olmayan Intel tabanlı Mac'ler arasında 16 inç MacBook Pro (2019), 27 inç iMac (2020), 13 inç MacBook Pro (2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası) ve Mac Pro (2019) bulunuyor. macOS 27 güncellemesinin M1 ve daha yeni işlemciye sahip tüm Mac'leri destekleyeceği tahmin ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

