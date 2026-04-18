    Intel işlemcili Mac'ler için güncelleme dönemi kapandı!

    Apple WWDC 2026 yaklaşıyor. iOS 27 ve diğer yeni yazılımlar tanıtılacak ve geliştirici sürümleri sunulacak. Ancak bazı cihazlar yeni güncellemeleri alamayacak; Intel işlemcili Mac'ler gibi.

    intel macler macos 27 güncellemesini alamayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2025'te macOS 26 Tahoe'nun Intel işlemcili Mac'ler için son büyük macOS sürümü olduğunu açıklamıştı. Yakında çıkacak olan macOS 27, yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak.

    Intel çipli Mac'ler macOS 27 güncellemesini alamayacak

    Apple, yaklaşan WWDC 2026 etkinliği sırasında yeni yazılımlarının geliştirici beta sürümlerini yayınlayacak. Intel çipli Mac kullanıyorsanız, bir sonraki büyük güncelleme olacak macOS 27’yi deneyimleyemeyeceksiniz. macOS 27, yalnızca M serisi çipe sahip Mac veya A18 Pro çipli MacBook Neo'ya yüklenebilecek.

    macOS Tahoe şu Mac'lerle uyumlu:

    • MacBook Neo (2026)
    • Apple Silicon işlemcili MacBook Air (2020 ve sonrası)
    • Apple Silicon işlemcili MacBook Pro (2020 ve sonrası)
    • MacBook Pro (16 inç, 2019)
    • MacBook Pro (13 inç, 2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası)
    • iMac (2020 ve sonrası)
    • Mac mini (2020 ve sonrası)
    • Mac Studio (2022 ve sonrası)
    • Mac Pro (2019 ve sonrası)

    macOS Tahoe çalıştırabilen ancak macOS 27 ile uyumlu olmayan Intel tabanlı Mac'ler arasında 16 inç MacBook Pro (2019), 27 inç iMac (2020), 13 inç MacBook Pro (2020, Dört Thunderbolt 3 bağlantı noktası) ve Mac Pro (2019) bulunuyor. macOS 27 güncellemesinin M1 ve daha yeni işlemciye sahip tüm Mac'leri destekleyeceği tahmin ediliyor.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

