MSI Aegis X3 incelemesi "i7 7700K ve GTX1080'li, sıvı soğutmalı""

Bu videoda MSI'ın tasarımı kendine has oyuncu kasalarından Aegis X3'ün önce tasarımını ele alıyor, içini açıp donanımlarına yakından bakıyor, bir oyuncu olarak oyunlarla performansını ölçüyoruz.

Aegis X3’ün Aegis 3’e göre en büyük artısı Intel’in 7. nesil Kaby Lake i7 7700K işlemcisi ve MSI GTX1080 seçeneği, şahsen Aegis 3’te VR için ekstra bir HDMI çıkışına yer verilmesi gerekiyordu, Aegis X3’te gelmiş. Aegis Ti3’ten farkı da tek GPU ile gelmesi, Ti3’te SLI kurulumu var. Genel itibarıyla ailesi arasındaki farkları böyle, şimdi kendisine geçelim.

Siyah temalı, şık kutusu içerisinden korumaları ve gayet kaliteli bir kumaş kılıfı içerisinden ürünün kendisi, aksesuar kutusundan güç kablosu, Wi-Fi antenleri, VR köprü kablosu, ekstra vidalar, bir yapıştırma ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor.



17cm eninde, 37.6cm boyunda ve 43.3cm uzunluğa sahip bir gövde, 19.6 litre hacmiyle çoğu Mid-Tower kasadan hatrı sayılır derecede küçük, 9.69KG ağırlığında olduğunu da ekleyelim, üst segment kasaların boş ağırlıkları civarında aslında. Genel itibarıyla Trident’e göre çok daha büyük tabii ama normal bir Mid Tower kasayla kıyaslayınca biraz geniş bir yüzeyde televizyonun yanına bile konabilir diyorsunuz.



Tamamı sert plastik malzemeden imal edilen Aegis X3’ün önü, üstü arkası her yeri robotik bir temada. Önü bir robot yüzü misali, hava ızgaralarına yer açmak için yarıklarla süslenmiş, karbon fiber görünümünün işlendiği bu yarıkların aralarında MSI Gaming Center üzerinden renk ve efekt atayabileceğiniz, parlaklığı iyi RGB LED’ler var, karanlık ortamlarda gayet hoş görünüyor.



Sağ tarafta disk ve sistem durum LED’i altında açma kapama butonu ve kulaklık giriş çıkışları var.

Solda ikinci jenerasyon Type-C portunun yanısıra üstteki Super Charger 2, yani hızlı şarj destekli olmak üzere birinci jenerasyon Type A formunda iki USB 3.1 portu var. Aşağıya indiğimizde kasanın arkasından kablosuyla köprüleme yaparak çıkış alabildiğiniz, VR için optimize edilmiş HDMI çıkışı var, şahsen ciddi kolaylık sağlıyor.

Üstte bir logo göreceksiniz, bu logo aslında bir tuş, basması zor bir tuş aslına bakarsanız, basınca üzerine yüklü hızaşırtma profili devreye giriyor ve i7 7700K sürekli olarak 4.5GHz’de çalışmaya başlıyor, aslında bilgisayar yüksek performans moduna geçiyor, 4.5GHz zaten işlemcinin kendi başına çıkabildiği bir değer, ekstra bir hız katmıyor, GPU hızı da değişmiyor, olmasında sakınca yok tabii ama gerekli bir tuş da değil.



Tuşun üstünde de slim format bir DVD sürücüsü bulunuyor, fazladan yer kaplıyor olsaydı günümüz için gerekli değil der geçerdim ama alandan istifade edilip konulduğu için artık bir ekstra olduğunu söyleyebilirim.

Üstü yine robotik tasarımın devamı şeklinde, buradaki yapı şahsen spor araba kaputunu andırmadı değil. En arkasında kalın metalden, şaseye bağlı taşıma tutacağı var, kasa parçalanır da o parçalanmaz misali sağlam.

Kasanın sağında ve solunda başta “Wi-Fi antenidir herhalde” dediğim ama aslında kulaklık askısı olarak belirlenmiş antenler var, güzel düşünülmüş bir detay.



Sol tarafında az ama keskin çizgiler var, akrilik malzemenin ardında ızgaralar görünüyor ancak tasarımsal ızgaralar bunlar, bu taraftan kasaya hava girişi yok. Intel ve Nvidia logo yapıştırmaları yer kalmamış gibi tıkıştırılmış sanki, biraz daha düzenli olabilirlermiş.



Kasanın güzel yanı sağ tarafında aslında, burada hava ızgaralarının ardında tam boy bir MSI GTX1080 Gaming X ekran kartını görüyoruz, kasanın üst profilinde 10 LED’li bir şerit var, yine arayüz üzerinden ayarlanabilir LED’ler bunlar, öndekileri teker teker, sağdaki şeridi de bir bütün halinde ayarlayabiliyor, kontrol edebiliyorsunuz.

Fark ettiğiniz üzere kasa, altta farklı, sabit bir ünitenin üstünde tabiri caizse biraz baş aşağı duruyor. Bu ünitede mini boyutlarda 600W’lık 80 Plus Silver sertifikalı bir power supply var ve mini mini bir fanla soğutuluyor, uzun süre tam yük altında bile olsa pek ısınmıyor. Kasanın öne doğru bu açısının tasarımsallıktan başka bir sebebi de içerideki, MSI’ın Silent Storm Cooling 2 Pro adını verdiği sıvı bazlı soğutma sisteminin 9.2cm’lik fanı için yer açmak.



Arkasındaki giriş çıkış portlarında ESS Sabre imzalı DAC ile desteklenmiş ses giriş çıkışları var, 24-bit / 192KHz destekli bu DAC 127 desibel hassasiyete sahip, kağıt üstünde 16ohm’den 600ohm’a kadar kulaklık takılabileceğinden bahsediliyor ki üst seviye oyuncu kulaklıklarımı gayet iyi besleyebildi ve gayet iyi bir deneyim elde edebildim, çok efektif bulmasam da Nahimic’le desteklendiğini de ekleyeyim.



6 adet birinci jenerasyon USB 3.1 portunun yanısıra 2 tane de USB 2.0 portu var burada. HDMI çıkışı ve combo PS/2 portundan sonra RJ45 ve kablosuz bağlantının ardındaki detaylara bakalım.



Killer Wireless AC 1435 Wi-Fi modülüyle, 2X2Dbi antenlerle 2.4GHz ve 5GHz bandındanki yayınlara bağlanabiliyorsunuz. 802.11ac Wave 2 standardındaki modül 867Mbit hız destekli, MU-MIMO ve tabiri caizse sinyalleri şekillendirip menzil uzatan, sinyal stabilitesini arttıran Beamforming ile güçlendirilmiş. Bant genişliğini ve veri paketlerini, daha düşük gecikme süreleri için yönetebildiğiniz bu kablosuz bağlantı çözümü, kablolu bağlantı kuramadığınız durumlarda üst seviye performans seviyor, bağlantı menzili de gayet tatminkar.



RJ-45 portunun ardında ise yine Killer çözümü E2500 Gigabit Ethernet çözümü var, yine oyun odaklı olarak veri paketlerini yönetip, gecikme sürelerini düşürebiliyor ama tabii burada asıl faktör ham internet hızınız, bu çözümler olanı destekleyici nitelikte.



Biraz da kasanın içerisine bakalım isterseniz, sol taraftaki kapağı çıkarmak iki vidaya bakıyor, bu tarafta biri dolu biri boş iki M2 sata slotu ve bir RAM slotu var, yukarıdaki kaput görünümlü kapağın altında disk sürücü ve boşta bir 2.5 inçlik disk slotu var. Bunların hepsini garantiyi bozmadan yükseltebiliyorsunuz ancak sağ kapağı açmak ürünü garantiden çıkarıyor. Kapağın altında ekran kartının kendisi, kartı çıkardıktan sonra da işlemci ve ikinci RAM modülünü görüyoruz, kasanın boyutları itibarıyla yani haliyle tıkış tıkış bir alan ancak 2 3.5 inç disk sürücüsüne yer ayrılmış, biri dolu biri boş, üst kapaktan erişebildiğini için bunları yükseltirken de ürün garantiden çıkmıyor. Genel itibarıyla bu boyuttaki bir kasa için yükseltilebilirlik anlamında beklediğimden fazlasını sundu açıkçası.



Şimdi Aegis X3’e güç veren donanımları sıralayalım. İşlemci tarafında Intel’in 7. nesil Kaby Lake mimarili i7 7700K’sı var. 14nm mimarili işlemci 4 çekirdek 8 izlekli bir kurulumda baz olarak 4.2, Boost ile dört çekirdek için 4.5GHz’de çalışıyor, 91W TDP’li olduğunu ekleyeyim.



RAM tarafında kasaya özel tasarlanmış anakart üzerinde iki SO-DIMM DDR4 2400MHz ve 32GB’a kadar destekli slot var, elimizdekinde 2x8GB formunda bir kurulum var. Ekran kartı MSI’ın normalde de temin edebileceğiniz tam boy bir GTX1080 Gaming X, Aegis X3’ün GTX1070’li sürümü de var. GP104 yongalı ekran kartı 8GB GDDR5X belleğe ve 256-bit veriyoluna sahip. GPU baz olarak 1620, GPU Boost 3.0 ile 1924MHz’e kadar çıkabiliyor. TwinFrozr soğutuculuyla soğutulan kartta 1 HDMI 2.0b ve 3 Display Port 1.2 portu var, Display Port’tan 4K 120Hz’e kadar görüntü alabiliyorsunuz mesela.



Depolama tarafında ilk etapta RAID modundaki Nvme standardında Plextor M8Pe marka iki 256GB SSD var, Toshiba’nın 15nm MLC yongalı bu SSD’ler RAID 0 kurulumunda sıralıda 3200MB/saniye civarı okuma ve 1700MB/saniye civarı yazma hızına sahip, sistem çok hızlı açılıp kapanıyor, oyun olsun, üretkenlik yazılımı olsun şahsen hiç teklediğini görmedim, anakartın Intel Optane destekli olduğunu da ekleyeyim. İkinci depolama 2TB 7200rpm bir sabit disk, çalışırken de beklerken de ses anlamında gıkı çıkmayan, oyunları depoladığım disk sıralı 190MB/saniye civarı okuma ve 165MB/saniye civarı yazma hızına sahip. Depolama tarafındaki ikili çözüm hayli başarılı, yükseltme için fazlasıyla boş port da bırakılmış.

Sıra geldi Aegis X3’ün oyun performansına.



İlk testimiz Rise of the Tomb Raider’da. Very High detay ayarı, kenar yumuşatma açık halde Full HD’de 129, 2K’ya çekince 88, 4K’da ise 43 kare/saniye skor verdi, i7 7700K ve GTX1080’den beklediğim skorlardı bunlar.



Far Cry Primal testinde Ultra detay ayarlarında Full HD’de 100 kare/saniye, 2K çözünürlükte 72, 4K çözünürlükte 40 kare/saniye şeklinde skor aldım.



Dirt Rally testinde de Ultra detay ayarı ve kenar yumuşatma ile Full HD’de 127, 2K’da 111 ve 4K’da 105 kare/saniye elde ettim, bir yarış oyunu için fazlasıyla yeterli skorlar bunlar.



Witcher 3’e geldiğimizde Hairworks hariç detay ayarları Ultra halde Full HD’de 100, 2K’da 74 ve 4K’da 41 kare/saniye elde ettim, yine güzel skorlar bunlar.



Popülerliğini yitirmeyen GTA 5 testinde tüm detay ayarları açık, 2X kenar yumuşatma ile Full HD’de 140, 2K’da 99 ve 4K’da 47 kare/saniye elde ettim, GTA Online’da takılanlar için 2K performansı hayli tatlı.



Son olarak Hitman’de DX12 ve tüm detay ayarları açık halde yaptığım testte Full HD’de 108, 2K’da 85 ve 4K’da 51 kare/saniye elde ettim.



DX12 bazlı 3D Mark Time Spy testinde ise sistem 6655 puan alıyor, karşılaştırmak için bir ölçüt olarak kullanabilirsiniz.

Genel itibarıyla i7 7700K ve GTX1080’in performansı tabiri caizse Full HD için aşırı, 2K için tatlı ve 4K için memnun edici diyebilirim, 4K’da birkaç ayarı kısıp, görüntü kalitesinden çok az feragat ederek 60 kare/saniyeyi yakalamak kolay doğrusu. GTX1080’in VR için fazlasıyla yettiğini de belirtmek gerek.



Tüm bu maratonun ardından sıcaklıklar ne alemde peki? Ekran kartı mimarisi, kendi üzerindeki TwinFrozr soğutucusu, üstüne rahat nefes alabildiği için tam yükte 74 dereceye çıkıyor, fanlar düşük devirde çalıştıkları için adeta ses üretmiyorlar. İşlemci tarafındaki sıvı soğutucu 4.5GHz’de çalışan i7 7700K’yı düşük fan devriyle 83 derecede tutuyor, bu haliyle böylesi güçlü bir ikili için gayet sessiz çalışıyorlar, arayüz üzerinden sıvı soğutucunun fan devrini serbest bırakınca işlemci sıcaklığını 5 derece civarı aşağı çekebiliyor, bu sefer, böylesi bir kasa için normal bir ses üretiyor toplam olarak.

600W power supply hızaşırtmanın önünü açıyor diyebilirim, işlemciyi fan devrini arttırıp 5GHz civarına, ekran kartını da çekirdek hızı için 150, bellek hızını da efektif 550MHz hızaşırtabiliyorsunuz. Far Cry Primal’in 2K testinde 7, Rise of the Tomb Raider’ın 2K testinde 2, GTA 5’in 2K testinde 8 kare/saniye kazanabiliyorsunuz, mesela GTA 5 için kazanım %7.7 olmuş.



MSI Aegis X3 dolu bir paket, i7 7700K ve GTX1080 ikilisi üzmez, çevrimiçi rekabetçi oyunları bir kenara bırakıyorum, ağır oyunlarda aslında birkaç ayar kısarak 4K 60 kare/saniye mümkün. Depolama tarafındaki mevcut, gayet hızlı kurulum ve sonrası için bırakılan slotlar gayet doyurucu, Trident 3 küçük kasası sebebiyle donanım yükseltmesine pek müsait değildi ama kasa büyüyünce, power supply belirli bir seviyeye ulaşınca Aegis X3 yükseltilebilirlik anlamında önü daha açık bir çözüm olarak karşımızda. ESS Sabre imzalı, şahsen beğendiğim DAC çözümü olsun, kablolu kablosuz bağlantı çözümleri, kasanın önündeki VR için optimize HDMI çıkışı, kulaklık askıları, hızlı şarj portu ve en nihayetinde Aegis X3’ü özel kılan kasası itibarıyla kendi içerisinde başarılı bir çözüm.

Kasanın boyutları belirli bir yere gelince Mid Tower kasalarla, sistemlerle ister istemez karşılaştırıyorsunuz, bu tarafta Trident kadar başarılı değil tabii ama yine hacim anlamında başarılı. Benim bütçeden yana bir sıkıntım yok, tasarımı özel, belki salonumda kullanırım, boyutları gücüne göre minimal olsun, performans anlamında aklımda soru işareti kalmasın diyen bir kullanıcıysanız eğer Aegis X3 alanında başarılı bir seçenek.



Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.