Xiaomi SU7, Asyalı sürücülerin kabusu oldu: İşte nedeni

Zhejiang eyaletinde yaşayan Li, SU7'yi satın aldıktan kısa süre sonra bu beklenmedik durumla karşılaştı. Anlatılanlara göre otomobil seyir halindeyken aniden sesli uyarılar veriyor, sürücüyü yola odaklanmaya çağırıyor ve ardından otomatik olarak hızını azaltmaya başlıyordu. Bu da doğal olarak sürüş deneyimini olumsuz etkilemiş.
Çinli sürücü, durumu çözmek için Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçmiş. Yetkililer ise kendisine sistemin kalibre edilebileceğini veya tamamen devre dışı bırakılabileceğini söylemiş. Ancak sistemi kapatmak, aracın sunduğu güvenlik seviyesini düşürebileceği için Li bu çözüme mesafeli yaklaşıyor.
Evrensel standartlar herkese uymayabiliyor
Yaşananlar medyaya yansıyınca aynı sorundan muzdarip başka Asyalı sürücülerin de olduğu anlaşıldı. Yani sorun, münferit bir olaydan ziyade çok daha geniş bir kullanıcı grubunu etkiliyor. Xiaomi'nin sürücü yorgunluk algılama sistemini Amerikan PERCLOS P80 standardına göre tasarladığı ortaya çıktı. Bu standarda göre, göz kapakları gözbebeğinin %80'ini örttüğünde kişi uykulu sayılıyor. Yani göz yapıları farklı olan Asyalı nüfus için yanlış değerlendirilme olasılığı bir hayli yüksek.
Meydana gelen trajikomik olay, yapay zekaya dayalı sürücü izleme sistemlerinin, evrensel standartlara göre değil, kullanıcıların farklı anatomik özellikleri gözetilerek daha kapsayıcı bir şekilde tasarlanması gerektiğini gösteriyor. Bu örnekte de görülebileceği üzere, belirli bir bölge için tasarlanmış bir güvenlik özelliği, başka bölgedeki kullanıcılar için beklenmedik sorunlara yol açabilmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: