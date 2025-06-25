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    Xiaomi SU7, Asyalı sürücülerin kabusu oldu: İşte nedeni

    Çinli bir kullanıcının Xiaomi SU7'de yaşadığı sorun, yapay zeka tabanlı sürücü izleme sistemlerinin evrensel standartlardan ziyade, farklı anatomik özelliklere göre ayarlanması gerektiğini gösterdi.

    Xiaomi SU7, Asyalı sürücülerin kabusu oldu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Çin'de bir Xiaomi SU7 sahibi, elektrikli otomobiliyle yaşadığı ilginç sorunla gündeme geldi. Araçta yer alan yorgunluk algılama sistemi, sürücünün çekik göz yapısını yanlış yorumlayarak onu sürekli uykulu sanıyor ve sık sık yorgunluk uyarısı veriyor. Yani sürücünün tek "suçu", göz yapısının doğal olarak kısık olması.

    Zhejiang eyaletinde yaşayan Li, SU7'yi satın aldıktan kısa süre sonra bu beklenmedik durumla karşılaştı. Anlatılanlara göre otomobil seyir halindeyken aniden sesli uyarılar veriyor, sürücüyü yola odaklanmaya çağırıyor ve ardından otomatik olarak hızını azaltmaya başlıyordu. Bu da doğal olarak sürüş deneyimini olumsuz etkilemiş.

    Xiaomi SU7, Asyalı sürücülerin kabusu oldu: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Sorunun kaynağı ise aracın sürücü yorgunluk izleme sistemi. Bildiğiniz üzere bu sistem sürücünün göz kapaklarının açıklığını kamerayla izliyor ve uykulu bir durum algıladığında müdahale ediyor. Li, anatomik yapısının tetiklediği bu hatayı bypass edip yola devam edebilmek için gözlerini normalden daha fazla açık tutmak zorunda kaldığını söylüyor.

    Çinli sürücü, durumu çözmek için Xiaomi müşteri hizmetleriyle iletişime geçmiş. Yetkililer ise kendisine sistemin kalibre edilebileceğini veya tamamen devre dışı bırakılabileceğini söylemiş. Ancak sistemi kapatmak, aracın sunduğu güvenlik seviyesini düşürebileceği için Li bu çözüme mesafeli yaklaşıyor.

    Xiaomi SU7, Asyalı sürücülerin kabusu oldu: İşte nedeni

    Evrensel standartlar herkese uymayabiliyor

    Yaşananlar medyaya yansıyınca aynı sorundan muzdarip başka Asyalı sürücülerin de olduğu anlaşıldı. Yani sorun, münferit bir olaydan ziyade çok daha geniş bir kullanıcı grubunu etkiliyor. Xiaomi'nin sürücü yorgunluk algılama sistemini Amerikan PERCLOS P80 standardına göre tasarladığı ortaya çıktı. Bu standarda göre, göz kapakları gözbebeğinin %80'ini örttüğünde kişi uykulu sayılıyor. Yani göz yapıları farklı olan Asyalı nüfus için yanlış değerlendirilme olasılığı bir hayli yüksek.

    Meydana gelen trajikomik olay, yapay zekaya dayalı sürücü izleme sistemlerinin, evrensel standartlara göre değil, kullanıcıların farklı anatomik özellikleri gözetilerek daha kapsayıcı bir şekilde tasarlanması gerektiğini gösteriyor. Bu örnekte de görülebileceği üzere, belirli bir bölge için tasarlanmış bir güvenlik özelliği, başka bölgedeki kullanıcılar için beklenmedik sorunlara yol açabilmekte.

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