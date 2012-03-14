MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
| ben hp touchsmart 7320 aldım 1 ay kadar oluyor hiçbir sorun yok...
derli toplu... büyük ekran... dokunmatik... beats audio ses... wireless.. kablosuz klavye mouse...
kamera... usb3.0... sessiz... masaüstü büyüklüğünde ekran... notebook a yakın taşınabilirlik...
ışık hüzmesi süzmesi çok rahatsız edici birşey görmedim... internet siteleri ve diğer herşey ekrana
sığıyor yanlardada boşluk kalıyor... parmakla boyama yazma çocuklar için keyifli... büro ve standart
ev kullanımı için çok güzel... dağınıklık yok...
|açıkçası ben pek beğenmedim bilgisayarı.
artcraft35
bütün deyişleri birbirine karıştırmışsın tebrikler.
|ekrankartını değişebilir yapsalardı cok daha iyi olurdu
|ofisler için güzel aletler
ama ev kullanımı için kesinlikle hayır
|kendi kasamın sağ panelinin üzerine led monitör yapıştırsam nerdeyse bunla aynı kalınlıkta olacak, ne önemi kaldı all-in-one in
artcraft35
Tebrik ederim seni
Yapıştır kasana LCD aynı olsun.
|o ekran kart ile supermario oynatır artık --_-- gereksiz bir cihaz.
|Hepsi bir arada olması güzel fakat performansı ve malzeme kalitesi okadar iyi değil bence...
|Ben HP 23 inc monitör PC kullanıyorum, kablolar az olması iyi görüntü oluşturuyor. Hatta tv kartı ile televizyon olarak da kullanıyorum, oyun dışında süper.
Bu cihazın tasarımı pek hoş değil, iyi bir oyun bilgisayarı değil, ışık sızması varsa çok kötü.
Geleceğin monitör PC lerde olduğunu düşünüyorum, bir firma bu PC leri update olacak şekilde tasarlasa süper olacak.
|Dış kasa tasarımı çok kötü, ilk notebooklara benziyor, Dokunmatiği çok iyi değil ve gereksiz. Kullanmak için eliniz sürekli havada duracak, yani bir tablet gibi rahat kullanılamaz. Artık yavaş yavaş cep telefonunuzdan tv yada bir monitöre görüntüsünü aktararak filim, oyun, internet kullanılmaya başlanıyor.
O zaman bu tür bilgisayarlar iMac çakması, bilgisayar kasalarımız G5 çakması oluyor. Yorum sizin..