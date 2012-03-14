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MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme

7 yıl
47,6b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın dokunmatik ekranı ve sahip olduğu donanımsal özelliklerle kabul edilebilir bir oyun performansı vaadeden hepsi bir arada bilgisayarı Windtop ae2210'u inceliyoruz.

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createemir 7 yıl en beğenilen Dexter61
Dexter61
Kim ne derse desin İmac çakması iğrenç olmuş

O zaman bu tür bilgisayarlar iMac çakması, bilgisayar kasalarımız G5 çakması oluyor. Yorum sizin..
Dexter61Kim ne derse desin İmac çakması iğrenç olmuşO zaman bu tür bilgisayarlar iMac çakması, bilgisayar kasalarımız G5 çakma...
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caolunqiu38 6 yıl
Ayağı çok dik şekilde ayarlanabiliyor, gene de normal bir ayak kadar esnek bir seçenek değil ama.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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donanımfad 6 yıl
ben hp touchsmart 7320 aldım 1 ay kadar oluyor hiçbir sorun yok...

derli toplu... büyük ekran... dokunmatik... beats audio ses... wireless.. kablosuz klavye mouse...
kamera... usb3.0... sessiz... masaüstü büyüklüğünde ekran... notebook a yakın taşınabilirlik...
ışık hüzmesi süzmesi çok rahatsız edici birşey görmedim... internet siteleri ve diğer herşey ekrana
sığıyor yanlardada boşluk kalıyor... parmakla boyama yazma çocuklar için keyifli... büro ve standart
ev kullanımı için çok güzel... dağınıklık yok...
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DH Misafiri 7 yıl
açıkçası ben pek beğenmedim bilgisayarı.
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asterisk* 7 yıl
artcraft35
veteriner69
artcraft35 kendi kasamın sağ panelinin üzerine led monitör yapıştırsam nerdeyse bunla aynı kalınlıkta olacak, ne önemi kaldı all-in-one in
Tebrik ederim seni
Yapıştır kasana LCD aynı olsun.
ben diyom hanya sen diyon rusya nerde

bütün deyişleri birbirine karıştırmışsın tebrikler.
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KANUNI61 7 yıl
ekrankartını değişebilir yapsalardı cok daha iyi olurdu
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ensaronline 7 yıl
ofisler için güzel aletler
ama ev kullanımı için kesinlikle hayır
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artcraft35 7 yıl
kendi kasamın sağ panelinin üzerine led monitör yapıştırsam nerdeyse bunla aynı kalınlıkta olacak, ne önemi kaldı all-in-one in
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veteriner69 7 yıl artcraft35
artcraft35

kendi kasamın sağ panelinin üzerine led monitör yapıştırsam nerdeyse bunla aynı kalınlıkta olacak, ne önemi kaldı all-in-one in

Tebrik ederim seni

Yapıştır kasana LCD aynı olsun.
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demo11 7 yıl
o ekran kart ile supermario oynatır artık --_-- gereksiz bir cihaz.
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SensatiOX 7 yıl
Hepsi bir arada olması güzel fakat performansı ve malzeme kalitesi okadar iyi değil bence...
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alp0007 7 yıl
Ben HP 23 inc monitör PC kullanıyorum, kablolar az olması iyi görüntü oluşturuyor. Hatta tv kartı ile televizyon olarak da kullanıyorum, oyun dışında süper.
Bu cihazın tasarımı pek hoş değil, iyi bir oyun bilgisayarı değil, ışık sızması varsa çok kötü.
Geleceğin monitör PC lerde olduğunu düşünüyorum, bir firma bu PC leri update olacak şekilde tasarlasa süper olacak.
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ftd 7 yıl
Dış kasa tasarımı çok kötü, ilk notebooklara benziyor, Dokunmatiği çok iyi değil ve gereksiz. Kullanmak için eliniz sürekli havada duracak, yani bir tablet gibi rahat kullanılamaz. Artık yavaş yavaş cep telefonunuzdan tv yada bir monitöre görüntüsünü aktararak filim, oyun, internet kullanılmaya başlanıyor.
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