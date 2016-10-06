MSI X99A Xpower Gaming Titanium anakart inceleme videosu

MSI'ın görünüşüyle farklı üst seviye sistem kullanıcılarına hitap eden anakartı X99A Xpower Gaming Titanium test masamızda. Bakalı anakart görünüşüyle olduğu kadar özellikleriyle de fark yaratıyor mu?

Bu videomuzda Erdi ile birlikte MSI'ın üst seviye sistem kuracaklara hitap eden anakartı MSI X99A Xpower Gaming Titanium modelini inceliyoruz.

X99A Xpower Gaming Titanium sadece görünümü ile değil sahip olduğu fonksiyonlarla da üst seviye sistem kuracak kullanıcıların aklını çelebilecek nitelikte bir anakart.