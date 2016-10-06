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MSI X99A Xpower Gaming Titanium anakart inceleme videosu

2 yıl
20,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın görünüşüyle farklı üst seviye sistem kullanıcılarına hitap eden anakartı X99A Xpower Gaming Titanium test masamızda. Bakalı anakart görünüşüyle olduğu kadar özellikleriyle de fark yaratıyor mu?
Bu videomuzda Erdi ile birlikte MSI'ın üst seviye sistem kuracaklara hitap eden anakartı MSI X99A Xpower Gaming Titanium modelini inceliyoruz.
X99A Xpower Gaming Titanium sadece görünümü ile değil sahip olduğu fonksiyonlarla da üst seviye sistem kuracak kullanıcıların aklını çelebilecek nitelikte bir anakart. 
 

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Amd64x2 2 yıl
Doktor bu ne??
Valla özlemişiz bu tür incelemeleri, izlerken anakartın kokusu burnuma geldi. Gigabyte severlerdenim ama kart her yönden mükemmel olmuş, incelemede çok başarılı, teşekkürler.
Doktor bu ne??Valla özlemişiz bu tür incelemeleri, izlerken anakartın kokusu burnuma geldi. Gigabyte severlerdenim ama kart her yönden mükemmel olmuş, incel...
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Seko92 2 yıl en beğenilen
Otomobilden cep telefonuna her şeyin ufak ufak pahalılaştırılmasında gelinen son nokta. Nasıl ki Iphone gereksiz pahalıysa, nasıl ki sıradan otomobiller gereksiz aksesuarlarla donatılıp 90 bin TL'ye dayanmışsa bu da gereksiz özellikler donatılmış aşırı pahalı bir anakart. Kusura bakmayın ama eğer bu profesyonel olarak bu işten para kazanmıyorsa veya ayda 20 bin TL falan geliri yoksa alacak adama enayi derim. Bu sektör burunlarını sürtecek güzel bir krizi haketmeye başladı artık.
Otomobilden cep telefonuna her şeyin ufak ufak pahalılaştırılmasında gelinen son nokta. Nasıl ki Iphone gereksiz pahalıysa, nasıl ki sıradan otomobiller gereksi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Hobar 2 yıl
Fazlasıyla gereksiz özellikle donatılmış bir anakart. Şimdiye kadar 4 ram yuvalı, birden fazla pci-x slotlu anakart kullandım. 2 den fazla bellek 1 den fazla ekran kartı kullanmadım. Bellek eklemek zamanı geldiğinde sistem değişti. ikinci ekran kartı alayım dediğimde mevcut kartın yetmediği yerde o kartın ikincisini eklemek sizi kurtarmıyor. Piyasada çok daha verimli kartlar bulunuyor. Kullanıcıların %90 ından fazlasının benim durumumda olduğunu da biliyorum.Slotlardaki kalkanlar, ışıklar falan yalan dolan. Görevini yapan stabil bir anakart yetiyor da artıyor bile.
Profesyoneller falan da bu anakartlara bakmaz. Bunu alacak adam parayı nereye harcayacağını şaşan ergenlerdir.

Şahsen sonraki sistemimi 2 bellek, tek ekran kartlı, sistemde sadece ssd diskin bulunduğu mini-itx bir sistem kuracağım.
Fazlasıyla gereksiz özellikle donatılmış bir anakart. Şimdiye kadar 4 ram yuvalı, birden fazla pci-x slotlu anakart kullandım. 2 den fazla bellek 1 den fazla e...
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Seko92 2 yıl en beğenilen
Otomobilden cep telefonuna her şeyin ufak ufak pahalılaştırılmasında gelinen son nokta. Nasıl ki Iphone gereksiz pahalıysa, nasıl ki sıradan otomobiller gereksiz aksesuarlarla donatılıp 90 bin TL'ye dayanmışsa bu da gereksiz özellikler donatılmış aşırı pahalı bir anakart. Kusura bakmayın ama eğer bu profesyonel olarak bu işten para kazanmıyorsa veya ayda 20 bin TL falan geliri yoksa alacak adama enayi derim. Bu sektör burunlarını sürtecek güzel bir krizi haketmeye başladı artık.
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Hobar 2 yıl
Fazlasıyla gereksiz özellikle donatılmış bir anakart. Şimdiye kadar 4 ram yuvalı, birden fazla pci-x slotlu anakart kullandım. 2 den fazla bellek 1 den fazla ekran kartı kullanmadım. Bellek eklemek zamanı geldiğinde sistem değişti. ikinci ekran kartı alayım dediğimde mevcut kartın yetmediği yerde o kartın ikincisini eklemek sizi kurtarmıyor. Piyasada çok daha verimli kartlar bulunuyor. Kullanıcıların %90 ından fazlasının benim durumumda olduğunu da biliyorum.Slotlardaki kalkanlar, ışıklar falan yalan dolan. Görevini yapan stabil bir anakart yetiyor da artıyor bile.
Profesyoneller falan da bu anakartlara bakmaz. Bunu alacak adam parayı nereye harcayacağını şaşan ergenlerdir.

Şahsen sonraki sistemimi 2 bellek, tek ekran kartlı, sistemde sadece ssd diskin bulunduğu mini-itx bir sistem kuracağım.
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mehmetaksakal 2 yıl
çok güzel :)
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aceleciburak 2 yıl
2017 2. yarısında Skylake X ve Kabylake X olarak bilinen işlemciler Basin Falls X serisi platform olarak LGA 2066 soket tipinde gelmeyecek olsa gerçekten çok güzel bir anakart olmuşta ... Vakit intel için soket değişim vakti ...
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idombayci 2 yıl
Z170 chipset çıktı. Sonra yeniden x99 çıktı.Bu sefer 7. seri işlemci çıktı. Karar versinler artık hangisinin en son olacağını. 8. nesil diye LGA 775 yenisini çıkarmasınlar.
Yeni sistem toplayacaktım.Sürekli yeni modellerden şaşkına döndük.
Video da siyah kartlar en kötü kartmış dediniz ama satıcılar siyah en iyidir, premium derlerdi. Demek ki yalanmış.Sayeniz de bilgimiz oldu. Zaten çoğu kartlar siyah slotlar hepsi siyah rezil bir renk tasarımı vardı.
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beautifullwinners 2 yıl
O slotu nasıl becerdin de kırdın .s
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9600_G_T 2 yıl
1.700 TL lık kart. bu kartın incelemesını anlayamadım.
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people66 2 yıl
x99a mpower modeline sahibim ve memnunum bunu çerçeveletip duvara asarım herhalde...
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Amd64x2 2 yıl
Doktor bu ne??
Valla özlemişiz bu tür incelemeleri, izlerken anakartın kokusu burnuma geldi. Gigabyte severlerdenim ama kart her yönden mükemmel olmuş, incelemede çok başarılı, teşekkürler.
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selahattın ısık 2 yıl
Karta dokunurken dikkat edin her an patlayabilir..

MSI bu işi öğrendi...
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