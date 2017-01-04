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MSI Z270 Gaming M5 incelemesi "Z270 yongası Gaming 5'te vücut buluyor"

2 yıl
11,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda MSI'ın Z270 yongasetli Gaming 5'in tasarımını ele alıyor, üzerindeki komponentleri değerlendiriyor ve yeni neslin getirdiklerine değiniyoruz.
Intel’in yeni Z270 yongasetini duyurması tüketicileri, bilhassa üreticileri harekete geçirdi ve harekete geçen ilk üreticilerden biri de MSI oldu, bu videoda MSI’ın Z270 yongasetli Gaming M5 anakartını inceliyoruz.

Bordo rengi temalı, albenisi yüksek kutunun içerisinden anakartın kendisi, alışılageldik dökümantasyonlar, dört adet düz ve açılı sata kablosu, SLI kablosu, LED şerit için uzatma ve giriş çıkış plakası çıkıyor, ekstradan ufak bir MSI logosu eklenmiş.
Z170’e kıyasla daha fazla PCI Express, daha fazla giriş çıkış birimi hattı ve birden fazla M2 slotu ve farklı donanımsal desteklerle gelen  Z270 yongaseti Thunderbolt ve USB 3.1 kontrolcülerine daha rahat nefes aldırmayı hedefliyor.

LGA1151 slotu kullanan Z270, 14nm mimariyle üretilen 7. nesil Kaby Lake düz ve K serisi hızaşırtma destekli işlemcilere ev sahipliği yapıyor ama hangi anakartta ev sahipliği yaptığı önemli tabii.

MSI Z270 Gaming M5, kutu renginin aksine siyah, gri temasıyla karşımızda. Siyah PCB üzerinde MSI’ın yüksek sıcaklığa dayanıklılığıyla, stabilitesiyle öne çıkan 10 faz ve aynı niteliklere haiz siyah kapasitörlerle kurulum yapılmış.

Uzun zamandır 7 fazlı MSI Z170A Krait Gaming sahibi olarak MSI anakartların “sayı değil nitelik” deyişini doğruladığını rahatlıkla söyleyebilirim, arayüzü sade ama detaylı UEFI BIOS ile işlemcinizin ve ekipmanlarınızın niteliği doğrultusunda Gaming M5 sınırlayıcı bir faktör oluşturmuyor, mesela i7 7350K ile stabil 5GHz yakalamak mümkün.
Metal kasayla güçlendirilmiş dört DDR4 bellek slotunda 64GB’a kadar destek verilmiş, çift kanal bellek mimarisi var burada, 6. nesil için 3600, 7. nesil için 3800MHz’de kadar çıkabiliyorsunuz, Intel XMP profiliyle elle ayara gerek kalmadan bellekleri hızaşırtabiliyorsunuz, BIOS arayüzünde ön planda bu ayar zaten.

Fazların üzerinde plastik malzemeden kaplamalar mevcut, hafif kumlu görünen, keskin hatlara sahip kaplamalar bunlar, bir önceki nesilin daha renki Gaming M5’ine göre daha klas görünüyor şahsen.

Köprü soğutucusu metal, üzerindeki şerit ve altındaki ızgaradan sızan aydıntlatma gayet hoş görünüyor, rengini ve efektini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz.

PCI-E slotlarının solunda da sayılandırılmış şekilde, üstteki kaplamaların malzemesinden kaplamlara yer verilmiş, genel itibarıyla da anakart mümkün olduğunca kaslı ve yakışıklı tutulmaya çalışılmış ancak sadece köprü soğutucusu aydınlatılmış, tasarım anlamında neredeyse birebiri diyebileceğim Gaming M7’de bu kaplamaların hepsi aydınlatmalı, aradaki ayrımlardan biri bu ama benzerlikler de yok değil.
Giriş çıkışlara gelelim, Tip A formunda üç USB 2.0 portu ve CMOS temizleme butonu var, dik duranına taktığınız BIOS’lu flash bellekle işlemci olmadan anakartın BIOS’unu yenileyebiliyorsunuz. HDMI portu üzerinden 4K’da 30, 2K’da 60hz görüntü alabiliyorsunuz, Display Port üzerinden 4K 60Hz görüntü alınabiliyor. AsMedia ASM2142 kontrolcülü ikinci generasyon USB 3.1 standardında bir Tip A ve bir Tip C portu görüyoruz, bunlar yüksek hız ve yüksek enerji destekli portlar, aynı zamanda VR Ready, yani MSI’ın bağlı VR aygıtlara daha güçlü ve stabil sinyal gönderen, gecikmeyi azaltan yongasıyla güçlendirilmişler. Ardından birinci jenerasyon yine yüksek hızlı iki Tip A USB 3.1 portu var.
Anakart üzerindeki slotlardan 4 birinci jenerasyon USB 3.1 ve 4 USB 2.0 çıkışı daha alabildiğinizi ekleyeyim.

RJ45 portunun ardında Killer E2500 Lan kontrolcüsü tercihine gidilmiş, standart çözümlere kıyasla oyunların veri paketlerinin önceliğe alınması, daha düşük gecikme sürelerinin yakalanması sağlayabiliyor ama tabii burada asıl faktör ham internet hızınız.
Ses tarafında 7.1 çıkışıyla Realtek’in ALC 1220 ses yongası güç veriyor, kaplamanın altında kalsalar da chemicon kapasitörlerle desteklenmiş, parazitlenmeyi önlemek adına ayrı bir hat çekilmiş. 120db sinyal-gürültü oranı ve 32-bit desteğiyle geçtiğimiz neslin popüleri ALC1150’den başarımı daha yüksek, seçiçi bir kulağınız varsa eğer özellikle kulaklıkla deneyince fark hissedebiliyorsunuz, bu arada orta-üst seviye oyuncu kulaklığımı güç anlamında yeterince besleyebildiğini ekleyeyim zira dahili bir amfiye de sahip.

3 PCI Express x16 slotu tek başına x16, mesela SLI kurulumunda 8-8-4 şeklinde çalışıyor, üçlü Crossfire kurulumuna da gidebiliyorsunuz, güçlendirilmiş slotlar ağır ekran kartlarının slota hasar vermesini ve kartın sarkıp çirkin durmasını engelliyor.
RAID 0 ve RAID 1 kurulumuna gidebileceğiniz 2 M2 sata slotunun ilkine 22110, ikincisine 2280 formundaki SSD’leri takabiliyorsunuz.
PCI Express 3.0 x4 hattı üzerinden SSD’yi sınırlamadan, tüm potansiyelinden faydalanabiliyorsunuz, ikinci slottaki metal kapak diyebileceğimiz parça SSD ile termal bir ped aracılığıyla temas edip pasif bir soğutucu görevi görüyor, ısıya bağlı performans kaybı yaşayan yüksek hızlı SSD’ler için iyi düşünülmüş ama görünüm açısından bence ilk slotta olmalıydı. Yalnız bu slotların Intel’in HDD’lerin yüksek kapasitesi ve SSD’lerin hızını birleştirdiği Intel Optane destekli olduklarını unutmayalım, bir önceki nesille aralarındaki önemli farklardan biri de bu.  
6 adet 6gb/s destekli sata portunun yanısıra ayırıcı bir nokta olarak U.2 portuna sahip Gaming M5, destekli U.2 portu SSD’ler yine PCI-Express 3.0 x4 hattından yararlanıyor ve anakarta bağlı bir limite takılmıyorsunuz.

Anakartın üzerinde 12v 3 amper ve 2 metreye kadar 5050 RGB LED şerit takabileceğiniz Mystic LED çıkışları var, kutusundan çıkan uzatma kablosu güzel bir ek ama şeridin kendisi çıkmıyor. MSI’in özel arayüzü üzerinden şeritlerin renklerini ve efektlerini ayarlayabiliyorsunuz.

Çaresiz kaldığınız durumlarda kurtarıcı 2 haneli hata göstergesi ve donanım kontrol LED’leri, kontrol edilebilen 1 işlemci, 1 pompa ve 4 kasa fanı çıkışı gibi detayları atlamayalım.

MSI Z270 Gaming M5 görünüm anlamında abisi Gaming M7’nin gerisinde kalıyor tabii ama fazla afilli tasarımların yerine klas ve kaslı görünüm sevenlerin, biraz daha uygun fiyatlı bir çözüme gitmek isteyenlerin ilgisini çekecektir. VR Ready ikinci nesil USB 3.1 portları önemli bir artı, Intel Optane destekli M2 sata portları da kesinlikle öyle. Z270 yongaseti LGA1151 ile geldiği için geri uyumlu, bu saatten sonra Z270 yongasetli anakartlar daha cazip. Hata ekranı, LED şerit çıkışları bunlar güzel ekler doğrusu. MSI Z270 Gaming M5, bir önceki nesile göre daha dolu bir paket ancak Gaming M7 ile arayı açarken en azından kaplamaların tümü tek renk LED ile aydınlatılıp M7’ye RGB verilebilirdi diye düşünüyorum şahsen. MSI Z270 Gaming M5 yeni nesil anakartlar arasında bir önceki Gaming M5’e göre daha dolu ve performans anlamında da daha doyurcu bir paket sunan, tercih listenizde bulunmasını tavsiye ettiğim bir anakart olmuş.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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Herhangibirkullanici 2 yıl en beğenilen
Aldığınız reklamın Allah bin türlü belasını versin. Bu kadar yüksek sese ne gerek var arkadaş ya. Her video açtığımda resmen yerimden zıplıyorum. Ulan siteye bi faydamız olsun diye adblock kullanmıyordum ama bu saatten sonra ne kadar reklam engelleme varsa onu kullanıp giricem siteye. Bu kadar rezillik olmaz.
Aldığınız reklamın Allah bin türlü belasını versin. Bu kadar yüksek sese ne gerek var arkadaş ya. Her video açtığımda resmen yerimden zıplıyorum. Ulan siteye bi...
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No Way Out 2 yıl
Yine burak şolt yine güzel bir inceleme. Özellikle beğendiğim noktalar z170 m5 ve z270 m7 ile karşılaştırma yapıp fark yaratman. Teknopat tam bir saat video çekmiş kağıt üzerinde ki bilgiler dışında birşey öğrenemiyorsun. Halbuki son kullacının beklediği; msi gaming 5 mi, gigabyte gaming 5 mi alayım, msi gaming m7 ile m5 arasında ne fark var gibi detaylar.
Neyse şimdi anakart hakkında kendi yorumlarıma geçeyim, ilk defa bir msi gaming 5 modelininin tasarımını bu kadar beğenedim. Eski M5'ler kırmızı filan ile oyuncak gibiydi. Bu ise çok klas duruyor ayrıca M7 ile arasında çok fazla tasarım farkı olmamasıda m5 alınabilitesini arttırıyor. Ayrıca ben gelecek temalı şeyleri sevmem fakat msi z270 serisinde sanki anakartları uzay gemsine benzeten futuristik bir tasarım yapmasına rağmen çok hoşuma gitti. Fakat o IO üzerinde ki ve pcı lanelerinin orada ki shield'lerin malzeme kalitesi çok kötü gözüküyor. Gerçi ben yine ''oyuncakları'' değil, VRM'leri daha kaliteli olan gigabyte gaming 5 veya asus ranger(yeni seride adı neyse) onu tercih ederim.
Yine burak şolt yine güzel bir inceleme. Özellikle beğendiğim noktalar z170 m5 ve z270 m7 ile karşılaştırma yapıp fark yaratman. Teknopat tam bir saat video çe...
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hillx 2 yıl
Bu anakartın m7 model var bende işlemci 4.7 çekince boşta normal çalışıyor fakat işlem yapınca 4.4ghz çalışıyor sizdede durum aynını?
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DH Misafiri 2 yıl
@No Way Out
M7 yi TS ye gondermisler. Onu da izleyip aradaki farklari gorebilirsin. Ellerinde birer ornek vardi galiba. Bir kac gun icerisinde de burada M7, orada M5 videosu da cikabilir tabii.
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saintroyo 2 yıl
bizim z170 m5 ler için de ayrı olarak şu m.2 slotundan yapsalar da biz de alıp bir şekilde taksak.
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wascure 2 yıl
elinize saglık,guzel inceleme olmus
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V4LKyR 2 yıl
Ağustos'ta Z170 almıştım, okutup Z270'lere mi yönelsem acaba?
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yimmasabi 2 yıl
M.2 lerin standartları iyice karıştı. keşke ikisine de 2280 takılabilse, raid 0 ile Pro 950/960 lar miss gibi olurdu. Bu soketin bir şekilde tüm HD/SSD ler için standard olması lazım artık.
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burakesan 2 yıl yimmasabi
yimmasabi
M.2 lerin standartları iyice karıştı. keşke ikisine de 2280 takılabilse, raid 0 ile Pro 950/960 lar miss gibi olurdu. Bu soketin bir şekilde tüm HD/SSD ler için standard olması lazım artık.

Merhaba,

2280 her ikisine de takılabiliyor, üsttekine bir boy daha uzununu takabiliyorsunuz, geri uyumluluk var yani.
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kobra90 2 yıl
bir sürü şey yazdım sonra kendime dedim ki ne değişecek en iyisi sen sil bunları da şunu yaz dedim "böyle üyelere böyle inceleme" başlık ile video uyumu süper anakart incelemişler pehh pehh pehhhhh. artık dh,de ne incelemeye ne de haberlere bakılır burdan karanlığın elli tonundan teknoloji haberlerine selamlar. dh ziyaret sebebim bundan sonra 2si1 videoları oda mesut abimin güzel muhabbeti için. adamı gördükçe neşem geliyor konuştukça dinleyesim geliyor.
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kankixx123 2 yıl
Titan modelini de incelerseniz sevinirim.
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WB 2 yıl
Haberi gorunce gozlerim yasardi, tam bir nostalji olmus
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alito 2 yıl
M7 çok güzel
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