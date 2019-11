MediaClick'e Dawey'den 3 Ödül Birden!

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

MediaClick, Uluslararası Görsel Sanatlar Akademisi ( Academy of Interactive and Visual - https://www.aiva.org/ ) tarafından her yıl ABD’de düzenlenen Davey Awards’tan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ödüllerle döndü.Bu yıl 15.si düzenlenen yarışma, Condé Nast, Disney, GE, Keller Crescent, Microsoft, Monster.com, MTV, Push., Publicis, Sesame Workshops, The Marketing Store, Worktank and Yahoo! gibi dünyanın önde gelen markalarından temsilcilerinden oluşan jüri değerlendirmesi ile sonuçlandı. Yarışma sonunda jüri puanı 9 ve üstü olanlar Gold Winner, 7-8.9 arası puan alanlar ise Silver Winner kazanmaktadır. Gold Winner'lar içerisinde ise 11 iş Best in Show kategorisinde sergilenmektedir.MediaClick, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Dawey Awards'ta bu yıl 3 işi ile ödül kazanmayı başardı:Yıldız Entegre (www.yildizentegre.com) .......... Gold WinnerErus Group (www.erusgroup.com.tr) .............. Gold Winnerİş Erişim (www.iserisim.com.tr) ...................... Silver WinnerMediaClick HakkındaMediaClick, Gen Medya A.Ş.’nin markalarından birisi ve dijital ajans hizmetleri veriyor. Verdiği hizmetler ağırlıkla kurumsal web tasarımı, portal / e-ticaret projeleri, kurum kimliği tasarlama ve web tabanlı yazılımlar olarak öne çıkıyor. MediaClick, 35 kişilik uzman bir ekiple hizmet veriyor.MediaClick’ in müşterileri arasında; Garanti Bankası, Kütahya Seramik, Yıldız Entegre, Uğur Soğutma, Perrigo, Sinbo, Doğtaş Kelebek, Museum Hotel, Gap İnşaat, Savunma Sanayii Başkanlığı, İstek Okulları, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Berqnet, YASA Holding, Referans Holding, İnci Holding, Borsa İstanbul, Gyoder, Mekap, Epiaş, İş Erişim, gibi 200’de fazla marka bulunuyor.Web Adresi: www.mediaclick.com.tr