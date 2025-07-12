Vatikan, dünyanın tamamen temiz enerjiyle çalışan 8'inci ülkesi oldu

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjiyle bir ülkenin tüm ihtiyacını karşılamak zor görünse de, bunu başaran ülkeler arasında artık Vatikan da var. Küçük yüzölçümüne rağmen bu dönüşüm, ciddi zorluklar ve yaratıcı çözümlerle tamamen temiz enerjiye geçti.

Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan, 2014 yılında aldığı kararla dünyanın en küçük ülkesini tamamen temiz enerji tüketir hale getirmeyi hedefledi. Ancak bu geçiş, tahmin edilenden çok daha zorlu oldu ve birçok yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi gerektirdi.

Sonuçta Vatikan, yalnızca 0.44 km²’lik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkesi ve neredeyse tamamı yapılaşmış bir alana sahip. Bu nedenle yenilenebilir enerji seçenekleri oldukça sınırlı. Güneş dışında neredeyse hiçbir alternatif bulunmazken ülkenin ayrıca 1931 yılında kurulmuş ve 43 dilde yayın yapan enerji tüketimi yüksek Vatikan radyo istasyonu gibi bir kurumu da mevcut.

Tam Boyutta Gör

Cam tavanlar güneş panelleriyle yenilendi

Peki, yalnızca 1000 kişinin yaşadığı, fakat yılda 6,76 milyon ziyaretçi ağırlayan ve yüzlerce yıl önce yapılaşmış bir ülke nasıl sıfır emisyonlu hale gelir?

Cevap, Vatikan Müzesi girişindeki cam tavanın yenilenmesinde gizli. Bu tavan, güneş hücreleri entegre edilmiş özel cam panellerle değiştirildi. Panellerin tüm yüzeyi güneş hücreleriyle kaplanmadığı için içeri hâlâ doğal ışık giriyor; böylece yapı hem aydınlatma hem de koruma işlevini sürdürüyor. Aynı zamanda elektrik üreten bu sistem, 135 kW gücünde ve yılda yaklaşık 164 MWh enerji üretimi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Agrivoltaik tarım arazisi: Gıda ve enerji aynı anda

Vatikan’ın enerji dönüşümündeki bir diğer önemli adımı, Papa’ya ait Roma yakınlarındaki yaklaşık 1000 dönümlük tarım arazisine kurulan agrivoltaik sistem oldu. Bu sistemle hem tarım/hayvancılık faaliyetleri sürdürülüyor hem de fotovoltaik paneller aracılığıyla elektrik üretiliyor.

Perovskit güneş panelleri kış aylarında ciddi verim kaybı yaşıyor 2 sa. önce eklendi

Yüksek ve seyrek şekilde yerleştirilen paneller sayesinde, altındaki ürünler yeterli gün ışığı alıyor ve tarımsal üretim etkilenmeden devam edebiliyor. Buradan elde edilen elektrik, Vatikan Radyosu’nun enerji ihtiyacını tamamen karşılamak üzere kullanılacak.

Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı

Vatikan, ulaşımda da çevreci adımlar attı. Ülke genelinde 35 adet elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu, 40 adet Volkswagen marka elektrikli araç filoya katıldı. Bu sayede fosil yakıt kullanımı büyük ölçüde azaltılmış oldu.

Tam Boyutta Gör Temiz enerji yatırımları Vatikan’da aslında yeni değil. Daha 2008 yılında, Nervi Hall isimli 6300 kişilik Papalık salonunun, 1971'de inşa edilen ikonik gölgeli çatısı özel PV panellerle yenilenmişti. Eski çatıda bulunan 4800 adet beton yapı elemanı, 2400 adet güneş paneliyle değiştirilmişti. Yeni çatı, gün ışığının geçmesine devam ederken yılda yaklaşık 300 MWh elektrik üretimi sağladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Vatikan dünyanın tamamen temiz enerjiyle çalışan 8'inci ülkesi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: