Hava sıkıştırma ile enerji depolama teknolojisi apartmanlara ve iş yerlerine geliyor

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Tam Boyutta Gör Günümüzde kullanılan kimyasal bazlı bataryalar, enerjiyi yüksek verimle geri verebilme özelliklerine sahip. Bu bataryalar, özellikle kompakt yapıları sayesinde elektrikli araçlarda oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Ancak pahalı hammaddelerle üretilmeleri ve zamanla performans kaybı yaşamaları, bu sistemlerin büyük apartman kompleksleri ve sanayi tesislerinde kullanımını sınırlıyor.

Bu soruna çözüm olarak Avrupa Birliği destekli bir araştırma projesi kapsamında, konteyner tabanlı izotermal hava sıkıştırma sistemi geliştiriliyor. Bu sistem, içine alınan havayı sıkıştırarak enerji depoluyor ve ihtiyaç duyulduğunda tekrar kullanıma sunuyor. Depolanan elektriğin yaklaşık %70’ini geri verebilen bu teknoloji, beraberinde birçok avantajı da getiriyor.

Basit, Dayanıklı ve Kolay Üretilebilir

Tam Boyutta Gör Sistemin yapısı oldukça basit: bir kompresör, üç farklı ısı değiştirici, hava depolama tankları ve birkaç valften oluşuyor. Kullanılan bileşenlerin tamamı günümüzde zaten yaygın olarak üretilen, yüksek teknolojili ve nadir elementler gerektirmeyen parçalardan oluşuyor. Bu sayede hem üretimi kolay hem de uzun ömürlü bir sistem ortaya çıkıyor.

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Teknolojinin önemli bir avantajı da onarılabilirlik. Arıza durumunda sadece bozulan parça değiştirilerek sistem çalışmaya devam edebiliyor. Bu yönüyle sistemin en az 30 yıl ekonomik ömre sahip olacağı öngörülüyor.

Depolama Kapasitesi Kolayca Artırılabiliyor

İzotermal hava sıkıştırma sistemi, ihtiyaca göre kolayca ölçeklendirilebiliyor. Örneğin, sistemin depolama süresini 5 saatten 10 saate çıkarmak için tek yapılması gereken şey basınçlı hava tankı sayısını iki katına çıkarmak. Böylece gündüz üretilen 8 saatlik güneş enerjisi, geceye yayılarak kullanılabilir hale geliyor. Sistemin bu özelliği, özellikle apartmanlar ve iş yerleri için güneş enerjisinden maksimum verim alınmasını sağlıyor.

İlk Prototip 2026’da, Seri Üretim 2028’de

Sistemin ilk endüstriyel prototiplerinin 2026 yılında tamamlanması, ticari seri üretimin ise 2028–2029 yıllarında başlaması planlanıyor. Geliştirilen sistem, 200 kWh elektrik depolayarak 10 saatten uzun süre boyunca kesintisiz enerji sağlayabiliyor.

Bu teknoloji aslında ilk olarak Segula adlı firma tarafından deniz altı uygulamaları için tasarlanmıştı. Ancak burada elde edilen deneyim ve teknolojik ilerlemelerle, kara kullanımı için yeniden uyarlanarak Avrupa Birliği destekli Air4NRG projesi kapsamında ABC Kompresör firmasıyla iş birliği içinde geliştiriliyor.

Konteyner Temelli Modüler Tasarım

Tam Boyutta Gör Sistem, 12 metrelik iki farklı konteynerden oluşuyor. Bir konteynerde kompresör ve diğer üretim bileşenleri bulunurken, diğer konteyner tamamen hava depolama tanklarına ayrılmış durumda. Her ne kadar sistem fiziksel olarak büyük görünse de, kolay tamir edilebilirliği, üretim maliyetinin düşük olması ve ölçeklenebilir yapısı sayesinde önemli avantajlar sunuyor.

Eğer sistem uzun vadede ekonomik bir fiyat avantajı da sağlayabilirse, apartmanlar ve iş yerleri için kurulan güneş enerji sistemlerinin gece saatlerinde de çalışmasına olanak tanıyacak ve yenilenebilir enerji kullanımını ciddi oranda artırabilecektir.

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