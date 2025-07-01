Çin'de otonom otobüs ücretli seferlere başladı

13.6 Kilometrelik Hat, 55 Dakikalık Yolculuk
Guangzhou şehrinde 13,6 kilometrelik bir ring hat üzerinde çalışan bu sürücüsüz minibüs, tam turunu yaklaşık 55 dakikada tamamlıyor. Küçük bir minibüs boyutuna sahip olan araçta ne bir sürücü koltuğu ne de direksiyon bulunuyor. Şu an için yalnızca 6 yolcu taşıyabiliyor ve bilet fiyatı 10 RMB (yaklaşık 54 TL) olarak belirlenmiş durumda. Bu açıdan bakıldığında, geleneksel büyük otobüslerle rekabet edebilmesi için biraz daha yolu var gibi görünüyor.
Üst Düzey Sensör ve Güvenlik Donanımı
Araçta üst düzey bir sensör ağı yer alıyor. Her köşesine yerleştirilmiş 64 kanallı LIDAR sensörleri, 250 metreye kadar olan cisimleri 3 boyutlu olarak algılayabiliyor. Buna ek olarak, 360° görüş sağlayan HD kameralar, trafik işaretlerini ve küçük nesneleri tespit ediyor.
Sisteme entegre edilen kör nokta lidarı, kötü hava koşulları için milimetre dalga radarı, 10 cm hassasiyetle konumlama yapabilen GPS sistemi sayesinde araç, 40 km/s hıza kadar yüksek hassasiyetle ve güvenle hareket edebiliyor.
Robotaksi, Kargo ve Temizlik Araçları da Yolda
WeRide yalnızca otobüslerle sınırlı kalmayıp, farklı otonom araç segmentlerine de yatırım yapıyor. Şirketin geliştirdiği sistemler şu araçlara da uygulanıyor:
- Otonom taksiler (robotaksi)
- Sürücüsüz yol temizlik araçları
- İnsansız kargo taşıma araçları
Son 6 yılda toplam 40 milyon kilometreyi aşkın test mesafesi kateden WeRide, yaklaşık 1000 araçlık test filosuyla teknolojisini kanıtlamış durumda.
Uluslararası Lisanslar ve Ortaklıklar
- Çin
- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
- Singapur
- Fransa
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Özellikle ABD’li şirketlerin yoğunlaştığı robotaksi pazarında, WeRide de Abu Dabi’de Uber iş birliği ile pazara adım atmış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: