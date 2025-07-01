Çin'de otonom otobüs ücretli seferlere başladı

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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji şirketi WeRide, Amerikalı rakiplerinin aksine odağını robotaksiden çok toplu taşımaya yöneltti. Şirket, 2022 yılından bu yana şehir içi pilot denemeler yapıyordu. Şimdi ise otonom teknolojisine duyduğu güvenle birlikte, resmen bilet keserek ücretli yolcu taşımaya başladı.

13.6 Kilometrelik Hat, 55 Dakikalık Yolculuk

Guangzhou şehrinde 13,6 kilometrelik bir ring hat üzerinde çalışan bu sürücüsüz minibüs, tam turunu yaklaşık 55 dakikada tamamlıyor. Küçük bir minibüs boyutuna sahip olan araçta ne bir sürücü koltuğu ne de direksiyon bulunuyor. Şu an için yalnızca 6 yolcu taşıyabiliyor ve bilet fiyatı 10 RMB (yaklaşık 54 TL) olarak belirlenmiş durumda. Bu açıdan bakıldığında, geleneksel büyük otobüslerle rekabet edebilmesi için biraz daha yolu var gibi görünüyor.

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Üst Düzey Sensör ve Güvenlik Donanımı

Araçta üst düzey bir sensör ağı yer alıyor. Her köşesine yerleştirilmiş 64 kanallı LIDAR sensörleri, 250 metreye kadar olan cisimleri 3 boyutlu olarak algılayabiliyor. Buna ek olarak, 360° görüş sağlayan HD kameralar, trafik işaretlerini ve küçük nesneleri tespit ediyor.

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Sisteme entegre edilen kör nokta lidarı, kötü hava koşulları için milimetre dalga radarı, 10 cm hassasiyetle konumlama yapabilen GPS sistemi sayesinde araç, 40 km/s hıza kadar yüksek hassasiyetle ve güvenle hareket edebiliyor.

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Robotaksi, Kargo ve Temizlik Araçları da Yolda

WeRide yalnızca otobüslerle sınırlı kalmayıp, farklı otonom araç segmentlerine de yatırım yapıyor. Şirketin geliştirdiği sistemler şu araçlara da uygulanıyor:

Otonom taksiler (robotaksi)

Sürücüsüz yol temizlik araçları

İnsansız kargo taşıma araçları

Son 6 yılda toplam 40 milyon kilometreyi aşkın test mesafesi kateden WeRide, yaklaşık 1000 araçlık test filosuyla teknolojisini kanıtlamış durumda.

Uluslararası Lisanslar ve Ortaklıklar

Tam Boyutta Gör WeRide, teknolojisini farklı ülkelere de taşımayı başardı. Örneğin Fransa’da, Renault ile yapılan iş birliği sayesinde otonom otobüs lisansı alındı. Böylece şirketin seviye 4 otonom araçlarla toplu taşıma hizmeti verebildiği ülke sayısı 5’e çıktı:

Çin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Singapur

Fransa

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Özellikle ABD’li şirketlerin yoğunlaştığı robotaksi pazarında, WeRide de Abu Dabi’de Uber iş birliği ile pazara adım atmış durumda.

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Çin'de otonom otobüs ücretli seferlere başladı

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