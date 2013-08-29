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Mesut Çevik ile Canlı "Yeni iPhone, Xperiz Z One (Honami)" ve fazlası TEKRAR YAYIN

6 yıl
29,6b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta yeni iPhonelar, iPhone 5C ve iPhone 5S yanı sıra Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia Z One hakkındaki son gelişmeleri konuşacak ve her zaman olduğu gibi sizden gelen sorulara cevaplar vereceğiz.
Yayın sona erdi tekrarını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz.
 

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fx57 6 yıl en beğenilen thenefy
thenefy

erdi nin yakışıklılığına dayanamadı skype


Umarım tek nedeni budur
2 Yanıt Yanıtla +30
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Gladiotürk 6 yıl
çekirdek alım bari akşama.
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fx57 6 yıl netstat
EnesCimen

erdi abi kulaklığı net cafeden araklamış heralde

Merhaba,

Kullandığım kulaklık, Formula 1 tutkum ve Tifosi yani Scuderia Ferrari F1 taraftarı olmam itibariyle Logic3 firmasının ürettiği Ferrari P200 marka kulaklık.


O kadar kötü mü duruyor ki böyle bir yorum yaptınız, umarım diğer izleyicilerimiz de bu şekilde düşünmemiştir ,+


İyi forumlar dilerim.

Sevgiler,

Erdi ÖZÜAĞ.
EnesCimenerdi abi kulaklığı net cafeden araklamış heraldeMerhaba,Kullandığım kulaklık, Formula 1 tutkum ve ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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CertificatedStaff 6 yıl
Izleyelim
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kpln04 6 yıl
erdi abiyayının sonunda piksellerine ayrıldı tekrarını izledim iyi kide izledim bir komedi filminden bu kadar keyif alamazdım belki
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musa_unsal2005 6 yıl
Yayın Müthiş Eğlenceliydi Harikasınız. Meksikalı Göçmen kısmında koptum :DDDD
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cancan_burak 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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prof.exx 6 yıl
mesut abiyi çok severim abim gibidir ve sürekli takip ederim ama ben sony konusunda ayrımcılık yaptığını düşünüyorum. neden mi? ilk yaptığı canlı yayındada her fırsatta xperia z'ye kötü şeyler söyledi ekranı olsun sesi olsun. xperia z çıkmadan öncede kamerasını ekranını büyük bir heyecanla bekliyoruz gibisinden konuştu telefon çıktıktan sonra da hayal kırıklığı yaşamış gibi göründü. şimdide honamiyi çok övüyorlar ekran mükemmel olucak kamerası dehşet olucak filan, telefon çıktıktan sonra yine beklediğimiz gibi gelmedi diyecek her fırsatta. galaxy s4'ü yazılım hatalarından dolayı çok geç tanıttılar ama xperia z'ninde ilk sürümü berbat derecedeydi, ekranı yine mükemmeldi ama şimdi ekranını çok iyi yaptılar, ses konusunda bir sürü mod çıktı sesini yükseltebiliyoruz vs. Mesut abinin ilk canlı yayınında xperia z ekranındaki siyahın beyaz gibi görünmesinin asıl sebebi kendi kamerasından dolayı, ikinci ve asıl sebebi ise xperia z'nin temasının siyah değil hafif grimsi gibi olması. ekranla alakası yok o zaman siyah bir wallpaper koyup gösterseydi. yarın bi gün honami çıkıncada renkleri sahte doygun bir amoled'le kıyaslayıp yine ekran beklediğimiz gibi gelmedi diyecekler.
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İronik Adam 6 yıl prof.exx
prof.exx
mesut abiyi çok severim abim gibidir ve sürekli takip ederim ama ben sony konusunda ayrımcılık yaptığını düşünüyorum. neden mi? ilk yaptığı canlı yayındada her fırsatta xperia z'ye kötü şeyler söyledi ekranı olsun sesi olsun. xperia z çıkmadan öncede kamerasını ekranını büyük bir heyecanla bekliyoruz gibisinden konuştu telefon çıktıktan sonra da hayal kırıklığı yaşamış gibi göründü. şimdide honamiyi çok övüyorlar ekran mükemmel olucak kamerası dehşet olucak filan, telefon çıktıktan sonra yine beklediğimiz gibi gelmedi diyecek her fırsatta. galaxy s4'ü yazılım hatalarından dolayı çok geç tanıttılar ama xperia z'ninde ilk sürümü berbat derecedeydi, ekranı yine mükemmeldi ama şimdi ekranını çok iyi yaptılar, ses konusunda bir sürü mod çıktı sesini yükseltebiliyoruz vs. Mesut abinin ilk canlı yayınında xperia z ekranındaki siyahın beyaz gibi görünmesinin asıl sebebi kendi kamerasından dolayı, ikinci ve asıl sebebi ise xperia z'nin temasının siyah değil hafif grimsi gibi olması. ekranla alakası yok o zaman siyah bir wallpaper koyup gösterseydi. yarın bi gün honami çıkıncada renkleri sahte doygun bir amoled'le kıyaslayıp yine ekran beklediğimiz gibi gelmedi diyecekler.

Ekranı ve sesi kötüydü işte sen de kabul ediyorsun, kötüye iyi mi desinler istiyordunuz?
1 Yanıt Yanıtla
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DH Misafiri 6 yıl
mesut abi sence en iyi kameraya sahip akıllı telefon hangisidir.erdi abiyede sorarsan sevinirim.kamera benim için çok önemli
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pofeenk 6 yıl
güzelll
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maxturk 6 yıl
Mesut Bey'in Windows Phone lu telefonlardan uzak durun demesine biraz takıldım. Gerçi Türkiye de kendisinin haklılık payı var. Windows Phone'lu cihazlar çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Ancak yurt dışında Lumia 520, HTC 8S gibi telefonlar 250-300 lira arasında alınabiliyor. HTC 8X gibi bir telefon 700 liradan rahatlıkla temin edilebiliyor. Kendim üç eko sistemi de kullandığım için rahatlıkla söyleyebilirim ki, temel akıllı telefon işlevlerini stabil, basit ve hızlı bir şekilde çalıştıracak bir platform arayanlar için Windows Phone platformunun güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Keşke Mesut Bey uzak durun demektense biraz daha açıklayıcı bir yönlendirme yapsaymış.

Bu arada, keyifle izlediğim bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
Teknik aksaklık bu kadar mı keyifli olur. Çok iyisiniz..
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furky86 6 yıl
One Max pili ile ilgili geçen haftaki görüşüm;

forum.donanimhaber.com/...

Tekrarlıyorum; bence bu pil olayı Smart cover veya flip cover tarzı bir kapağın içine yerleştirilmiş batarya hücreleri olacaktır... Ama 2 yıl önce Smart cover için bir firma bunun Patentini almamış mıydı?
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