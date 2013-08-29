Mesut Çevik ile Canlı "Yeni iPhone, Xperiz Z One (Honami)" ve fazlası TEKRAR YAYIN

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'da bu hafta yeni iPhonelar, iPhone 5C ve iPhone 5S yanı sıra Sony'nin yeni amiral gemisi olacak Xperia Z One hakkındaki son gelişmeleri konuşacak ve her zaman olduğu gibi sizden gelen sorulara cevaplar vereceğiz.
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Yayın sona erdi tekrarını aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Katılımınız için teşekkür ederiz.
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Umarım tek nedeni budur
Merhaba,
Kullandığım kulaklık, Formula 1 tutkum ve Tifosi yani Scuderia Ferrari F1 taraftarı olmam itibariyle Logic3 firmasının ürettiği Ferrari P200 marka kulaklık.
O kadar kötü mü duruyor ki böyle bir yorum yaptınız, umarım diğer izleyicilerimiz de bu şekilde düşünmemiştir ,+
İyi forumlar dilerim.
Sevgiler,
Erdi ÖZÜAĞ.