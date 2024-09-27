Kim Nerede? 201 Samsung Galaxy S25 Ultra yakında geliyor: İşte tüm bildiklerimiz 192 Redmi Note 14 5G tanıtıldı: Tam bir fiyat performans telefonu 150 Dev bataryalı Redmi Note 14 Pro+ tanıtıldı: İşte özellikleri
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    2si1 - Netgsm'den ilginç iddia, Anomaly President ve iPhone 17 Air

    2si1'in bu haftaki bölümünde geçen hafta da konuştuğuuz operatörlerin fiyatlarını ve Netgsm'in enteresan iddiasını konuştuk. Oyun tarafında ise yine söylentiler önde.

    2s1'in bu bölümünü maalesef Xiaomi 14T serisinin duyurusundan önce konuştuk, bu yüzden programda yer almıyor. Ancak özellikle son dönemde bir hayli konuşulan operatörlerin fiyat politikasını tekrar konuştuk.

    00:00 Intro
    00:26 Giriş sohbeti
    02:19 Anomaly President
    07:31 Netgsm'den korkunç iddia
    17:55 PS5 Pro'ya Xbox'tan cevap olmayacak
    24:00 PS6 için iki çip üretiliyor
    25:37 Apple’ın en ince telefonu
    28:47 Kamera Performansı
    35:58 Nintendo Switch 2 söylentileri
    41:01 Palworld'e Nintendo'dan dava
    42:48 Yerli 5G
    50:35 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız