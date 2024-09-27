2si1 - Netgsm'den ilginç iddia, Anomaly President ve iPhone 17 Air

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde geçen hafta da konuştuğuuz operatörlerin fiyatlarını ve Netgsm'in enteresan iddiasını konuştuk. Oyun tarafında ise yine söylentiler önde.

2s1'in bu bölümünü maalesef Xiaomi 14T serisinin duyurusundan önce konuştuk, bu yüzden programda yer almıyor. Ancak özellikle son dönemde bir hayli konuşulan operatörlerin fiyat politikasını tekrar konuştuk.

00:00 Intro

00:26 Giriş sohbeti

02:19 Anomaly President

07:31 Netgsm'den korkunç iddia

17:55 PS5 Pro'ya Xbox'tan cevap olmayacak

24:00 PS6 için iki çip üretiliyor

25:37 Apple’ın en ince telefonu

28:47 Kamera Performansı

35:58 Nintendo Switch 2 söylentileri

41:01 Palworld'e Nintendo'dan dava

42:48 Yerli 5G

50:35 Kapanış

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