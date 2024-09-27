2si1 - Netgsm'den ilginç iddia, Anomaly President ve iPhone 17 Air

2s1'in bu bölümünü maalesef Xiaomi 14T serisinin duyurusundan önce konuştuk, bu yüzden programda yer almıyor. Ancak özellikle son dönemde bir hayli konuşulan operatörlerin fiyat politikasını tekrar konuştuk.
00:00 Intro
00:26 Giriş sohbeti
02:19 Anomaly President
07:31 Netgsm'den korkunç iddia
17:55 PS5 Pro'ya Xbox'tan cevap olmayacak
24:00 PS6 için iki çip üretiliyor
25:37 Apple’ın en ince telefonu
28:47 Kamera Performansı
35:58 Nintendo Switch 2 söylentileri
41:01 Palworld'e Nintendo'dan dava
42:48 Yerli 5G
50:35 Kapanış