Mevcut Çalışma Ortamınızı Gerçek Eğlenceye Dönüştürmek İstermisiniz?

Size efsaneviCounter-Strike oyuncuları -Emil "HeatoN" Christensen ve Abdisamad"SpawN" Mohamed- tarafından beraberce geliştirilen bir 24"monitör kazanma şansınız olduğunu söylesek? Yanında bir de Zowie'denprofesyonel oyuncular için geliştirilmiş mousepad ve mouse ile birliktegelse...

Ne duruyorsunuz bilgisayarınızın bulunduğu çalışma masanızınfotoğrafını BenQ Türkiye sayfamızdaki aktivitemizde paylaşın, en çok oyutoplayın ve XL2410T model efsanevi monitörü kazanın.

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